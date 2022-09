Matovičova vulgárnosť je normál, štát pripravila o milióny SaS. Ako sa Matovič bránil odvolaniu?

Sedem výrokov Matoviča, ktorými sa obhajoval pred odvolaním.

BRATISLAVA. Zmýlil si službu verejnosti "s hračkou", škodí demokracii a z jeho ministerstva financií si urobil nástroj na presadzovanie "často neodborných myšlienok a pomsty".

SaS po dva a pol roku pôsobenia vo vláde pod vedením OĽaNO a po troch týždňoch v opozícii sa začala v stredu v parlamente týmito slovami šéfky ich klubu Anny Zemanovej pokúšať o odvolanie lídra OĽaNO Igora Matoviča z vládnej funkcie.

Nezvládnuté riadenie peňazí štátu, vnášanie konfliktu do spoločnosti, vulgárna komunikácia a útoky proti médiám, "opovrhovanie ústavou a zákonnými postupmi" sú pre SaS dostatočné a len niektoré z dôvodov, pre ktoré by vo funkcii nemal zostávať "ani deň navyše".

Matovič reagoval hodinu aj štvrť trvajúcim útokom na SaS už od prvých slov, keď najskôr vyčítal šéfovi SaS Richardovi Sulíkovi, že návrh nečítal sám.

"Už som si myslel, že Sulík to všetko nechá na Zemanovú a bude šúchať nohami pod stolom," začal svoj prejav s tým, že sa pokúsi byť vecný. "Za návrh na odvolanie by sa nehanbil ani boľševický prokurátor za čias tvrdej normalizácie," dodal krátko po tom.

Sulík reagoval, že už po 40 minútach vystúpenia prestal počúvať. "Nerozumiem, ako sme to mohli vydržať," dodal.

Matovič si reakciu na svoje vystúpenie nevypočul. Spolu so všetkými poslancami OĽaNO a ministrami zo sály odišiel so slovami, aby si SaS vyskúšala, s kým je v opozícii. „Chceli sme vás nechať si to precítiť osamote s vašimi novými partnermi. My vás opustíme," povedal Matovič.

Odvolávanie, ktoré má potenciál byť vôbec prvým úspešným z pokusov opozície o zosadenie ministra vlády v histórii Slovenska, sa popri 21 poslancoch SaS chystá podporiť aj zvyšok opozície.

Spolu s nezaradenými poslancami a niektorými váhajúcimi koaličnými poslancami Martinom Borgulom a Patrickom Linhartom zo Sme rodina bude hlasovanie zrejme veľmi tesné.

Návrh by malo podporiť aspoň 73 poslancov, vylúčená nie je ani podpora 76 poslancov, čo je potrebné minimum, ak by "za" hlasovali aj nezaradení odídenci z ĽSNS Tomáš Taraba, Štefan a Filip Kuffovci a Slavěna Vorobelová.

Denník SME zhrnul najdôležitejšie výroky Matoviča a dodal k nim kontext.

1. Sulík sa mstí

"Je to produkt osobnej vojny jedného človeka."