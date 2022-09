Ranný brífing: Štát položí aj tisíc lekárov, poškodenie Nord Streamu nebude náhoda

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Odchádzajúci lekári môžu opäť spôsobiť kolaps slovenského zdravotníctva ako v roku 2011. Na kolaps nemocníc stačí 1 200 výpovedí lekárov, kľúčové sú ich špecializácie.

Najmenej na troch miestach v Baltskom mori uniká plyn z plynovodov Nord Stream 1 a 2 spájajúcich Rusko s Nemeckom. Viacerí dánski politici hovoria o možnom útoku, seizmológovia o výbuchoch.

Po desiatich mesiacoch letu vesmírna misia za viac ako tristo miliónov dolárov narazila do svojho cieľa. Sonda DART americkej vesmírnej agentúry NASA zasiahla podľa plánu mesiac planétky Didymos. Išlo o prvý test obrany Zeme pred vesmírnym telesom. Vyšla táto misia? Čo sme sa pri nej naučili? A prečo sme sa do nej pustili? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Aj odchod tisícky lekárov môže stačiť na kolaps nemocníc

Odchádzajúci lekári môžu opäť spôsobiť kolaps slovenského zdravotníctva ako v roku 2011. (zdroj: Archív SME/Tomáš Benedikovič)

Aj 1 200 lekárov, ktorí podajú výpovede a zotrvajú vo výpovednej lehote, stačí na to, aby na Slovensku skolabovali nemocnice. Najmenej toľko ich už majú podľa pondelkového vyjadrenia vyzbieraných lekárski odborári.

„Určite je to veľa. Niektoré nemocnice a oddelenia by ostali paralyzované,“ vraví anestéziológ Peter Stachura.

Celkový počet výpovedí chcú odborári zverejniť na konci septembra. Od 1. októbra by im mohla začať plynúť dvojmesačná výpovedná lehota. Keď lekári v roku 2011 podávali výpovede, na konci septembra spomínaného roku ich bolo 2 411. Do decembra ich počet klesol na 1 200.

Avšak pri podaných výpovediach nie je dôležitý len počet výpovedí, ale aj špecializácia a prax lekárov, ktorí podávajú výpovede. „Je ľahšie nahradiť lekára po škole ako skúseného primára oddelenia,“ vysvetľuje Stachura.

Cennejší je tak atestovaný ako neatestovaný lekár. Kľúčové sú podľa analytika INEKO Dušana Zachara aj niektoré špecializácie. Napríklad anestéziológovia alebo intenzivisti.

Lekári vydierať musia: Len opovážlivci môžu vyčítať lekárom, prečo sa hlásia teraz, keď tu máme súbeh iných kríz. Prípadne ich haniť, že ohrozujú nevinných pacientov. Nuž áno, a tí, čo roky sľubujú zlepšenie situácie v zdravotníctve a nekonajú, ich ohrozujú neprestajne, píše Zuzana Kepplová.

Česi zavedú hraničné kontroly so Slovenskom. Vyčerpali sme možnosti, vraví český minister

Hraničný priechod s Českom. (zdroj: TASR)

Od polnoci zo stredy na štvrtok Česko dočasne zavedie kontroly na hraniciach so Slovenskom, oznámil dosť nečakane český premiér Peter Fiala. Trvať by mali predbežne desať dní, potom opatrenia na hraniciach prehodnotia. Dôvodom je podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana veľký nárast nelegálnej migrácie.

Česká polícia od začiatku roka zaistila 11-tisíc nelegálnych migrantov. Ľudia prevažne zo Sýrie, kde stále pokračuje konflikt, prichádzajú cez hranice so Slovenskom. Ani Slovensko, ani Česko, cez ktoré prechádzajú v sprievode prevádzačov, nie sú ich cieľovou stanicou.

Opatrenie nesúvisí s ľuďmi utekajúcimi pred vojnou na Ukrajine, ktorí sú na Slovensku aj v Česku legálne.

Ľudia prechádzajúci cez slovensko-české hranice musia teda rátať od stredajšej noci do 8. októbra aj s istým prípadným zdržaním. Česká polícia však deklaruje, že ľuďom neplánuje „znepríjemňovať každodenný život“. Treba mať pri sebe občiansky preukaz či pas.

