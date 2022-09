Ranný brífing: V pozadí útoku na médiá stojí Matovič, Putina vinia zo zrady nacionalisti

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Poslanec OĽaNO Milan Vetrák uveril premiérovi Eduardovi Hegerovi a predložil návrh Igora Matoviča o mimoriadnom zdanení televízie Markíza a rádia Expres. Pre štát to bude znamenať zanedbateľný príjem, pre médiá ohrozenie. Vetrák teraz hovorí, že to ľutuje.

Rusko a Ukrajina si vymenili väzňov. Za proruského politika Viktora Medvedčuka sa na Ukrajinu vrátili skutoční hrdinovia. Zo zajatia sa dostali aj obrancovia Mariupoľa, vrátane piatich veliteľov aj z pluku Azov. Ruskí nacionalisti hovoria o zrade.

Elektrina pre domácnosti bude mať na budúci rok zastropované ceny, regulácia sa pripravuje aj pre plyn, a kompenzácie sa chystajú aj pre malé či veľké podniky. Ako nám tieto opatrenia pomôžu zvládnuť enormné zvyšovanie cien a prečo vláda koná až teraz? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Bublina môj komiks: Ak si dnes alebo počas víkendu kúpite tlačené vydanie denníka SME, nájdete v ňom vložený časopis pre školákov Bublina môj komiks. Deti jeho prostredníctvom prežijú príbeh hlavnej hrdinky a spolu s ňou budú riešiť hlavolamy a zábavné úlohy, ktoré podporia ich predstavivosť. SME na celý víkend spolu s časopisom Bublina stojí len 1,70 €.

Heger a Matovič spravili z poslanca OĽaNO bieleho koňa. Bič vlády na Markízu a Expres chce stiahnuť

Minister financií Igor Matovič a premiér Eduard Heger. (zdroj: TASR)

Vládne OĽaNO pod vedením Igora Matoviča útočí čoraz razantnejšie na kritických novinárov, médiá, ich šéfredaktorov a vlastníkov, doteraz však len verbálne. Teraz sa však chystá v kríze mimoriadne zdaniť aj médiá - najsilnejšiu televíziu Markíza a najpočúvanejšie rádio Expres.

Pre štát to bude znamenať zanedbateľný príjem v jednotkách miliónov eur, pre médiá ohrozenie. "Počul som veľa fám, že návrh je akousi pomstou televíziám, ale to sa mi nechce veriť. Dúfam, že slovenská politika taká nie je," hovorí šéf televízie Markíza Matthias Settele.

Asociácia televíznych vysielateľov však vidí pokus "vyvinúť tlak na slobodné súkromné médiá zo strany politikov podobne, ako sa stalo v Maďarsku". Zvyšovanie príjmov štátu spadá práve pod Matovičovo ministerstvo financií.

Zmenu podľa zistení SME síce predkladá poslanec OĽaNO Milan Vetrák, v skutočnosti však ide o Matovičov návrh, ktorý priamo odobril premiér Eduard Heger.

Vetrák tvrdí, že chcel vyhovieť Hegerovi a odmieta, že by za mimoriadnym zdanením vybraných médií bola snaha vlády na ne zatlačiť. "Ak zistím, že za návrhom je motív útoku na médiá, tak ho stiahnem celý," tvrdí Vetrák. Hovorí, že mu je situácia nepríjemná, lebo politickú zodpovednosť za návrh nesie on.

Kde sa stretol Matovič s Ficom: Matovič z príjmov z tejto dane určite nevyfinancuje svoj rodinný balíček. Akurát len na chvíľu nasýti svoju pomstychtivosť a bude mať pocit, že vytrestal aspoň časť novinárskej obce, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Lengvarský obhajuje šéfku implementačnej agentúry. Odmieta, žeby bola pod vplyvom Kožucha

Nová šéfka Zdravotníckej implementačnej agentúry Petra Svobodová. (zdroj: archív PPA)

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský ani po vyše mesiaci a po priamej konfrontácii riadne nevysvetlil, prečo vymenoval za šéfku Zdravotníckej implementačnej agentúry Petru Svobodovú.

Nová šéfka ZIA pracovala v Pôdohospodárskej platobnej agentúre za čias Smeru, keď jej šéfoval Juraj Kožuch. Ten je v súčasnosti obžalovaný v kauze Dobytkár.

