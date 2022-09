Premiér a šéf finančnej správy odmietajú tvrdenia o vypaľovaní Michala Suchobu

Šéf opozičného Smeru Robert Fico hovorí o vypaľovaní podnikateľa finančnou správou.

BRATISLAVA. Šéf opozičného Smeru Robert Fico hovorí o vypaľovaní podnikateľa Michala Suchobu finančnou správou. Z uniknutej komunikácie má podľa jeho slov vyplývať, že mal o vypaľovaní vedieť aj súčasný premiér Eduard Heger. Predseda vlády aj prezident finančnej správy Jiří Žežulka tieto tvrdenia odmietajú.

"Pred niekoľkými dňami sa objavila emailová komunikácia medzi známym udavačom Michalom Suchobom a jeho advokátkou. Suchoba sa v maile posťažoval, že ho súčasný prezident finančnej správy Žežulka vypaľoval. Firma Suchobu robila pre finančnú správu, ale finančná správa jej za prácu neplatila," konštatoval Fico.

Z komunikácie má podľa jeho slov vyplývať, že faktúry mala finančná správa vyplatiť až potom, ako Suchoba zaplatí desať percent z objemu vystavených faktúr alebo od dvoch do piatich miliónov eur.

"Odmietam a považujem za absurdné akékoľvek tvrdenia o tom, že by som sa ako minister financií podieľal na páchaní trestnej činnosti. Práve naša vláda začala proces očisty a transparentného fungovania finančnej správy," reagoval Heger. Zdôraznil, že nový prezident finančnej správy bol vybraný v transparentnom výberovom konaní a má za sebou reálne výsledky práce.

Pokračoval, že Suchobu osobne nepozná. "Vedome som sa s ním nestretol a už vôbec nerokoval. Zároveň som ako minister financií nevyvíjal vo vzťahu k spomínanej ani žiadnej inej firme žiadne aktivity," poznamenal s tým, že polícia, prokuratúra a súdy majú jeho plnú dôveru, a preto im v prípade potreby poskytne súčinnosť.

Žežulka odmietol, že by kohokoľvek zo spoločnosti Allexis žiadal o úplatok. "Neurobil som tak priamo ani prostredníctvom inej osoby. Dňa 15. septembra som sa oboznámil s obsahom anonymného blogu a ako príslušník finančnej správy som okamžite podal podnet na sekciu inšpekcie a vnútornej kontroly, aby boli uvedené podozrenia preverené," uviedol.

Zároveň požiadal kolegov, aby ihneď začali spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní. Podal tiež trestné oznámenie na autora blogu pre podozrenie z trestného činu ohovárania.

Poukázal na to, že problémy so splatnosťou dodávateľských faktúr vznikli niekoľko mesiacov pred jeho nástupom do funkcie prezidenta finančnej správy. Finančná správa podľa jeho slov už vypovedala tri zo štyroch zmlúv so spoločnosťou Allexis.