Marketér: Výrobcovia ustupujú reťazcom, aby sa dostali na ich poličky

Nákupného zoznamu sa ľudia držia iba prvých pár minút.

Prečo ľudia z nákupov často odídu s plnším nákupným vozíkom, ako pôvodne plánovali, vysvetľuje reklamný stratég PAVOL MINÁR.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Objasňuje, čo robia značky a obchody preto, aby zákazníci nakupovali viac, kedy sú reklamné kampane autentické a čo dokáže presvedčiť ľudí utrácať peniaze aj pri kríze.

,,Pri pokladniach sú často sladkosti a všelijaké dobroty a ľudia skončia s tým, že si doprajú odmenu za to, že kúpili brokolicu,’’ hovorí.

V rozhovore sa dočítate: akými taktikami obchody dokážu presvedčiť ľudí, aby nakupovali

čo ľudia od značiek vyžadujú pri kríze

kedy ľudia veria reklamným kampaniam

či pomáhajú nákupné zoznamy pri šetrení

Ľudia sa pri rekordnej inflácii snažia šetriť. Darí sa im to alebo stále míňajú peniaze na veci, ktoré v skutočnosti nepotrebujú?

Podľa prieskumov, ktoré teraz vychádzajú, aj Slováci začínajú deklarovať, že šetria a že šetriť budú.

Zo skúseností vieme, že reálny stav nemusí byť taký, ako ľudia hovoria. Ak ale niečo hovoria dlhodobo a pravidelne sa to opakuje ako verejná téma, nakoniec sa tak začnú aj správať.

Takže ak teraz utrácajú, o chvíľu naozaj šetriť budú. Jednak ich k tomu prinúti ekonomická situácia a tiež to učí behaviorálna psychológia — ak si hovoríme, že by sme mali šetriť, ale reálne sa tak nesprávame, to rozprávanie nás nakoniec presvedčí.

Čo ľudí aj v tejto situácii presvedčí nakupovať?

Pri všetkých typoch produktov predajcovia upozorňujú, že už nebudú, že dodacie lehoty sú veľmi dlhé a ľudia potom nakupujú do zásoby. Boja sa, že tovar už nebude, pretože je kríza alebo sa zase nejaká loď zasekne v Suezskom prieplave.

Kedykoľvek tiež ľudia váhajú nad objednávkami, predajcovia oznámia, že onedlho sa zvýšia ceny. Napríklad o tridsať percent. To sa stáva tiež prakticky vo všetkých sektoroch a často je to naozaj pravda a nie trik.

Sami predajcovia vidia, že denne stúpajú ceny. Ľudia potom nakupujú aj preto, lebo sa boja, že ak nenakúpia teraz, tak o mesiac alebo o pol roka bude ešte drahšie.

Aké taktiky obchody využívajú?