Keď Kožuch šéfoval PPA, niektorí uchádzači o eurofondy na rozvoj vidieka a poľnohospodárstva podľa vyšetrovateľov platili úplatky, aby získali od agentúry dotácie. Zmluvy na poskytnutie nenávratného finančného príspevku mala na starosti Svobodová.

ZIA má kľúčovú úlohu v európskom Pláne obnovy a odolnosti, z ktorého má Slovensko v najbližších rokoch čerpať na zdravotníctvo 1,2 miliardy eur. Majú sa za ne napríklad stavať nové nemocnice a rekonštruovať tie existujúce.

Minister nomináciu Svobodovej obhajuje tým, že podľa jeho informácií bola za Kožucha štandardnou pracovníčkou PPA a nepodieľala sa na úplatkoch. Na námietku, že práve pre väzby na ľudí od Kožucha ju z PPA vyhodil súčasný šéf Jozef Kiss, Lengvarský reagoval, že on má iné informácie.

V krátkosti z domova:

Partilu nominácia prekvapila: Nemyslím si, že som manažérsky diskvalifikovaný - hovorí o svojej nominácii na ministra školstva riaditeľ cirkevnej strednej odbornej školy Slavomír Partila. Vraví, že sa treba spýtať politikov v koalícii, či pri jeho výbere zavážilo, že sa pohybuje v konzervatívnom prostredí.

Nemyslím si, že som manažérsky diskvalifikovaný - hovorí o svojej nominácii na ministra školstva riaditeľ cirkevnej strednej odbornej školy Slavomír Partila. Vraví, že sa treba spýtať politikov v koalícii, či pri jeho výbere zavážilo, že sa pohybuje v konzervatívnom prostredí. Súd o oslobodení Trnku: Súd si uvedomuje, že Dobroslav Trnka ako generálny prokurátor zneužil právomoc verejného činiteľa. Aj tak ho oslobodil. Sudca píše, že chcel mať „absolútnu istotu“ v tom, ako dlho u seba Trnka v minulosti skrýval nahrávku Gorily, no nenašiel ju. Skutok preto prekvalifikoval zo zločinu na prečin a kauzu potom označil za premlčanú.

Súd si uvedomuje, že Dobroslav Trnka ako generálny prokurátor zneužil právomoc verejného činiteľa. Aj tak ho oslobodil. Sudca píše, že chcel mať „absolútnu istotu“ v tom, ako dlho u seba Trnka v minulosti skrýval nahrávku Gorily, no nenašiel ju. Skutok preto prekvalifikoval zo zločinu na prečin a kauzu potom označil za premlčanú. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 465 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 328 testov. V nemocniciach aktuálne leží 427 pacientov, pribudli aj dve obete ochorenia Covid-19.

Kremeľ pri výmene väzňov prepustil aj veliteľa pluku Azov. Nacionalista Girkin hovorí o zrade

Ukrajinskí vojaci prepustení v rámci výmeny zajatcov medzi Ruskom a Ukrajinou. (zdroj: TASR/AP)

Ide o najväčšiu výmenu vojnových väzňov od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Rusko prepustilo približne 215 Ukrajincov, ktorí bránili niekoľko mesiacov prístav Mariupoľ, kým sa vzdali presile okupantov. Medzi inými aj piatich ukrajinských veliteľov, dokonca aj veliteľa pluku Azov Denysa Prokopenka.



Z ruského zajatia sa podarilo dostať aj desať cudzincov, ktorí sa rozhodli ako dobrovoľníci vydať do napadnutej krajiny a spolu s ukrajinskými vojakmi čeliť ruskej agresii.

Výmenou za oslobodených bojovníkov Kyjev vydal Moskve 55 Rusov, ale aj prokremeľských Ukrajincov vrátane politika Viktora Medvedčuka. Ten je neraz označovaný ako Putinov kmotor, keďže ruský prezident je krstným otcom Medvedčukovej dcéry.

Výmenu vojnových zajatcov pomohli sprostredkovať Turecko a Saudská Arábia. Došlo k nej v deň, keď Putin v Rusku vyhlásil čiastočnú mobilizáciu a muži od 18 do 65 rokov začali dostávať povolávacie rozkazy.

Súhlas Putinovho režimu s výmenou vojnových zajatcov kritizujú ruskí nacionalisti. Patrí k nim aj bývalý ruský spravodajský dôstojník Igor Girkin, ktorý viedol Moskvou podporovaných separatistov v Donbase, keď tam v roku 2014 Kremeľ rozpútal konflikt. Výmenu väzňov označil Girkin za akt zrady.

