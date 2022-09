Kde na Slovensku sa vyrába jedna z najlepších praliniek na svete?

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Kam v Bratislave tento týždeň

Jesenné festivaly a koncerty sú v plnom prúde. Pozrite si prehľad podujatí v hlavnom meste. Top 10 events in Bratislava

2. Mária Terézia má konečne v Bratislave svoju alej

Na otvorení sa zúčastnil aj potomok slávnej panovníčky. Nie každý je však z pomenovania aleje nadšený. Maria Theresa finally recognised in Bratislava public space

3. Tie roky sedemdesiate v Československu

Vernú kópiu bytu z čias normalizácie vystavujú v múzeu Vtedy v Prievidzi. Peek into a socialist apartment

Múzeum Vtedy v Prievidzi (zdroj: Igor Roško)

4. Ľudia na Slovensku stále čakajú na pomoc s platbami za energie

Ceny elektriny a plynu sa zvýšia pre domácnosti aj firmy, stále však nie je jasné o koľko a ako zasiahne štát. Measures taming energy prices in Slovakia to arrive this week

5. Posledná z troch vyhliadkových veží na hranici

Tri vyhliadkové veže na česko-slovenskej hranici stáli takmer 200 000 eur, po trinástich rokoch už stojí len jedna. One of the three costly lookout towers still standing

Hrajky (zdroj: TASR)

6. Slovensko spúšťa nový dôchodkový produkt ako prvé v EU

Celoeurópsky dôchodkový produkt je výhodný najmä pre ľudí, ktorí počas svojho života pracujú v rôznych krajinách. Je totiž prenosný v rámci EU. Slovakia becomes first EU state to launch pan-European pension product

7. Takto vyzerá menšinové vládnutie

Dianie v parlamente premiérovi Hegerovi ukázalo, čo znamená vládnuť v menšine. Treba zháňať poslanecké hlasy. Four is better than three

8. Extrémizmus stále rastie

Extrémistické postoje, prejavy a činy boli v rokoch 2020 a 2021 výraznejšie ako v predchádzajúcom období. K ich zvýšeniu vo veľkej miere prispeli dezinformácie. Extremism has grown stronger in Slovakia

9. Ako vysvetliť kráľovskú rodinu

Británia - rôznorodá, demokratická a čoraz viac sekulárna spoločnosť - stále zotrváva na princípe, že jej panovníka vyberá Boh. As Britain farewells Queen Elizabeth, its curious character is on full display

10. Kde na Slovensku sa vyrába jedna z najlepších praliniek na svete?

Marakujová pralinka z dielne maďarsko-slovenskej cukrárky v Londýne vyhrala gastro Oscara. Weekend: One of the best pralines comes from Slovakia

