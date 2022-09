Ranný brífing: SaS vracia úder OĽaNO, Irán bojuje za viac slobody

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Koncom týždňa dostali médiá od zdroja blízkeho SaS fotografiu zachytávajúcu Igora Matoviča v diskusii s politickými súpermi z Hlasu a zo Smeru. Práve Matovič pred časom obvinil zo spolupráce so Smerom šéfa SaS Sulíka, vtedy však žiadny dôkaz neposkytol.

V Iráne vypukli podľa svedkov najmohutnejšie, najodvážnejšie a najzúrivejšie protesty, aké si Iránci pamätajú. Vyvolala ich smrť 22-ročnej Mahsy Amíníovej, ktorá zomrela po zatknutí mravnou políciou.

Sochárku Máriu Bartuszovú sme objavili až 26 rokov po jej smrti. Jej dielo teraz vystavujú v londýnskej galérii Tate Modern. Hoci Bartuszová patrila k najvýznamnejším umelkyniam na Slovensku, doma ju široké masy nepoznajú. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Matoviča sa pokúsili diskreditovať fotografiou s nepriateľmi zo Smeru a Hlasu

Fotografia zachytáva stretnutie Borisa Kollára (Sme rodina), Igora Matoviča (OĽaNO), Petra Žigu (Hlas), Petra Pčolinského (Sme rodina) a Borisa Suska (Smer). (zdroj: anonym)

Fotografia, na ktorej je zachytený Igor Matovič s politickými súpermi z Hlasu a zo Smeru, má lídra OĽaNO usvedčovať, že v skutočnosti je jeho nepriateľstvo k nim len hrané.

Pre Matoviča by takéto odhalenie mohlo mať ešte vážnejšie politické dosahy, ak by vysvitlo, že na stretnutí bol, aby sa pričinil o neúspech návrhu zákona, ktorý má obmedziť používanie sporného paragrafu 363 Trestného poriadku.

Fotografiu aj s priloženým komentárom dostalo vo štvrtok niekoľko médií vrátane denníka SME od zdroja blízkeho SaS. "Igor Matovič, Boris Kollár, Peter Žiga, Boris Susko a Peter Pčolinský v dôvernej diskusii k paragrafu 363 - ako mu zabrániť, ale aby to nevyzeralo blbo pred voličmi," bolo uvedené k fotografii.

Susko je poslancom Smeru, Žiga je členom Hlasu a bývalým ministrom hospodárstva za Smer. Popiska má navodiť dojem, že stretnutie sa konalo vo štvrtok krátko pred tým, ako opozícia spolu so Sme rodina obštrukciou zabránila hlasovaniu o zmene paragrafu. Poslanci vytiahli hlasovacie karty a parlament nebol schopný sa uznášať.

Popiska k fotografii naznačuje, že Matovič je stotožnený s neúspechom návrhu zákona, hoci je navonok pre jeho "protikorupčné hnutie" kľúčový. V skutočnosti sa fotografia aj sprievodný text javí ako pokus o diskreditáciu. To, že snímka pochádza od SaS potvrdil SME mimo záznamu aj jej predstaviteľ. Okolnosti stretnutia opisujú zúčastnení inak a sedí len samotné stretnutie.

V krátkosti z domova:

Potýčka medzi poslankyňami: Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková podáva trestné oznámenie na Romanu Tabak zo Sme rodina, ktorá ju mala fyzicky napadnúť v jednom z bratislavských podnikov. Cigániková tvrdí, že ju Tabák po vzájomnej ostrej slovnej výmene začala "ťahať za vlasy a fyzicky napádať". Tabák priznala, že Cigánikovej „uštedrila úder, po ktorom sa ukľudnila“ s tým, že ju mrzí, že sa nechala vyprovokovať.

Poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková podáva trestné oznámenie na Romanu Tabak zo Sme rodina, ktorá ju mala fyzicky napadnúť v jednom z bratislavských podnikov. Cigániková tvrdí, že ju Tabák po vzájomnej ostrej slovnej výmene začala "ťahať za vlasy a fyzicky napádať". Tabák priznala, že Cigánikovej „uštedrila úder, po ktorom sa ukľudnila“ s tým, že ju mrzí, že sa nechala vyprovokovať. Matovič o rozpočte a odvolávaní: Šéf OĽaNO Igor Matovič sa pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2023 obáva, že pri spojení poslancov za SaS s opozíciou by sa rokovanie mohlo zablokovať. Minister financií uistil, že on sám zo svojho postu neodstúpi. Ak by však v pléne k odvolaniu došlo, hovorí, že SaS dostane pozvánku vrátiť sa do koalície.

