Ranný brífing: Matoviča už môže zachrániť len Fico, Putin v núdzi poznal „priateľov“

Opozičný Hlas pomôže SaS zvolať mimoriadnu schôdzu, aby sa pokúsili odvolať Igora Matoviča z funkcie ministra financií. Odvolanie Matoviča podporuje opozícia zatiaľ s výnimkou Smeru Roberta Fica, ktorý bol v minulosti jeho úhlavným nepriateľom.

Ruský prezident Vladimir Putin nestráca len okupované územia, ale aj medzinárodných spojencov. Nepríjemné komentáre si vypočul od lídrov Turecka, Indie aj Číny. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dokonca Putinovi dohovára, aby vrátil Krym.

Rezort zdravotníctva predstavil konkrétne prepočty mzdovej valorizácie pre zdravotníkov. Lekárske odbory však aj naďalej zbierajú hromadné výpovede, a tak hrozí, že na prelome rokov prídeme o tisícky zdravotníkov. Čo nás teda čaká a môžu nás zachrániť pred úplným kolapsom peniaze z plánu obnovy? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Sulík už má hlasy na odvolávanie Matoviča. Dohoda medzi vládou a SaS neexistuje

Minister financií Igor Matovič. (zdroj: SITA)

SaS sa budúci týždeň pokúsi odvolať ministra financií Igora Matoviča z funkcie. Čerstvo opozičnej strane s dvadsaťjeden poslancami doteraz chýbalo ďalších deväť poslancov, aby o zvolanie mimoriadnej schôdze mohla požiadať

Dva nezávislé zdroje z prostredia SaS a opozičnej strany Hlas pre SME potvrdili, že poslanci oboch zoskupení návrh podpíšu, aby dosiahol predpísaný počet aspoň tridsať poslancov.

Aj keď sa opozícii v tomto a ani minulých volebných obdobiach dosiaľ nikdy nepodarilo odvolať člena vlády, Igor Matovič je najbližšie tomu, aby sa stal prvým. Opozícia aj s nezaradenými poslancami má aj s rezervou dosť hlasov - väčšinu všetkých poslancov - aby lídra OĽaNO pripravili o vládnu funkciu.

Odvolávanie má podporu aj extrémistických strán ĽSNS a Republika a podmienečnú podporu aj od troch nezaradených poslancov Tomáša Tarabu a Štefana a Filipa Kuffovcov. Matovičova budúcnosť vo vláde tak stojí a padá najmä na rozhodnutí poslancov za Smer.

Skrátenie volebného obdobia: Súčasťou ústavy by mohla byť možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady ústavným zákonom alebo referendom. Vyplýva to z návrhu novely ústavy, ktorý posunuli poslanci do druhého čítania. Za zmenu ústavy boli všetci poslanci Smeru, Sme rodina, ako aj SaS a väčšina nezaradených poslancov.

Spustili registráciu na nové vakcíny proti omikronu. Pôjdu Huba, Piško či Lengvarský?

Martin Huba, Simona Bubánová, Pavol Šajgalík, Elena Kohútiková, Vladimír Lengvarský a Rastislav Piško. (zdroj: Koláž SME/TASR/SITA)

Ministerstvo zdravotníctva spustilo registráciu na očkovanie vakcínami proti covidu, ktoré sú špeciálne prispôsobené na variant vírusu omikron. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na stránke korona.gov.sk.

V septembri na Slovensko priviezli podľa ministerstva zdravotníctva viac ako 230-tisíc dávok upravenej vakcíny od spoločnosti Pfizer-BioNTech a vyše 90-tisíc dávok od spoločnosti Moderna.

"Vieme, že tieto inovované vakcíny budú fungovať lepšie, ako keby si dal človek pichnúť štvrtú dávku pôvodnej vakcíny," hovorí infektológ Peter Sabaka. "Pred ťažkým priebehom ochorenia v prípade infekcie omikronom by mali chrániť viac ako na 90 percent."

