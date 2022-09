Ministerstvo zdravotníctva v nemocniciach dotazníkom preveruje situáciu s výpoveďami lekárov

Nemôžeme tu sedieť so založenými rukami , povedal Lengvarský.

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva v nemocniciach preveruje situáciu s výpoveďami lekárov. Prostredníctvom dotazníka zisťuje možné scenáre aj prípadnú mieru ohrozenia poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Pre TASR to potvrdil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

"Nemôžeme tu sedieť so založenými rukami a sledovať, čo sa deje. Ja som cestou krízového manažmentu nechal spracovať dotazník, aby riaditelia nemocníc so svojimi kolegami zistili záujem. Je to predbežné, aby sme vedeli, v ktorej nemocnici a v akých intenciách sa pohybujeme," priblížil minister. Vyhodnotenie by mal mať k dispozícii v pondelok.

Podpredsedníčka mimoparlamentnej strany Hlas-SD Zuzana Dolinková na sociálnej sieti zverejnila dotazník a priblížila, na čo sa rezort nemocníc pýta.