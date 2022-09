Heger nepovažuje kontroly na hraniciach s Českom za správne riešenie

Treba to riešiť v komunikácii a nie takýmito prekvapeniami, odkázal predseda vlády.

BRATISLAVA. Myslím si, že trochu tu zlyhala práca na strane Českej republiky. Na adresu zavedenia hraničných kontrol na hraniciach s Českou republikou to v stredu uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).

„Osobne si myslím, že takto sa to nerobí. Treba to riešiť v komunikácii a nie takýmito prekvapeniami. My sme súčasťou schengenu a je úplne absurdné očakávať, že my budeme chrániť hranicu medzi Slovenskom a Maďarskom a medzi Slovenskom a Českom a podobne. Schengen je o voľnom pohybe tovaru aj osôb. O akých hraničných kontrolách tu hovoríme?," povedal Heger.

Riešenie je pomôcť Maďarom na hranici so Srbskom

Predseda vlády si myslí, že tento krok, ktorý urobila Česká republika a zavádza aj Rakúsko nie je správny.

„My máme jedinú schengenskú hranicu, a to je s Ukrajinou. Ukrajina je vo vojne a tam je úplne iný režim teraz. Treba hovoriť, že ak Maďarsko má problém na hranici so Srbskom, lebo zabezpečuje schengenskú hranicu a potrebuje pomoc európskych krajín na posilnenie kontroly, samozrejme veľmi radi to urobíme. Riešenie je pomôcť Maďarom na hranici so Srbskom a samozrejme intervenovať do Turecka, aby dodržiavali dohody, ktoré dodržiavať majú. Však zato platí EÚ veľké peniaze," dodal Heger.

Mikulec odmietol kritiku, máme spoločné hliadky

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v súvislosti s avizovanými kontrolami na hraniciach s Českou republikou a Rakúskom na tlačovej besede po zasadnutí vlády povedal, že panika je zbytočná.

„Nelegálna migrácia je na vonkajšej schengenskej hranici, na ktorú my, okrem hraníc s Ukrajinou, nemáme žiadny dosah,“ uviedol Mikulec, podľa ktorého sú všetky kroky koordinované s ministrami okolitých štátov.

On sám by skôr posilnil maďarsko-srbskú hranicu tak, aby sa zamedzilo migračnému tlaku, ktorý v súčasnosti je.

„Máme spoločné hliadky s rakúskymi aj maďarskými policajtmi, keď kontrolujeme autá aj vlaky. Kontrolujeme síce námatkovo, ale ak bude treba, hliadky na Slovensku zosilníme. Každopádne, naša polícia v ničom nezlyhala,“ povedal minister vnútra a dodal, že takéto kontroly na hraniciach už zaviedli Rakúšania aj voči Maďarsku a Slovinsku.

Roman Mikulec prezradil aj to, že aj my v krátkom čase môžeme zaviesť kontroly na hraniciach s Maďarskom, musí to však schváliť vláda.

Najskôr ale navrhneme Maďarom, že im na ich vonkajšej hranici pomôžeme, čím by Rakúsko i Česko mohli tie opatrenia, ktoré teraz zaviedli, stiahnuť.

Minister Mikulec na kritiku europoslanca a predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku, že zlyhávame pri kontrolách hraníc, skonštatoval, že by mal radšej z europarlamentu odísť, keď „asi nevie, o čom je schengen“.

„Tie kontroly na hraniciach majú byť na vonkajšej hranici a tie štáty, ktoré sú tam, si majú plniť svoje povinnosti tak, ako si ich my plníme na ukrajinskej hranici. A navyše, schengenský kódex hovorí, že kontroly na hraniciach majú byť úplne posledným opatrením,“ skonštatoval Mikulec a dodal, že my ako EÚ sme nevyčerpali všetky možnosti, ale Slovensko tento kódex dodržiava.

Po Českej republike zavádza od štvrtka 29. septembra kontroly na slovenských hraniciach aj Rakúsko.

Kontroly zavedie aj Rakúsko

Rakúsko od polnoci začne vykonávať kontroly na hraniciach so Slovenskom. Ráno to oznámil hovorca ministra Gerharda Karnera, informuje o tom verejnoprávny vysielateľ ORF.

Samotný Karner v relácii Journal um acht rádia Ö1 uviedol, že Rakúsko bude nasledovať krok Česka. To oznámilo hraničné kontroly počnúc štvrtkom v dôsledku zvýšeného počtu nelegálnych migrantov prechádzajúcich hranice.