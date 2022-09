Dobré ráno: Návrat Dzurindu, to je vlastne zlá správa o Slovensku

Čo sa stalo s politikou na Slovensku.

Z bývalej koalície je dnes rozhádaná menšia koalícia a opozícia, strana bývalého prezidenta Andreja Kisku takmer nejestvuje, protikorupční bojovníci už majú prvé kauzy a étos protestov za slušné Slovensko sa nielenže vytráca, ale do parlamentu priviedol nielen náboženských fanatikov.

Do toho začal Mikuláš Dzurinda hovoriť o novom projekte, že on sám nechce, aby jeho hlas prepadol, a že sa začal rozprávať s viacerými ľuďmi.

Kde sa Slovensko vlastne nachádza, prečo stále hľadáme mesiáša a prečo sme svoje nádeje začali znovu vkladať do Dzurindu, vrátane spomienkového optimizmu?

Tomáš Prokopčák sa pýta Beaty Balogovej.

Krátky prehľad správ

Ak sa nič mimoriadne nestane, Slovensko bude mať dosť plynu. Včera to v rádiu Expres potvrdil nový minister hospodárstva Karel Hirman. Tiež sa zastropujú ceny energií, pričom nová legislatíva by sa mala začať prijímať už od zajtra.

Exsiskára Petra Tótha včera predviedli na súd, nakoniec ale súd rozhodol, že nemusí vypovedať a nedostane za to ani pokutu. Z pojednávania však vyšlo najavo, že Tóth je obvinený v dvoch veciach: prvá súvisí s portálom Na pranieri, druhá so sledovaním novinárov. Majú to byť prečiny porušenia dôvernosti a zločin vydierania.

Ceny potravín, najmä chleba, zeleniny a mäsa, zdraželi, pričom Slovensko patrí ku krajinám, kde bola cena chleba najpredraženejšia. Kvôli ruskej invázii na Ukrajine rástli ceny v Únii v priemere o 18 percent medziročne. Na Slovensku však o 32 percent.

Joe Biden varoval Vladimíra Putina, že použitie jadrových alebo iných nekonvenčných zbraní proti Ukrajine by vyvolalo „následnú“ reakciu USA. Americký prezident to povedal v rozhovore pre CBS, dodal, že Ukrajinci práve porážajú Rusko a víťazstvom pre Kyjev bude, keď Rusko z Ukrajiny úplne vytlačia.

Včera sa Británia lúčila s kráľovnou Alžbetou II., pochovaná je v kaplnke svätého Juraja na hrade Windsor, vedľa manžela princa Philipa. Slovensko na štátnom pohrebe zastupovala prezidentka Zuzana Čaputová.

Odporúčanie

Máme nový podcast, a nielen preto je mojim dnešným odporúčaním. O medicíne i o našom zdraví totiž koluje množstvo mýtov, množstvo dezinformácií a nepresností. Pritom sa stačí držať vedy a faktov: a práve o to sa bude každý týždeň pokúšať náš nový týždenný podcast o zdraví Vizita s moderátorkou Denisou Koleničovou.

Prvú epizódu podcastu Vizita si môžete vypočuť už dnes. Doktorka Lívia Hlaváčková v ňom vysvetľuje, akú funkciu zohráva kolagén v našom tele a či je potrebné ho dopĺňať vo forme výživových doplnkov, ktoré propagujú influencerky. Nezabudnite ho začať odoberať vo vašej obľúbenej aplikácii alebo na Spotify.