Rusi nechcú umierať za Putinovu ideológiu: Putin sa snaží mobilizovať, ale nikdy nedosiahne takú úroveň mobilizácie ako jeho predchodcovia Hitler či Mussolini. Okrem peňazí totiž nedokáže ponúknuť nič - nemá silnú myšlienku či ideológiu, ktorou by Rusov motivoval ísť do vojny proti Ukrajine, píše Leonid Beršidskij.

V krátkosti z Ukrajiny:

Rusi už nemôžu vojnu ignorovať: Kremeľ ohlásil, že môže na front poslať až 300-tisíc vojakov v zálohe. Odborník na Rusko Keir Giles však pre SME hovorí, že povolávacieho rozkazu sa obávajú aj obyčajní Rusi. Najnovší Putinov rozkaz podľa neho znamená aj to, že Rusi už nemôžu boje na Ukrajine ignorovať. Vojna sa zrazu stala pre mnohých osobnou záležitosťou, čo sa im vôbec nepáči.

Kremeľ ohlásil, že môže na front poslať až 300-tisíc vojakov v zálohe. Odborník na Rusko Keir Giles však pre SME hovorí, že povolávacieho rozkazu sa obávajú aj obyčajní Rusi. Najnovší Putinov rozkaz podľa neho znamená aj to, že Rusi už nemôžu boje na Ukrajine ignorovať. Vojna sa zrazu stala pre mnohých osobnou záležitosťou, čo sa im vôbec nepáči. Putinov dekrét umožňuje širšiu mobilizáciu: Dekrét podpísaný ruským prezidentom Vladimirom Putinom umožňuje širšiu mobilizáciu, než opisoval vo svojom prejave. Šéf Kremľa hovoril o čiastočnej mobilizácii a spomenul, že povolaní budú len vojenskí záložníci. V dekréte sa však uvádza, že jediní ľudia, na ktorých sa nevzťahuje, sú tí, ktorí nie sú spôsobilí z dôvodu veku, choroby alebo uväznenia.

Dekrét podpísaný ruským prezidentom Vladimirom Putinom umožňuje širšiu mobilizáciu, než opisoval vo svojom prejave. Šéf Kremľa hovoril o čiastočnej mobilizácii a spomenul, že povolaní budú len vojenskí záložníci. V dekréte sa však uvádza, že jediní ľudia, na ktorých sa nevzťahuje, sú tí, ktorí nie sú spôsobilí z dôvodu veku, choroby alebo uväznenia. Mobilizácia sa prejaví až po mesiacoch: Rusko bude mať pravdepodobne problémy s logistikou a administratívou spojenou so zhromaždením 300-tisíc záložníkov, uviedlo britské ministerstvo obrany. Rusko sa podľa britského rezortu obrany z väčšiny záložníkov pravdepodobne pokúsi vytvoriť nové bojové jednotky, ktoré však nebudú prvých niekoľko mesiacov účinné.

Rusko bude mať pravdepodobne problémy s logistikou a administratívou spojenou so zhromaždením 300-tisíc záložníkov, uviedlo britské ministerstvo obrany. Rusko sa podľa britského rezortu obrany z väčšiny záložníkov pravdepodobne pokúsi vytvoriť nové bojové jednotky, ktoré však nebudú prvých niekoľko mesiacov účinné. Verbovanie zadržaných protestujúcich: Pri protestoch proti čiastočnej mobilizácii v Rusku zadržala polícia 1 323 ľudí, z toho najmenej 549 v Petrohrade a 509 v Moskve. Niektorí zo zadržaných mužov pritom na policajnom oddelení rovno dostali predvolanie, z ktorého pre nich plynie povinnosť dostaviť sa na vojenskú správu.

Pri protestoch proti čiastočnej mobilizácii v Rusku zadržala polícia 1 323 ľudí, z toho najmenej 549 v Petrohrade a 509 v Moskve. Niektorí zo zadržaných mužov pritom na policajnom oddelení rovno dostali predvolanie, z ktorého pre nich plynie povinnosť dostaviť sa na vojenskú správu. Kremeľ stále popiera vojnu: Čiastočná mobilizácia v Rusku nič nemení na štatúte ruskej "špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine", povedal hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Kremeľ tak stále popiera, že Rusko vedie na Ukrajine vojnu.

