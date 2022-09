Dobré ráno: Nový minister spravodlivosti má problém, zvláštne mená v okolí

Kto je nový minister spravodlivosti.

Doterajší predseda advokátskej komory Viliam Karas je vo funkcii ministra ešte len od utorka, no už od prvých chvíľ musí vysvetľovať svoje vzťahy a prepojenia na pochybných ľudí.

Takýmito slovami začína text Petra Kováča o novom ministrovi spravodlivosti. Najskôr sa hovorilo, že je zástanca neslávne známeho paragrafu 363, no potom sa okolo jeho mena začali objavovať zvláštni ľudia.

Kto je nový minister spravodlivosti, akí zvláštni ľudia sa okolo neho mali v minulosti pohybovať a aké sú vlastne jeho názory na riadenie rezortu?

Tomáš Prokopčák sa pýta Petra Kováča.

Zdroje zvukov: SME, Topky, RTVS, TV Markíza

Krátky prehľad správ

Nová vládna trojkoalícia sa s SaS dohodla, že v utorok otvoria septembrovú schôdzu. „Rokovali sme o konkrétnych návrhoch zákonov a podpore týchto zákonov. Pri niektorých zákonoch bude ešte rokovanie pokračovať," povedal poslanec Juraj Šeliga, pričom túto dohodu potvrdil aj líder SaS Richard Sulík.

Informácie o údajnom zničení cintorína vojakov Ruskej cárskej armády v obci Ladomirová v Prešovskom kraji označila polícia za hoax. Šíriť ho malo ruské veľvyslanectvo na Slovensku. Generálny prokurátor Maroš Žilinka však napriek tomu povedal, že celú vec prešetrí. Minister obrany Jaroslav Naď mu odkázal, že to je hanba, že generálna prokuratúra zdieľa falošnú propagandu vytvorenú ruskou ambasádou, pričom kroky Žilinku podľa Naďa našej krajine veľmi ubližujú.

Do systémov firmy Uber prenikli hackeri. Firma teraz prešetruje rozsah útoku, no podľa dokumentov, ktoré útočník podľa denníky New York Times zverejnil sa zdá, že mohol mať rozsiahly prístup aj k najcitlivejším údajom firmy.

V oslobodených častiach Ukrajiny sa mali objaviť miesta, kde prebiehalo mučenie. Tvrdí to ukrajinská polícia, ktorá hovorí o desiatich lokalitách v Charkovskej oblasti. Ukrajina to vyšetruje ako možné vojnové zločiny spáchané ruskou armádou.

Vedci zistili, že naši predkovia domestikovali somáre niekedy pred 7-tisíc rokmi. Naznačuje to skúmanie genómu stoviek moderných a dávnych oslov, ktoré ukázalo, kedy skrotenie tohto druhu prebehlo. Zvieratá sme si prispôsobili najskôr vo východnej Afrike, odtiaľ sa následne rozšírili do Európy a Ázie.

Odporúčanie

A dnes máme pre vás namiesto odporúčania prosbu alebo teda úlohu: chystáme Dobré ráno o bojoch na Ukrajine a chceme to urobiť inak. Namiesto našich otázok budeme odpovedať na tie vaše: takže ak sa chcete spýtať čosi o Ukrajine, napíšte nám vašu otázku na e-mail dobrerano@sme.sk. Odpovedať na ne budeme vo štvrtkovej epizóde.