Napriek zatiaľ priaznivej situácii odporúča lekár očkovanie novými vakcínami najmä ľuďom nad 50 rokov s tým, že aj teraz platí - čím starší pacient, tým je nákaza rizikovejšia.

Denník SME v ankete s osobnosťami nad 50 rokov z kultúry, športu, vedy či podnikateľského prostredia zisťoval, či sa novou vakcínou pôjdu dať zaočkovať.

Očkovanie proti omikronu: Ministerstvo zdravotníctva spustilo registráciu na očkovanie proti ochoreniu Covid-19 vakcínami adaptovanými na variant nového koronavírusu omikron. Počas prvého týždňa sa bude očkovať v pätnástich očkovacích centrách. Ako sa registrovať a aké sú podmienky?

V krátkosti z domova:

Imrecze vypovedal o korupcii: Výsluchom bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreczeho pokračovalo na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku hlavné pojednávanie vo veci dvoch bývalých funkcionárok Finančného riaditeľstva Denisy Židovej a Kornélie Černej. Tie sú obžalované zo zločinu prijímania úplatku. Imrecze pred súdom potvrdil korumpovanie exfunkcionárok.

Putin stráca územia aj spojencov. Dohovára mu aj Erdogan

Lídri na summite v uzbeckom Samarkande. (zdroj: TASR/AP)

Rusi si mnoho sľubovali od minulotýždňového summitu Šanghajskej organizácie spolupráce v historickom uzbeckom meste Samarkand. Tá vznikla ako akási protiváha NATO, no združuje najmä Rusko, Čínu, stredoázijských diktátorov a Indiu.

Ani v tejto spoločnosti sa však Putin nedočkal podpory svojej agresie. „Toto nie je obdobie na vojnu a hovoril som vám to aj v telefonáte,“ povedal Putinovi pred kamerami indický premiér Narendra Módi. „Urobíme všetko pre to, aby sme to zastavili tak skoro, ako je to len možné.“

Putin tiež po stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingon priznal, že čínsky líder mal otázky a obavy. Ešte pred februárovou olympiádou lídri hovorili o „partnerstve bez hraníc“, no v čínskom komuniké po minulotýždňovom stretnutí sa písalo už len o posilnení spolupráce v oblasti obchodu a poľnohospodárstva.

Aj turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v rozhovore pre amerického verejnoprávneho vysielateľa PBS povedal, že Ukrajina by mala získať pod kontrolu všetky územia, ktoré Rusko obsadilo. A dohováral Putinovi, aby Ukrajine vrátil aj Krym, kde v minulosti žili prevažne krymskí Tatári, ktorí majú k Turkom blízko etnicky aj nábožensky.

V krátkosti z Ukrajiny:

Reportáž z oslobodeného Izjumu: Deštrukciu v Izjume vidieť všade. Od bombami zničených bytoviek cez nemocnicu, školy, pošty. Úrady objavili aj čerstvé hroby. Pach rozkladajúcich sa tiel je úplne všade a nepomáha ani respirátor.

Zo zahraničných webov:

Nafta je výrazne drahšia ako benzín. Prečo sa môže rozdiel ešte zväčšiť?

Nafta je výrazne drahšia ako benzín. (zdroj: SME/Marko Erd)

Dlhodobo platilo, že na čerpacích staniciach bola nafta oproti benzínu lacnejšia. Zbežným pohľadom na historické dáta išlo v priemere o desať až dvanásť centov na liter. Popri nižšej spotrebe bývala nižšia cena pohonnej látky dôležitým faktorom, pre ktorý sa zákazníci rozhodovali pre kúpu auta na diesel.