Čiastočná mobilizácia v Rusku nič nemení na štatúte ruskej "špeciálnej vojenskej operácie na Ukrajine", povedal hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Kremeľ tak stále popiera, že Rusko vedie na Ukrajine vojnu. Zelenského výzva na potrestanie Ruska: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v prejave na Valnom zhromaždení v OSN vyzval na "spravodlivé potrestanie" Ruska a zriadenie tribunálu. Vyzval tiež svetových lídrov, aby Rusku odobrali hlasovacie právo v medzinárodných inštitúciách aj možnosť práva veta v Bezpečnostnej rade OSN.

Zo zahraničných webov:

Nezaplatili nám, tak nezaplatíme vám. Ako vznikla vojna v tuneli Višňové

Protest dodávateľov z tunela Višňové. (zdroj: TASR)

Na diaľničnom úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala sa pracuje už vyše dvoch dekád. Základný kameň poklepal v roku 1998 ešte vtedajší premiér Vladimír Mečiar. Časť dôležitej diaľnice, na ktorej je aj budúci najdlhší slovenský tunel Višňové, však stále nie je dokončený.

Najnovšie je problémom aj spor medzi stavebnými firmami Porr a Tubau, ktoré sú subdodávateľmi hlavného kontraktora Národnej diaľničnej, spoločnosti Skanska. Doplatiť naň môžu aj malí dodávatelia, ktorí na stavbe pracujú.

Problémy s platením má spoločnosť Tubau. Jej generálny riaditeľ Vladimír Ondriš v rozhovore pre INDEX potvrdil, že malým dodávateľom neplatia. Za hlavného vinníka vzniknutej situácie však označil firmy Skanska a Porr, ktoré nepreplácali faktúry spoločnosti Tubau.



Skanska a Porr sa podľa neho snažili vytlačiť Tubau zo stavby a profitovať z prepadnutia bankových záruk, ktoré musel zložiť pred začiatkom stavebných prác.

V krátkosti z ekonomiky:

Developer projektu Čerešne zaskočil ľudí: Developer ITB Development tesne pred odovzdaním bytov v projekte Čerešne fine living zvýšil zákazníkom ceny. Doplatiť musia až 30-tisíc eur. Berte, alebo odstúpte, znel odkaz v liste. Výpočet developera pritom nesedí, spochybňuje ho aj advokátka.

Developer ITB Development tesne pred odovzdaním bytov v projekte Čerešne fine living zvýšil zákazníkom ceny. Doplatiť musia až 30-tisíc eur. Berte, alebo odstúpte, znel odkaz v liste. Výpočet developera pritom nesedí, spochybňuje ho aj advokátka. Firmy predpovedajú energetickú katastrofu: Zatváranie fabrík, hromadné prepúšťanie a následné extrémne ceny tovarov a služieb. Takto vidia budúcnosť Slovenska zástupcovia firiem združených v Republikovej únii zamestnávateľov. Priemyselníci dlho vyzývali vládu, aby čo najskôr predstavila krízový plán riešenia energetickej krízy. Na stôl však dávajú aj vlastné riešenia.

Zatváranie fabrík, hromadné prepúšťanie a následné extrémne ceny tovarov a služieb. Takto vidia budúcnosť Slovenska zástupcovia firiem združených v Republikovej únii zamestnávateľov. Priemyselníci dlho vyzývali vládu, aby čo najskôr predstavila krízový plán riešenia energetickej krízy. Na stôl však dávajú aj vlastné riešenia. Škody za takmer bilión dolárov: Ruská invázia už spôsobila Ukrajine škody vo výške takmer bilióna dolárov, keďže vojna ničí ekonomiku krajiny, uviedol Oleg Ustenko, ekonomický poradca prezidenta Volodymyra Zelenského. Táto suma sa rovná päťnásobku ročného HDP Ukrajiny pred inváziou ruskej armády.

Kmotrík stratil najbližšieho človeka, syna. Weiss chce zachrániť Slovanu milióny

Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss starší a obchádzajúci generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší. (zdroj: TASR)

Slovan rok vyzeral ako rodinný klub. Majiteľ bol Ivan Kmotrík, generálny riaditeľ jeho syn, Ivan Kmotrík mladší. Trénerom sa stal Vladimír Weiss, kapitánom jeho syn, Vladimír Weiss junior.

Mladí Kmotrík a Weiss mali nadštandardné vzťahy. Aj vďaka tomu dotiahlo vedenie klubu slovenského reprezentanta na domáce ligové trávniky.