V krátkosti z domova:

Extrémizmu na Slovensku pribúda: Monitorovacia správa o stave extrémizmu na Slovensku za uplynulé dva roky, ktorú vypracovalo ministerstvo vnútra upozorňuje, že v rokoch 2020 a 2021 došlo k výraznému nárastu extrémistických prejavov. Správa vznikla pár mesiacov po tom, generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil samostatné protiextrémistické oddelenie na špeciálnej prokuratúre.

Monitorovacia správa o stave extrémizmu na Slovensku za uplynulé dva roky, ktorú vypracovalo ministerstvo vnútra upozorňuje, že v rokoch 2020 a 2021 došlo k výraznému nárastu extrémistických prejavov. Správa vznikla pár mesiacov po tom, generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil samostatné protiextrémistické oddelenie na špeciálnej prokuratúre. Súd v kauze Dobytkár: Obžalovaný niekdajší riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ľubomír Partika tri pojednávacie dni vysvetľoval súdu ako agentúra fungovala. Súd presviedčal, že kamarát Peter Kuba, ktorý je tiež obžalovaný, mu len tak požičal milióny eur. Poradca Ľubomír Kropil, ktorý ho do funkcie dostal, zas zmenil výpoveď o úplatkoch.

Obžalovaný niekdajší riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Ľubomír Partika tri pojednávacie dni vysvetľoval súdu ako agentúra fungovala. Súd presviedčal, že kamarát Peter Kuba, ktorý je tiež obžalovaný, mu len tak požičal milióny eur. Poradca Ľubomír Kropil, ktorý ho do funkcie dostal, zas zmenil výpoveď o úplatkoch. Parlament odobril rozšírenie NATO: Poslanci schválili prístupové protokoly Fínska a Švédska do NATO. Vstup Fínska podporilo zo 142 hlasujúcich 126 poslancov, pristúpenie Švédska odobrilo 124 zo 140 hlasujúcich poslancov. Slovensko bolo jednou z posledných krajín NATO, ktoré ešte prístup nových členov neschválili.

Poslanci schválili prístupové protokoly Fínska a Švédska do NATO. Vstup Fínska podporilo zo 142 hlasujúcich 126 poslancov, pristúpenie Švédska odobrilo 124 zo 140 hlasujúcich poslancov. Slovensko bolo jednou z posledných krajín NATO, ktoré ešte prístup nových členov neschválili. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 442 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 595 testov. V nemocniciach aktuálne leží 542 pacientov, pribudli aj tri obete ochorenia Covid-19.

Z Nord Streamu uniká plyn, za výbuchmi vidia aj sabotáž

Unikajúci plyn v Baltskom mori. (zdroj: Danish Defence Command)

Najmenej na troch miestach v Baltskom mori uniká plyn z plynovodov Nord Stream 1 a 2 spájajúcich Rusko a Nemecko. V blízkosti ostrova Bornholm zaznamenali švédski seizmológovia sériu silných podvodných výbuchov.

Z plynovodu Nord Stream 1, ktorý zahrnuje dve podvodné rúry, uniká plyn na dvoch miestach severovýchodne od ostrova Bornholm, na Nord Streame 2 uniká plyn juhovýchodne od ostrova.

Dánska premiérka Mette Frederiksenová označila incident za veľmi vážny. „Je ťažké si predstaviť, že by mohlo ísť o náhodu. Nemôžeme vylúčiť sabotáž, no ešte je priskoro robiť závery,“ cituje ju denník Politiken.

Seizmológovia z Uppsalskej univerzity vo Švédsku a dánskeho seizmologického centra potvrdili, že plynovod Nord Stream poškodili výbuchy, nie zemetrasenia alebo zosuvy.

K únikom došlo v čase, keď bola dánska premiérka v Poľsku na otvorení nového plynovodu medzi Nórskom a Poľskom. Na poľský plynovod je od konca augusta pripojené už aj Slovensko.

Prevádzkovateľ Nord Streamu hovorí o bezprecedentnom poškodení plynovodov. Analytická spoločnosť Rane, ktorá vyhodnocuje riziká, označila šancu, že túto zimu bude cez Nord Stream do Európy prúdiť plyn, za nulovú.

