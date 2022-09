Kollár navrhne rokovať o zmene ústavy na začiatku schôdze

Šéf parlamentu v RTVS pripustil, že ceny elektriny môžu v budúcom roku vzrásť.

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady SR a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár navrhne rokovať o zmene ústavy k predčasným voľbám na začiatku najbližšej parlamentnej schôdze.

Vyhlásil to v nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12 na margo výzvy lídra opozičného Smeru Roberta Fica, ktorý už skôr navrhol, aby bol tento bod na schôdzi zaradený ako prvý.

Pomoc so schôdzou

"Dajme to na začiatok, súhlasím s tým, urobím procedurálny návrh hneď na začiatku schôdze, aby sme to presadili úplne na začiatku, teda predsunuli," povedal Kollár s tým, že bude za návrh hlasovať a lobovať u koaličných partnerov, aby zaň hlasovali tiež. "Keď nebudeme schopní prijímať zákony na pomoc ľudom, tak sme za predčasné voľby, ale na to je potrebný tento bod," poznamenal s tým, že by nechcel sedieť vo vláde, ktorá nevie pomôcť ľuďom.

Podľa Fica je prijatie zákona predpokladom akejkoľvek súčinnosti a spolupráce opozície pri ďalších rokovaniach parlamentu. "Prerokujme ten návrh, schváľme ho v prvom čítaní a nikto nemá problém, aby Národná rada rokovala o všetkom potrebnom," skonštatoval. Predčasné voľby sú podľa neho jediným riešením hlbokej vládnej krízy.

To, či sa SaS vráti do vlády po prípadnom odvolaní ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) z funkcie, je podľa Kollára otázka pre konzílium psychiatrov. "Toto už je blázinec, to je psychiatria," skonštatoval. Podľa Fica ide o najvýstižnejšie slová na aktuálnu situáciu vo vláde na Slovensku.

Ceny elektriny porastú

Kollár v relácii pripustil, že ceny elektriny pre domácnosti na budúci rok vzrastú. Nateraz nevedel povedať, o koľko sa domácnostiam ceny elektriny zvýšia. „To nevieme teraz povedať, či to bude 10, 20, alebo 50 %,“ povedal Kollár s tým, že vláda bude po stanovení budúcoročných cien elektriny garantovať, že už bude táto cena platiť celý budúci rok.

Predseda parlamentu dnes už nehovorí o znárodnení najväčšieho výrobcu elektriny, Slovenských elektrární. Vláda v súčasnosti uvažuje iba nad znárodnením nimi vyrobenej elektriny. „Elektrárne a banky môžu byť v kľude, lebo dostanú svoje čo zaplatili, a možno im dáme ešte 10 eur navyše,“ konštatoval Kollár, podľa ktorého vláda pripravuje pre najchudobnejších energetické šeky, pomoc v boji s energiami by mali dostať aj malé a stredné podniky, ako aj veľké podniky či štátne a verejné inštitúcie.