Exsiskára Tótha predviedli pred súd v kauze Kuciak, vypovedať odmietol

Tóth je obvinený v súvislosti s prípravou stránky Na pranieri.

BRATISLAVA. Svedka Petra Tótha predviedli policajti v pondelok krátko popoludní pred senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Exsiskár v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, jeho snúbenice a v kauze prípravy vrážd prokurátorov odmietol vypovedať.

Poukázal na to, že po nástupe Daniela Lipšica do funkcie špeciálneho prokurátora mu bolo vznesené "politicky motivované" obvinenie v súvislosti s prípravou stránky Na pranieri. Tvrdí, že najskôr v tom prípade dva roky vypovedal ako svedok.

"Bolo mi upreté právo na obhajobu," argumentoval tým, že obvinenie súvisí s vecou, v ktorej bol predvolaný na výsluch. Zdôraznil, že by pred senátom odmietol vypovedať aj v prípade, keby na to nemal zákonný dôvod a hrozila by mu poriadková pokuta.

"Odopretie výpovede svedka hodnotím sčasti ako oprávnené, a to v časti sledovania novinárov," podotkol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Matúš Harkabus s tým, že v inej časti hodnotí odopretie výpovede ako neoprávnené. A to napríklad v súvislosti s registráciou strany Cieľ a ďalšími okolnosťami. Preto navrhoval uloženie poriadkovej pokuty.

Súd napokon nepristúpil k výsluchu svedka, pretože jeho dôvody uznal ako zákonné, keďže by si mohol svojou výpoveďou privodiť ďalšie trestné stíhanie. Predsedníčka senátu zdôraznila, že nie je možné rozdeliť výpoveď tematicky na viac častí. Súd pristúpil k čítaniu výpovedí Tótha z prípravného konania.

Predsedníčka senátu ŠTS potvrdila, že Národná kriminálna agentúra vzniesla svedkovi a ďalším štyrom osobám v roku 2021 obvinenie za pokračovací prečin porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy. Marian Kočner ho mal požiadať, aby zabezpečil sledovanie a monitorovanie vopred určeného okruhu osôb, a to najmä novinárov vrátane Jána Kuciaka.

ŠTS rozhoduje o vine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej v kauze vraždy novinára a jeho snúbenice. Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelia okrem Tomáša Sz., ktorý bol vylúčený na samostatné konanie, obžalobe štyri osoby - Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Dušan Kracina a Darko Dragič.