Šéf OĽaNO Igor Matovič sa pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2023 obáva, že pri spojení poslancov za SaS s opozíciou by sa rokovanie mohlo zablokovať. Minister financií uistil, že on sám zo svojho postu neodstúpi. Ak by však v pléne k odvolaniu došlo, hovorí, že SaS dostane pozvánku vrátiť sa do koalície. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 195 nových prípadov nákazy koronavírusom. Laboratóriá vyhodnotili 600 vzoriek. Covidu podľahli ďalší dvaja ľudia, nemocniciach je aktuálne 443 pacientov.

Irán je po smrti mladej Kurdky v plameňoch. Jeden z posledných Putinových spojencov má problém

Protesty v Teheráne. (zdroj: TASR/AP.)

Irán sa desať dní zmieta v protestoch, ktoré vyvolal zásah tamojšej mravnej polície. Šatky, ktoré si Iránky strhávajú z hláv, končia v plameňoch. Jedna zo žien si strihá vlasy za kriku pobúrených demonštrantov. Ohne už horia aj v uliciach tradične konzervatívnych a hlboko nábožensky založených miest.

Polícia si minulý týždeň vyhliadla 22-ročnú Mahsu Amíniovú, ktorá v Teheráne práve vystupovala z metra. Mala síce voľné oblečenie a zakryté vlasy, no podľa konzervatívnych islamských pravidiel bola odetá nevhodne. To mohlo pokojne znamenať, že jej spod šatky vyčnieval prameň vlasov, uvádzajú reportéri denníka New York Times.

Príslušníci mravnostnej polície naložili mladú Iránku do auta a odviezli ju do zariadenia, kde sa mala podrobiť „prevýchove“. O tri dni neskôr zomrela. Úrady popierajú, že by sa na mladej žene dopustili násilia. V rozpore s oficiálnou verziou sú však aj fotografie, ktoré Mashu zachytávajú ležiac na nemocničnom lôžku so skrvavenou tvárou.

Demonštrácie, ktoré smrť mladej ženy vyvolala, sú podľa viacerých svedkov najmohutnejšími, najodvážnejšími a zároveň najzúrivejšími protestmi, aké si Iránci pamätajú.

Hlasovanie pod dohľadom samopalov. Ako si chcú okupanti privlastniť kus Ukrajiny?

Referendum v Luhansku. (zdroj: TASR/AP)

V Rusmi okupovaných oblastiach na východe a juhu Ukrajiny sa už v piatok začali narýchlo usporiadané „referendá“ o pripojení k Ruskej federácii. Trvať budú do utorka, čo je špecifikum aj v prípade ruských volieb.

Niekoľkodňové hlasovanie podľa expertov výrazne zvyšuje pravdepodobnosť páchania volebných podvodov a medzinárodné spoločenstvo nepochybuje, že požadované výsledky hlasovania Kremeľ stanovil vopred.

Napríklad v meste Enerhodar v Záporožskej oblasti sa okupanti rozhodli poňať referendum ako ústnu anketu, pričom odpovede nemôžu do volebných hárkov zaznačiť hlasujúci, ale zapisujú si ich vojaci vyzbrojení samopalmi.

Zdanie legitimity majú zabezpečiť málo známi stredoeurópski politici, na ktorých sa odvoláva práve kremeľská propaganda. Ako „pozorovatelia“ na priebeh zinscenovaných referend dohliadajú napríklad český komunista Roman Blaško či Lubica Blašková zo strany Vlasť Štefana Harabina.

Pre ruské médiá Blašková vyhlásila, že chce byť súčasťou hlasovacieho procesu, pretože podľa nej ide o „historickú udalosť“.

Putin nás zatlačil do kúta: Keď najväčší žijúci zločinec Vladimir Putin vo februári oznamoval „špeciálnu vojenskú operáciu“, so svojskou zvrátenosťou nám tvrdil, že sa nedá inak, lebo Západ zatlačil Rusko do kúta a nedal mu na výber. Čo je síce sprostosť, ale aspoň to vytvára priestor na konštatovanie, že dnes už nemá na výber Západ, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z Ukrajiny:

Mobilizácia a etnické čistky: Čiastočná mobilizácia vo veľkých mestách je mierna, najmä v metropolách ako Moskva či Petrohrad, avšak v odľahlých oblastiach ruského vidieka dochádza k totálnej mobilizácii. Zo zverejnených videí je zrejmé, že medzi plošne odvádzanými mužmi sú príslušníci etnických menšín, a nie etnickí Rusi.

