Pčolinský: Nemá pre nás zmysel ostávať v koalícii, ktorá nepresadí pomoc

BRATISLAVA. V prípade, že menšinová vláda nebude vedieť presadiť okamžité riešenie energií a inflačnej krízy, tak pre hnutie Sme rodina nemá zmysel ostávať v koalícii. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský s tým, že potom budú predčasné voľby.

Ak bude chcieť Sme rodina predčasné voľby a dohodne sa na tom s ostatnou časťou parlamentu, tak si schvália ústavný zákon aj predčasné voľby, reagoval koaličný poslanec Milan Vetrák (OĽANO).

"Príde určitý moment, keď budeme vyhodnocovať, ktoré z tých opatrení sa podarilo zaviesť do praxe a ktoré nie, a potom vyhodnotíme, či má ďalší zmysel fungovanie v menšinovej vláde," podotkol. OĽANO podľa Vetráka nepôjde tvrdohlavo proti múru, a keď pomoc nebudú vedieť zabezpečiť, tak je na mieste, aby prišiel namiesto nich do vlády niekto iný.

O predčasných voľbách

Poslanec za SaS Juraj Krúpa podotkol, že ak menšinová vláda nie je schopná efektívne vládnuť a nebude vedieť presadzovať zákony, tak by sama mala uvažovať nad tým, či by nebolo rozumnejšie ponúknuť predčasné voľby. "Nehovorím, že my sa hrnieme do predčasný volieb, ale ide tu o zodpovednosť," povedal.

Opozičná poslankyňa za mimoparlamentný Hlas Denisa Saková v relácii kritizovala koalíciu, že nepomáha ľuďom v čase energetickej krízy a zvýšenej inflácie. Zhodnotila, že opatrenia prichádzajú neskoro, pretože dôsledky krízy ľudia už pociťujú.

Vetrák priblížil, že na schôdzu parlamentu predložili niekoľko návrhov, ako je napríklad pomoc ťažko zdravotne postihnutým ľuďom, návrh s emisnými kvótami či daňové zaťaženie nadmerných ziskov. Vláda podľa neho rokuje so Slovenskými elektrárňami o zastropovaní cien elektriny na ďalší rok. Na prekonanie energetickej krízy má ísť aj 250 miliónov eur, pre dôchodcov ďalších 150 miliónov.

Vláda chystá "istú formu" energošekov

Vláda má podľa Pčolinského pripravovať aj istú formu energošekov, ich výšku však zatiaľ povedať nevedel. Krúpa tvrdí, že je aj v záujme strany SaS, aby sa čím skôr schválila pomoc pre ľudí a drží koalícii palce.

Saková tvrdí, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) veľmi vážne obvinil z podplácania ochrankárov lídra strany Petra Pellegriniho. To, či Pellegrini podá na Matoviča trestné oznámenie, je podľa Sakovej jeho vecou.

Vetrák si myslí, že polícia a prokuratúra môžu konať aj sami od seba a nepotrebujú na to oznámenie. Matovič je podľa poslanca SaS Krúpu generátorom konfliktov. Pčolinský ministrove vyjadrenia komentovať nechcel. "Bolo to úplne zbytočné, pretože v pozícii, keď sme v menšinovej vláde a potrebujete podporu opozičných strán a bývalej koaličnej strany SaS, nebolo šťastné, že minister financií sa postavil a dosť tvrdo kritizoval zľava doprava všetkých," uviedol.

Ak bude Matovič v Národnej rade SR odvolávaný, Saková bude podľa vlastných slov hlasovať za. Pčolinský si však myslí, že k odvolaniu ministra nedôjde. V prípade, že by OĽANO "oželelo" Matoviča vo vláde a SaS "pekne poprosia", tak sa strana zamyslí nad návratom do koalície, povedal Krúpa.

Pri hlasovaní o odvolaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) sa SaS a Sme rodina zdržia, poslanci okolo Pellegriniho odvolanie podľa Sakovej podporia.