Po ruskej agresii na Ukrajine sa ceny pohonných látok začali hýbať. Benzín i nafta prudko zdražovali, no cenové zvýhodnenie v prospech nafty sa začalo strácať. Cenový vrchol nastal začiatkom júla, keď liter benzínu a nafty dosiahli úroveň 1,946 eura a rozdiel v ich cenách zmizol.

Odvtedy ceny pohonných látok klesajú dvanásť týždňov v rade. Zlacňovanie je však výrazne odlišné a viac teší vodičov s benzínovými motormi. Kým benzín zlacnel z rekordných úrovní o približne 16 percent na aktuálnych 1,63 eura za liter, nafta zlacnela len o sedem percent na cenu 1,82 eura za liter.

Výraznejšie zdraženie v prípade nafty je výsledkom nízkej ponuky zo strany producentov. Platí tu základná ekonomická logika: cena je výsledkom nesúladu medzi rastúcim dopytom po nafte a slabšou ponukou rafinérií. Časť európskych rafinérií dokáže spracovávať len ťažkú sírnatú ruskú ropu, čo spôsobuje problémy.

V krátkosti z ekonomiky:

Ako ušetriť na energiách: Ceny energií prepisujú rekordy a pocítia to aj domácnosti. Bez ohľadu na to, či účty stúpnu o polovicu, alebo dvojnásobne, vláda už opatrne odporúča domácnostiam šetriť. Zatiaľ pätnásť percent zo svojej obvyklej spotreby. Zvyšok plánuje podporiť zastropovanými cenami. INDEX sa pozrel na viacero možností ako a kde ušetriť na spotrebe energie.

Ceny energií prepisujú rekordy a pocítia to aj domácnosti. Bez ohľadu na to, či účty stúpnu o polovicu, alebo dvojnásobne, vláda už opatrne odporúča domácnostiam šetriť. Zatiaľ pätnásť percent zo svojej obvyklej spotreby. Zvyšok plánuje podporiť zastropovanými cenami. INDEX sa pozrel na viacero možností ako a kde ušetriť na spotrebe energie. Pekári vyrábajú so stratou: Zdraženie chleba v období vojny a energetickej krízy v EÚ bolo podľa Eurostatu na Slovensku tretie najvyššie v EÚ a dosiahlo 32 percent. Slovenskí pekári napriek tomu každý mesiac produkujú pečivo so stratou a voči kolegom zo všetkých okolitých krajín strácajú konkurencieschopnosť.

Zdraženie chleba v období vojny a energetickej krízy v EÚ bolo podľa Eurostatu na Slovensku tretie najvyššie v EÚ a dosiahlo 32 percent. Slovenskí pekári napriek tomu každý mesiac produkujú pečivo so stratou a voči kolegom zo všetkých okolitých krajín strácajú konkurencieschopnosť. Európsky dôchodkový produkt: Slovensko ako prvá krajina v Európskej únii uviedla do praxe európsky dôchodkový produkt. Prispel k tomu aj rezort práce, ktorý pripravil legislatívu. Zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte parlament schválil na jar tohto roka.

Umýval autá, aby si zarobil. Ako sa z odpisovaného Cháru stala legenda

Zdeno Chára. (zdroj: TASR/AP)

Národnú hokejovú ligu čaká presun do novej éry. Jej klziská už viac nebude brázdiť zázrak zo Slovenska, pracant, ktorý si vybudoval rešpekt naprieč celým hokejovým svetom. Do hokejového dôchodku vo veku 45 rokov odchádza Zdeno Chára.

V NHL strávil 24 sezón, viac ako polovicu svojho života. Odohral tu 1680 zápasov, strelil 209 gólov, pridal 471 asistencií a presedel 2085 trestných minút.

Žiadny iný obranca v lige neodohral toľko, čo 205 centimetrov vysoký hokejový obor, na ktorého sa kedysi pozerali cez prsty, lebo mu neverili, že by so svojou postavou mohol dosiahnuť čosi také.