Čiastočná mobilizácia vo veľkých mestách je mierna, najmä v metropolách ako Moskva či Petrohrad, avšak v odľahlých oblastiach ruského vidieka dochádza k totálnej mobilizácii. Zo zverejnených videí je zrejmé, že medzi plošne odvádzanými mužmi sú príslušníci etnických menšín, a nie etnickí Rusi. Týranie v ruskom zajatí: Britský občan Aiden Aslin v prvom rozhovore po prepustení z ruského zajatia opísal, ako ho ruskí vojaci v bojoch na východe Ukrajiny zajali a potom týrali. Povedal, že s ním zaobchádzali horšie ako so psom, bili ho, pobodali a že každé ráno musel spievať ruskú hymnu.

Britský občan Aiden Aslin v prvom rozhovore po prepustení z ruského zajatia opísal, ako ho ruskí vojaci v bojoch na východe Ukrajiny zajali a potom týrali. Povedal, že s ním zaobchádzali horšie ako so psom, bili ho, pobodali a že každé ráno musel spievať ruskú hymnu. Udeľovanie humanitárnych víz: Slovensko nebude udeľovať humanitárne víza občanom Ruska utekajúcim pred čiastočnou vojenskou mobilizáciou, či iným prenasledovaním Putinovým režimom. Víza nebude udeľovať ani Česko, Litva, Lotyšsko či Estónsko.

Slovensko nebude udeľovať humanitárne víza občanom Ruska utekajúcim pred čiastočnou vojenskou mobilizáciou, či iným prenasledovaním Putinovým režimom. Víza nebude udeľovať ani Česko, Litva, Lotyšsko či Estónsko. Putin zasahuje do stratégie: Ruský prezident sa v posledných týždňoch viac zapájal do strategického vojenského plánovania invázie na Ukrajine a odmietol žiadosti svojich veliteľov v teréne, aby sa mohli stiahnuť z mesta Cherson na juhu Ukrajiny.

Zo zahraničných webov:

Najväčší zamestnávateľ na Spiši prepúšťa. Ľudia sú nervózni, hovorí odborár

Embraco Slovakia (zdroj: TASR/AP)

Spoločnosť Embraco Slovakia oznámila hromadné prepúšťanie. O prácu má prísť 270 zamestnancov, celkovo vo fabrike v Spišskej Novej Vsi pracuje 1 750 ľudí. Ako pre INDEX uviedol jej riaditeľ Tomáš Kandra, ide o vyústenie dlhšie nabaľovaných problémov.

Do minulého roka sa fabrike, ktorá patrí japonskému koncernu Nidec a vyrába kompresory do chladiacich zariadení pre potravinárstvo, obchod či zdravotníctvo, darilo.

Vysoký dopyt po jej výrobkoch odštartoval na jeseň roku 2020. Vlani fabrika prijala štyri stovky nových zamestnancov, pričom do výroby hľadala ďalších operátorov. Navyše, v tomto roku v súlade s kolektívnou zmluvou dvakrát zvyšovala platy, od januára šesť percent a od júla o ďalšie štyri percentá.

Tomáš Kandra tvrdí, že prepustenie pätiny zamestnancov je nutné z hľadiska dlhodobej udržateľnosti a ekonomickej stability závodu. Medzi 270 prepustenými zamestnancami by podľa neho nemali byť takí, ktorí sú pred dôchodkom, sú samoživiteľmi rodín či tvoria manželský pár.

V krátkosti z ekonomiky:

Roboty nedokážu nahradiť ľudí: V skladoch e-shopového gigantu Amazon ľudí prakticky nenájdete, lebo všetko riešia roboty a automatizované linky. Centrum v Seredi je trocha iné. O práci v ňom sa INDEX zhováral s HR manažérom spoločnosti Amazon Fulfillment Slovakia Jánom Komošom.

V skladoch e-shopového gigantu Amazon ľudí prakticky nenájdete, lebo všetko riešia roboty a automatizované linky. Centrum v Seredi je trocha iné. O práci v ňom sa INDEX zhováral s HR manažérom spoločnosti Amazon Fulfillment Slovakia Jánom Komošom. Ceny energií: Podniky aj domácnosti stále čakajú na vládne riešenia energetickej krízy. Zatiaľ čo domácnosti s najväčšou pravdepodobnosťou ochráni zastropovanie cien energií, firmám chce štát pomôcť formou kompenzácií. Otázka je, kde na to vezme.

Podniky aj domácnosti stále čakajú na vládne riešenia energetickej krízy. Zatiaľ čo domácnosti s najväčšou pravdepodobnosťou ochráni zastropovanie cien energií, firmám chce štát pomôcť formou kompenzácií. Otázka je, kde na to vezme. Ako vojna mení biznis: Slovenské logistické centrá a priemyselné haly sú obsadené najviac za štyri roky. Na ich trh priniesla pandémia najprv šok, po nej však prišla vlna ošiaľu, ktorú ťahali hlavne e-shopy. Ďalšími impulzmi bola vojna na Ukrajine i rastúca inflácia.

