Heger: Považujem sa za silného premiéra (rozhovor)

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk.

Menšinová vláda ide z krízy do krízy. Parlament síce otvoril schôdzu, no opäť to škrípe medzi Igorom Matovičom (OĽaNO) a SaS. Program schôdze sa podarilo odhlasovať len vďaka hlasom Smeru. Minister financií Igor Matovič vyhlásil, že Robert Fico (Smer) dodrží sľub skôr ako Richard Sulík (SaS).

Premiér EDUARD HEGER v rozhovore vysvetľuje, kto podporuje ich menšinovú vládu, aký majú plán rokovania v prípade hromadných výpovedí lekárov a či by chcel návrat Mikuláša Dzurindu.

Eduard Heger je predsedom vlády od apríla 2021,

od marca 2020 do apríla 2021 bol ministrom financií,

v rokoch 2016 až 2020 bol poslancom NR SR za stranu OĽaNO,

vyštudoval obchod a marketing na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Boris Kollár (Sme rodina) zaradil ako druhý bod schôdze zmenu ústavy, ktorá má umožniť predčasné voľby. Smer žiadal, že ak sa to splní, bude hlasovať za otvorenie schôdze aj za program. Ten program vyzerá, že ste naozaj otvorili len vďaka hlasom Smeru. SaS nehlasovala. Mám to chápať tak, že to bola dohoda so Smerom?

Začnem tým, ako bola schôdza otvorená. Opýtal som sa Sulíka na to, ako sa zachová SaS v parlamente. Súčasťou schôdze boli aj ich zákony.

Richard Sulík mi jasne povedal, že sa nemám ničoho obávať, že schôdzu otvoríme a v prvom čítaní za ne zahlasujeme. Potom to povedal aj verejne na tlačovej besede. Neskôr to povedal aj na Bôriku (vládny hotel, pozn. red.).

Mrzí ma, že nám neotvoril schôdzu, lebo tam nebola žiadna podmienka. Nebolo to tak, že by mali schváliť program a zahlasovať za prvé čítanie, ak my urobíme to a to. Povedal jasne, že to schvália.

Otázka bola, či to brali aj oni tak, že je to vyrokované. Ale to už musíte vedieť vy. Dohodli ste sa teda so Smerom?

Ja som sa so Smerom určite nedohodol.

Nemyslím vás konkrétne, ale vašu stranu OĽaNO.

Nie, naša strana sa so Smerom určite nedohodla.

Ste viacerí v koalícii, tak čo sa tam udialo?

Boris Kollár sa ako predseda parlamentu rozhodol predradiť daný bod, keďže má túto kompetenciu.

Takže sa možno Boris Kollár dohodol so Smerom?