Do hokejového dôchodku definitívne odchádza nielen slovenská, ale aj svetová športová legenda. Jej príbeh bude ako príklad pre mladých hokejistov rezonovať ešte dlho.

Čo o Chárovi povedali legendy a spoluhráči: Odchod Zdena Cháru do hokejového dôchodku je veľká vec. Dlhých dvadsaťštyri rokov bol súčasťou najlepšej ligy sveta. Žiaden obranca toho v slávnej NHL nezažil viac. Iné legendy naňho spomínajú ako na vynikajúceho hráča, lídra, no najmä človeka.

Volkswagen Golf R stojí veľa, obháji však každý cent

Volkswagen Golf R. (zdroj: Marek Čepa)

Legendu menom Golf netreba predstavovať asi nikomu. Zásluhu na tom majú aj športové verzie, ktorých história sa začala písať tesne po uvedení modelu s príchodom športovej verzie GTI.

So štvrtou generáciou Volkswagen posunul športové možnosti modelu na novú úroveň, keď sa ponuka rozšírila o prvý model R, konkrétne Golf R32. Výkonné "erko" sa drží v ponuke dodnes a stále je snom mnohých fanúšikov značky.

S vrcholnou verziou Golfu ôsmej generácie sme sa už stihli v krátkosti zoznámiť na prezentácii športových modelov R v Tatrách, tentoraz sme si ho poriadne preklepli počas týždňového redakčného testu.

Golfy v tejto verzii sú na cestách raritou a priťahujú množstvo pohľadov. Výnimkou nie je ani posledná generácia, ktorá je na trhu ešte iba krátko a tak zvedavcov láka ešte viac.

V krátkosti ďalšie auto novinky:

Jazda v bus pruhu: Vyhradené jazdné pruhy v mestách urýchľujú cestu vybranej skupine vozidiel, predovšetkým mestskej hromadnej dopravy. Môžu ich však používať aj vozidlá taxislužby. Lenže kto má prednosť, keď sa bus pruh skončí, a aká je pokuta pre tých, čo v ňom nemajú čo robiť?

Vyhradené jazdné pruhy v mestách urýchľujú cestu vybranej skupine vozidiel, predovšetkým mestskej hromadnej dopravy. Môžu ich však používať aj vozidlá taxislužby. Lenže kto má prednosť, keď sa bus pruh skončí, a aká je pokuta pre tých, čo v ňom nemajú čo robiť? Z Peugeotu 308 je elektromobil: Peugeot už minulý rok pri predstavení tretej generácie 308 avizoval, že príde aj elektrická verzia. Aj sa tak stalo a už sa predstavuje pre rok 2023. Doplní v ponuke benzínovú, naftovú a plug-in hybridnú motorizáciu. Hoci na prvý pohľad zmeny zvonku nevidieť, Stellantis prichádza pri E-308 s novou generáciou elektrického pohonu.

Peugeot už minulý rok pri predstavení tretej generácie 308 avizoval, že príde aj elektrická verzia. Aj sa tak stalo a už sa predstavuje pre rok 2023. Doplní v ponuke benzínovú, naftovú a plug-in hybridnú motorizáciu. Hoci na prvý pohľad zmeny zvonku nevidieť, Stellantis prichádza pri E-308 s novou generáciou elektrického pohonu. Najmenší Jeep Avenger: Americká značka Jeep ukázala na prezentácii 4xe Day venovanej elektrickej budúcnosti nový najmenší model. Volá sa Avenger a vyrábať sa bude v továrni Fiatu v poľskom Tychy. Oficiálna premiéra je naplánovaná na parížsky autosalón 17. októbra, no niektoré informácie sú známe už dnes.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Karel Hirman. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Aké opatrenia chystá? Vyriešili už teplo pre bytové domy? Podal by demisiu, ak by neprešli jeho energetické opatrenia? A čo môžu ľudia očakávať od zastropovania? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s novým ministrom hospodárstva Karlom Hirmanom.