Majstrom sveta v cyklistike je Evenepoel, Juraj Sagan sa rozlúčil s kariérou

Remco Evenepoel. (zdroj: SITA/AP)

Odvtedy ako vymenil futbalové kopačky za bicykel, je považovaný za jeden z najväčších talentov súčasnej cyklistiky. Medzi juniormi vyhral takmer každé preteky, na ktoré prišiel.

Majstrom sveta sa stal už osemnásť mesiacov po tom, ako ukončil futbalovú kariéru. Evenepoel na majstrovstvách sveta v austrálskom Wollongongu zachytil nástup početnej skupiny ďaleko pred cieľom a deklasoval konkurenciu ako roky nikto.

Peter Sagan príjemne prekvapil a skončil na siedmom mieste. Predbehol viacerých favoritov a potvrdil, že po zdravotných problémoch v prvej polovici sezóny s ním treba znova počítať.

Pre jeho brata Juraja to boli posledné preteky v kariére. Bol súčasťou veľkého úniku a z vedúcej skupiny vypadol až 77 kilometrov pred cieľom. Potom sa ešte snažil pomôcť Petrovi, aby bol v závere v čo najlepšej pozícii.

Ďalšie športové správy

Ženy mu pomohli i vyvolali jeho skazu. Mysliveček prekvapil životom i svojím koncom

Vojtěch Dyk vo filme Il Boemo. Hrá v ňom skladateľa Josefa Myslivečka. (zdroj: SSIFF)

Posledné roky si musel zakrývať tvár pod maskou, tak veľmi mu ju zohavil syfilis. Zoslabol a skončil bez peňazí, keď zomieral, nemal ani strechu nad hlavou. A predsa to nebol niktoš, tulák ani podvodník. Bol to veľký český skladateľ Josef Mysliveček.

Na chodbách festivalu v San Sebastiáne a dokonca aj v uliciach mesta, v baroch či na pláži sa najviac hovorí o filme, ktorý rozpráva jeho mimoriadny a do veľkej miery tragický príbeh. Málokedy v súťaži vidno tento typ filmu a publikum to ocenilo potleskom postojačky.

Ohúrila ho forma, ktorú režisér Petr Václav dosiahol, no rovnako tak ich fascinovalo, že doteraz o tomto mužovi vôbec nepočuli. Film má taliansky názov Il Boemo, a to nielen preto, že vznikol v talianskej koprodukcii. Takto Myslivečka prezývali v Taliansku, kde sa rozhodol presadiť.

V krátkosti z kultúry:

Požiar kina Lumière: Po požiari sa najskôr zdalo, že kino Lumière bude zatvorené len niekoľko dní. Nakoniec ho však otvoria až budúci rok na jar. Okrem odstraňovania škôd totiž v novembri začne aj plánovaná rekonštrukcia.

Po požiari sa najskôr zdalo, že kino Lumière bude zatvorené len niekoľko dní. Nakoniec ho však otvoria až budúci rok na jar. Okrem odstraňovania škôd totiž v novembri začne aj plánovaná rekonštrukcia. Film Piargy: Film Piargy vznikal osem rokov, jeho základom sa stala novela Františka Švantnera a tvorcovia sa rozhodli pre čiernobiely vizuál. Vracia sa do obdobia, keď sa na uliciach začali zjavovať plagáty s Tisom, a ukazuje slovenský vidiek ako prostredie, v ktorom sa všetci stretávajú v kostole, no láska k blížnemu je im neraz cudzia.

Film Piargy vznikal osem rokov, jeho základom sa stala novela Františka Švantnera a tvorcovia sa rozhodli pre čiernobiely vizuál. Vracia sa do obdobia, keď sa na uliciach začali zjavovať plagáty s Tisom, a ukazuje slovenský vidiek ako prostredie, v ktorom sa všetci stretávajú v kostole, no láska k blížnemu je im neraz cudzia. Žbirkova mágia: V londýnskom klube 229 na Great Portland Street mal vystupovať Meky Žbirka. V kalendári to mal zaznamenané už pred rokom, rovnako, ako koncerty v Prahe a Bratislave. Vystúpenia po jeho smrti nezrušili, ale zmenili na sériu koncertov s názvom Tribute to Miro Žbirka.

Podcasty SME

Len počkajte! (Sliacky) (zdroj: Mikuláš Sliacky)

Recept dňa

Tekvicové rizoto (zdroj: Fotolia.com)

Tekvica je povinnou súčasťou jesennej kuchyne. Vyskúšajte ju v rizote.

Voľný čas

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

