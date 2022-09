Šéf nemocnice Bory: Nedá sa vylúčiť, že OĽaNO nás chce cez VšZP vytrestať

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Finančná skupina Penta na jar budúceho roka otvorí svoju novú nemocnicu Bory na severozápade Bratislavy. Šéf nemocnice Ľuboš Lopatka v rozhovore pre SME hovorí, v akom stave príprav je zdravotnícke zariadenie dnes.

V rozhovore sa tiež dočítate: ako bude nemocnica vyzerať a čo bude ponúkať

či sa majú poistenci VšZP obávať, že ich v Boroch neošetria

kedy sa budúce matky majú začať zaujímať o pôrod v nemocnici

či už má nemocnica dostatok lekárov a sestier

či sa z Borov stanú Rázsochy

Keď ide človek večer po D2 a nová nemocnica na Boroch je vysvietená ako Las Vegas, tak mu podvedome napadne, prečo ešte nie je otvorená?

Preto, lebo nemocnica je jedným z najkomplexnejších stavebných diel. Je neporovnateľne komplikovanejšia ako administratívna budova alebo fabrika. Ešte treba urobiť veľa vecí, napríklad ukončuje sa inštalácia zdravotníckej techniky.

Dobrou správou je, že nemocnica by mala byť skolaudovaná do konca októbra 2022. Otvorenie bude v marci 2023, keď sa spustí ambulantná časť s rádiodiagnostikou a rádioterapiou.

O mesiac na to začneme robiť jednodňovú chirurgiu. V máji sa má otvoriť lôžkové oddelenie. V lete by sa mali v nemocnici narodiť prvé deti.

Budúci september bude míľnik, mali by sme spúšťať urgentný príjem a dialýzu. Neskorá jeseň by mala byť obdobím, keď by už mala nemocnica fungovať v plnom móde. Ani nie tak z pohľadu počtu zákrokov, ako z pohľadu rozsahu zdravotnej starostlivosti.

Cieľom je vytvoriť koncovú nemocnicu, ktorá bude slúžiť sieti ProCare a Svet zdravia, ale aj ostatným nemocniciam. Nemáme za cieľ vytvoriť univerzitnú nemocnicu, ani nemáme záujem konkurovať štátu. Na druhej strane sme na území Bratislavy, čiže interakcie tu určite budú.

Už viete, aké ambulancie otvoríte na budúci rok v marci? Dá sa už niekde pozrieť, aké ambulancie budete mať a dá sa na vyšetrenie do nich už aj objednať?

Nemocnica nebude fungovať ako poliklinika. Budú v nej síce ambulancie, ale tie budú slúžiť najmä lôžkovej časti. Pacient, ktorý k nám príde, nebude musieť ísť najskôr na polikliniku mimo nemocnicu a potom sa vrátiť na hospitalizáciu.

Pre koho v marci otvoríte ambulancie, keď s plnou operatívou začnete až na jeseň?

Na začiatku môžu slúžiť pre pacientov, ktorí skončia v štátnej nemocnici alebo aj v inej nemocnici Sveta zdravia. Ale cieľovo budú určené pre pacientov, ktorí budú mať v nemocnici Bory zabezpečenú hospitalizáciu. Ambulancie však budú mať na začiatku významne menší počet výkonov, ako keď sa spustí operatíva.

Súčasťou ambulantnej časti je aj rádiodiagnostika a rádioterapie. Budú sa robiť vyšetrenia na CT či magnetickej rezonancii. Dokonca onkologická liečba pomocou najmodernejších lineárnych urýchľovačov, ktoré neboli doteraz na Slovensku dostupné. Aj spustenie tejto časti je naplánované na marec.

Vyšetrenia na týchto prístrojoch budú otvorené aj pre pacientov Univerzitnej nemocnice Bratislava, ak ich sem pošlú tamojší lekári.

Povedali ste, že v lete by sa mala otvoriť pôrodnica. Keby by sa ženy, ktoré by v nej radi rodili, mali začať zaujímať o túto možnosť?

Zhruba mesiac dopredu, čiže v máji a júni. Prípadné záujemkyne o pôrod v našej nemocnici sa však všetko dozvedia cez náš web a call centrum.

Odporúčam sa predregistrovať. Predregistrácia do našej nemocnice je už spustená. Slúži pre všetkých záujemcov o zdravotnú starostlivosť. Človek si môže vo formulári na našom webe zaškrtnúť, o akú má záujem.

V súčasnosti je už 70-tisíc predregistrovaných pacientov. Z toho 40 percent sú poistenci VšZP. Všetci predregistrovaní pacienti budú od nemocnice dostávať informácie, čo sa kedy spustí.

Bývalý partner Penty Eduard Maták pred dvomi rokmi povedal, že nemocnica Bory ešte nemá dohodnutú zmluvu s VšZP. Už sa to podarilo?