V krátkosti z Ukrajiny:

Týždeň na Ukrajine: Vladimir Putin vedel, že vyhlásením mobilizácie Rusov pobúri. Preto sa tento krok snažil odkladať čo najdlhšie. Nakoniec tak urobil a vo veľkej miere tým vyhovel ruským nacionalistom, ktorí volajú po totálnej vojne so Západom. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Vladimir Putin vedel, že vyhlásením mobilizácie Rusov pobúri. Preto sa tento krok snažil odkladať čo najdlhšie. Nakoniec tak urobil a vo veľkej miere tým vyhovel ruským nacionalistom, ktorí volajú po totálnej vojne so Západom. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Snowdena na front nepošlú: Edward Snowden je vďaka Putinovi už aj Rusom, ale na front ho zatiaľ neposielajú. Naďalej pokračuje v kritike americkej vlády či CIA. K dianiu v Rusku, ktorého občanom sa stal, sa nevyjadruje.

Edward Snowden je vďaka Putinovi už aj Rusom, ale na front ho zatiaľ neposielajú. Naďalej pokračuje v kritike americkej vlády či CIA. K dianiu v Rusku, ktorého občanom sa stal, sa nevyjadruje. Rusko navždy zostane agresorom: Rusko bude mať už navždy nálepku agresora, rovnako ako Nemecko počas druhej svetovej vojny, hovorí pre SME ruský novinár Michail Kalinin. V rozhovore opisuje, ako sa vyrovnáva so situáciou, hovorí, že jeho rodina má na vojnu úplne iný pohľad a stojí za prezidentom Vladimirom Putinom.

Rusko bude mať už navždy nálepku agresora, rovnako ako Nemecko počas druhej svetovej vojny, hovorí pre SME ruský novinár Michail Kalinin. V rozhovore opisuje, ako sa vyrovnáva so situáciou, hovorí, že jeho rodina má na vojnu úplne iný pohľad a stojí za prezidentom Vladimirom Putinom. Skončili sa pseudoreferendá: V okupovaných častiach Ukrajiny sa skončili nelegálne referendá. Okupanti po sčítaní prvých hlasov tvrdia, že za pripojenie k Rusku hlasovalo 97 percent ľudí. Kyjev ich označil za propagandistickú show, Západ sa ich uznať nechystá.

V okupovaných častiach Ukrajiny sa skončili nelegálne referendá. Okupanti po sčítaní prvých hlasov tvrdia, že za pripojenie k Rusku hlasovalo 97 percent ľudí. Kyjev ich označil za propagandistickú show, Západ sa ich uznať nechystá. Medvedev hrozí jadrom: Rusko má právo v nevyhnutnom prípade použiť jadrové zbrane, tvrdí bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev. Zapochyboval, že by NATO zasiahlo, ak by Rusko tieto zbrane použilo proti Ukrajine. Podľa pozorovateľov však už Medvedev veľký vplyv v rámci vládnucej kremeľskej garnitúry nemá.

Rusko má právo v nevyhnutnom prípade použiť jadrové zbrane, tvrdí bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev. Zapochyboval, že by NATO zasiahlo, ak by Rusko tieto zbrane použilo proti Ukrajine. Podľa pozorovateľov však už Medvedev veľký vplyv v rámci vládnucej kremeľskej garnitúry nemá. Znásilnený protivojnový aktivista: Moskovská polícia zbila a údajne aj znásilnila protivojnového aktivistu a básnika Arťoma Kamardina, informovalo Rádio Sloboda s tým, že polícia si znásilnenie Kamardina, spáchané činkou, nakrútila a prinútila aktivistovu priateľku Alexandru Popovovú, aby si tento záznam pozrela.

Moskovská polícia zbila a údajne aj znásilnila protivojnového aktivistu a básnika Arťoma Kamardina, informovalo Rádio Sloboda s tým, že polícia si znásilnenie Kamardina, spáchané činkou, nakrútila a prinútila aktivistovu priateľku Alexandru Popovovú, aby si tento záznam pozrela. Kilometrové kolóny na hraniciach: Satelitné zábery americkej spoločnosti Maxar Technologies zachytávajú dlhý rad nákladných vozidiel a osobných áut čakajúcich na prekročenie hraníc z Ruska do susedného Gruzínska cez kontrolné stanovište Verchnyj Lars. Rad čakajúcich vozidiel siahal do vzdialenosti približne 16 kilometrov.