Ich otcovia sú dobrými priateľmi vyše štvrťstoročia. Napriek tomu toto spojenie nebola žiadna idylka. A končí sa veľkým sporom.

Po druhom neúspechu v skupinovej fáze Európskej konferenčnej ligy tréner Weiss sľúbil, že vyvodí dôsledky. Skončil športový riaditeľ Richard Trutz a skautské oddelenie klubu.

Následne oznámil svoj koniec aj Ivan Kmotrík mladší. Pre trénera Weissa išlo o kľúčovú požiadavku. Ak by zmeny vo vedení klubu nenastali, pravdepodobne by odišiel on sám.

Polovica matiek sa do pôvodnej práce nevráti. Firmy nevnímajú ich potreby

Firmy prichádzajú o tisícky kvalifikovaných zamestnankýň. (zdroj: Pexels)

Takmer polovica žien sa po návrate z materskej dovolenky nevráti k pôvodnému zamestnávateľovi. Na materskú pritom ročne nastúpi 60-tisíc žien. Firmy tak prichádzajú o tisícky kvalifikovaných zamestnankýň.

„Na trhu práce chýba podľa štatistík kvalifikovaná a lojálna pracovná sila a vidíme aj zamestnávateľov, ktorí sa snažia pracovné pozície obsadiť juniormi či študentmi. Tí však často odchádzajú a firmám sa zvyšujú náklady na nábor nových zamestnancov,“ vraví Patrícia Hirschnerová zo združenia Pracujúce mamy.

Prieskum zameraný na potreby žien, ktoré sa vracajú do pracovného procesu, urobilo združenie s prieskumnou agentúrou IPSOS Slovensko. Jedným zo zistení je aj to, že pre 36 percent žien predstavuje veľký problém, že im v práci po návrate nebol umožnený čiastočný úväzok.

Spoločné pracovné pozície, ktoré umožňujú, aby jednu prácu robili na čiastočný úväzok dvaja alebo viacerí ľudia, síce na Slovensku zákon umožňuje už vyše desať rokov. Firmy si však túto možnosť stále neosvojili a ženy zase často nevedia, že na skrátený úväzok majú ako matky nárok.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Návrat do práce: Ak žena ostane doma na materskej s jedným či dvoma deťmi, môže stratiť kontakt s pracovným trhom a kolegami na niekoľko rokov a prísť o pracovné návyky. Návrat potom nebýva jednoduchý. Kariérová poradkyňa Michaela Valicová v rozhovore približuje, ako sa pripraviť na pohovor, s čím si možno vylepšiť životopis a akých zamestnancov hľadajú zamestnávatelia.

Ak žena ostane doma na materskej s jedným či dvoma deťmi, môže stratiť kontakt s pracovným trhom a kolegami na niekoľko rokov a prísť o pracovné návyky. Návrat potom nebýva jednoduchý. Kariérová poradkyňa Michaela Valicová v rozhovore približuje, ako sa pripraviť na pohovor, s čím si možno vylepšiť životopis a akých zamestnancov hľadajú zamestnávatelia. Rodičovské vyhorenie: Pôrod cisárskym rezom podstúpi na Slovensku množstvo žien. Andrea Antalová však po tejto skúsenosti, ktorá ju na niekoľko týždňov pripútala na lôžko, prežívala pocity zlyhania. Svoju energiu a čas preto potom venovala výhradne svojmu synovi. Myslí si, že aj tento krok ju priviedol k rodičovskému vyhoreniu.

Pôrod cisárskym rezom podstúpi na Slovensku množstvo žien. Andrea Antalová však po tejto skúsenosti, ktorá ju na niekoľko týždňov pripútala na lôžko, prežívala pocity zlyhania. Svoju energiu a čas preto potom venovala výhradne svojmu synovi. Myslí si, že aj tento krok ju priviedol k rodičovskému vyhoreniu. Muži, ktorí nenávidia ženy: Najprv sa v roku 2016 objavili videá, v ktorých sa hrubo správa k ženám. Jednu z nich bije opaskom a facká. Ráta modriny, ktoré spôsobil druhej, a vulgárne jej nadáva. V lete 2022 už mal 35-ročný Andrew Tate množstvo podporovateľov a fanúšikov. Extrémne postoje tohto bývalého americko-britského kickboxera oslovujú najmä mladých mužov a tínedžerov.

Voľný čas

