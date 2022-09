Minister Karas: Reforma sa zatiaľ neodkladá, také rozhodnutie ešte nepadlo

Nie som zástanca deštrukčných riešení, hovorí.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

„Rozhodnutie o tom, ako efektívne implementovať súdnu mapu tak, aby to nedopadlo negatívne na občana, ale aby sme neohrozili záväzky, ktoré sme prevzali voči Európskej únii, ešte nepadlo. Môžem však potvrdiť, že sa nevraciam pred právny stav, ktorý bol pred prijatím zákona o súdnej mape,“ hovorí nový minister spravodlivosti VILIAM KARAS.

Vysvetľuje, ako vníma ospravedlnenie sa štátu Jaroslavovi Haščákovi, hovorí o tom, ako sa zastane sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov, ktorí čelia bezprecedentným útokom, či o tom, ako vníma generálneho prokurátora Maroša Žilinku a paragraf 363.

Viliam Karas od 13. septembra 2022 je ministrom spravodlivosti,

od roku 2021 je predsedom Slovenskej advokátskej komory,

predtým pôsobil v advokácii,

magisterský titul získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v štúdiu pokračoval na Trnavskej univerzite v Trnave

Ako sa chcete zbaviť nálepky, ktorú máte v časti odbornej spoločnosti, že ste nominantom Sme rodina?

Nepotrebujem sa ničoho zbavovať. Kto ma pozná, ten ma pozná. Som odborný nominant, inak by som túto funkciu nezobral.

Náhodne mi večer zazvonil telefón, že mám prísť na Úrad vlády, a určite to nebolo od Sme rodina ani od OĽaNO. Jeden z kandidátov, ktorý to odmietol, si náhodne spomenul na moje meno.

Denník Pravda informoval ústami Petra Pčolinského (Sme rodina), že ste požiadali o odloženie súdnej reformy: „Nový minister nás požiadal, aby sme prijali zákon odkladajúci účinnosť súdnej mapy o niekoľko mesiacov, pretože ministerstvo spravodlivosti to nie je schopné aplikovať do praxe.“ Nemali ste to komunikovať radšej vy, a nie Pčolinský?