Zo zahraničných webov:

Druhý pilier niektorých pripraví o časť dôchodku, môžu viniť štát

Ekonóm a vedúci výskumného tímu Oranžová obálka Ján Šebo. (zdroj: SME/Marko Erd)

Parlament minulý týždeň posunul do druhého čítania novelu II. piliera z dielne ministerstva práce. Ide o jednu z reforiem, ku ktorej sa Slovensko zaviazalo v pláne obnovy a odborná verejnosť po nej volá už dlhodobo.

Vládny návrh zákona síce z veľkej časti napráva chyby, ktoré v druhom pilieri napáchali predchádzajúce vlády, stále však nerieši úspory sedemnástich percent sporiteľov, ktorí majú do dôchodku iba pár rokov.

Títo sporitelia si sporia len v dlhopisoch a prerábajú. Hrozí im, že ich dôchodky budú nižšie, ako keby v druhom pilieri vôbec neboli.

„Ak si v druhom pilieri sporili celú kariéru, priznaný dôchodok môžu mať nižší aj o päť percent,“ hovorí pre INDEX odborník na dôchodky z tímu plánu obnovy a tvorca Oranžovej obálky Ján Šebo.

V krátkosti z ekonomiky:

Štefan Czucz rád ťahal nitky: Zo Štefana Czucza sa stal jeden z najvplyvnejších ľudí svojej doby. Začínal pritom nenápadne, ako kvetinár. Možno šťastím, možno jeho zásluhou sa však dokázal vypracovať medzi najbohatších ľudí. Nakoniec, s mnohými sa v biznise stretol. Na príbeh človeka, ktorý bol spájaný so Stranou maďarskej koalície či s Mostom-Hídom sa pozeráme v ďalšej časti seriálu Oligarchovia.

Zo Štefana Czucza sa stal jeden z najvplyvnejších ľudí svojej doby. Začínal pritom nenápadne, ako kvetinár. Možno šťastím, možno jeho zásluhou sa však dokázal vypracovať medzi najbohatších ľudí. Nakoniec, s mnohými sa v biznise stretol. Na príbeh človeka, ktorý bol spájaný so Stranou maďarskej koalície či s Mostom-Hídom sa pozeráme v ďalšej časti seriálu Oligarchovia. Nová obchodná zóna v Bratislave: Územie v bezprostrednom susedstve bratislavského letiska bolo dlhé roky spájané s veľkopodnikateľmi Jurajom Širokým a Štefanom Czuczom. Tí ešte pred realitnou bublinou predstavili veľkolepý projekt novej štvrte. Ich plány zostanú už len na papieri. Pozemky medzičasom kúpila spoločnosť GLP, ktorá v týchto dňoch predstavila svoje plány.

Územie v bezprostrednom susedstve bratislavského letiska bolo dlhé roky spájané s veľkopodnikateľmi Jurajom Širokým a Štefanom Czuczom. Tí ešte pred realitnou bublinou predstavili veľkolepý projekt novej štvrte. Ich plány zostanú už len na papieri. Pozemky medzičasom kúpila spoločnosť GLP, ktorá v týchto dňoch predstavila svoje plány. Ako získať dotáciu na obnovu domu: Majitelia starších rodinných domov budú môcť od polovice októbra žiadať štát o dotáciu na ich obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia totiž spúšťa prvé dve výzvy z plánu obnovy, spolu v hodnote 30 miliónov eur. INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky ohľadom výziev na dotácie na obnovu domov pre rok 2022.

V Rusku už mobilizujú aj športovcov. Chcú len krv, vraví manažér z klubu KHL

Hráči tímu Červená hviezda Kunlun v KHL. (zdroj: TASR/AP)

Posielajú na Ukrajinu druhú armádu, aby zistila, čo sa stalo s tou prvou. Tak znie jeden z bonmotov, ktoré sa šíria v Rusku po vyhlásení čiastočnej mobilizácie medzi ľuďmi.

Po pár dňoch je zrejmé, že na Ukrajine by mali bojovať aj športovci a nebude ich málo. Otázkou je len nakoľko mobilizácia zasiahne ruský šport.

Jednou z prvých obetí mobilizácie je futbalový klub zo Stavropoľa. Prvý raz v histórii postúpil do šestnásťfinále Ruského pohára. Na zápas proti Nižnekamsku však zrejme nenastúpi pre nedostatok hráčov.

Do armády povolávajú aj hokejistov. Dokonca aj hráčov a zamestnancov klubov KHL. Prezradil to zamestnanec klubu Červená hviezda Kunlun. Čínsky klub hráva svoje zápasy na štadióne v Mytišči.

Správ o ruských športovcoch, ktorí museli ísť bojovať na Ukrajinu bude v ďalších dňoch pribúdať. Je možné, že niektoré menšie kluby na to doplatia. Doteraz museli napríklad tímy KHL podporovať vojnu prostredníctvom hesiel a symbolu Z. Teraz majú dodať aj vojakov pre armádu.

Drvili si semenníky a učitelia ich ticho podporovali. Teror na škole fungoval desaťročia

Príbeh násilia a šikany v cirkevných školách rozpráva na scéne vynikajúci divadelný a filmový herec Gonzalo Cunill. (zdroj: Ctibor Bachratý/Divadelná Nitra)

Režisér Pablo Fidalgo má na hrudi jazvu, ktorej pôvod musí vysvetľovať vždy, keď sa vyzlečie. Stopy po zuboch sú strašidelné aj na hrudi dospelého muža. Ako hrozne asi museli vyzerať na drobnom tele dieťaťa?

Na to, ako k jazve prišiel, si pamätá veľmi dobre. Učiteľ v ten deň trápil mnohé deti, v jednej chvíli sa otočil na sedemročného chlapca a povedal: „Teraz si na rade ty.“

Keď sa v máji 2021 v španielskych novinách El País objavil článok o sexuálnom zneužívaní detí v katolíckom kolégiu v meste Vigo, Fidalgo skončil v nemocnici. Bola to škola, v ktorej ho pred tridsiatimi rokmi uhryzol učiteľ a kde desaťročia dochádzalo k šikane, násiliu a zneužívaniu.

Inscenácia Encyklopédia bolesti. I. Diel: Zostane to medzi nami síce odhaľuje najmä španielske reálie a pozostatky Francovej diktatúry, no aj pre slovenských divákov a diváčky má jej uvedenie na festivale Divadelná Nitra veľký význam. Hovorí totiž o zneužívaní a šikane v kontexte, ktorý sa zvyčajne prehliada.

V krátkosti z kultúry:

Slovákov už dráždi aj modrá a žltá: Slovenský režisér Michal Blaško má za sebou hektický mesiac. Najprv bol na festivale v Benátkach, vzápätí sa presunul na ďalší do Toronta a odtiaľ sa ponáhľal do Piešťan na festival Cinematik. To všetko pre svoj prvý celovečerný film Obeť, ktorý je aktuálne v kinách. A Slovensko ho ako národného kandidáta vyslalo aj na Oscary.

Slovenský režisér Michal Blaško má za sebou hektický mesiac. Najprv bol na festivale v Benátkach, vzápätí sa presunul na ďalší do Toronta a odtiaľ sa ponáhľal do Piešťan na festival Cinematik. To všetko pre svoj prvý celovečerný film Obeť, ktorý je aktuálne v kinách. A Slovensko ho ako národného kandidáta vyslalo aj na Oscary. Dokonalý svet: Film Králi sveta, v ktorom režisérka Laura Mora vyrozprávala príbeh piatich bratov, získal hlavnú cenu na festivale v San Sebastiáne. Krása v ňom naráža na realitu a realita v ňom niekedy naberá prchavú podobu krásy. Nič v príbehu kolumbijských bratov nenasvedčuje, že ich cesta sa skončí šťastne.

Film Králi sveta, v ktorom režisérka Laura Mora vyrozprávala príbeh piatich bratov, získal hlavnú cenu na festivale v San Sebastiáne. Krása v ňom naráža na realitu a realita v ňom niekedy naberá prchavú podobu krásy. Nič v príbehu kolumbijských bratov nenasvedčuje, že ich cesta sa skončí šťastne. Novinky na Netflixe: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

