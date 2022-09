Pracuje s utečencami: Migračné trasy sa zmenili aj pre vojnu, preto prechádzajú cez Slovensko

O rastúcich číslach nelegálnej migrácie vieme dlho.

Nárast nelegálnej migrácie cítiť aj v slovenských zaisťovacích zariadeniach, hovorí PETER DEVÍNSKY zo Slovenskej humanitnej rady, ktorý pracuje so žiadateľmi o azyl.

"V jednom zo slovenských zariadení - v Medveďove, sme tento rok videli do konca augusta zaistených 1068 ľudí. V predošlých rokoch ich tam bolo za celý rok od 350 do 380," hovorí pre SME.

Slovensko má iba 300 miest v útvaroch policajného zaistenia pre nelegálnych migrantov.

Do konca augusta 2022 zaznamenala agentúra Frontex 190-tisíc nelegálnych vstupov do Európskej únie, čo je o 75 percent viac ako pred rokom. Čo sa zmenilo, že sa ľudia viac vydávajú na cestu do Únie?

Situácia v tretích krajinách, ako sú Sýria alebo Afganistan sa neupokojuje a ľudia, ktorí sú utečencami primárne v Turecku a Libanone, sa preto nemôžu vrátiť domov. Uviazli často aj s rodinou na veľmi dlhý čas v utečeneckých táboroch mimo svojej domovskej krajiny. Netreba sa preto čudovať, že sa začali hýbať do Európy, aby našli východisko z ich beznádejnej situácie.

Ľudia, s ktorými pracujeme tu na Slovensku a zaistila ich polícia, nám hovoria, že mnohí prichádzajú práve z Turecka, kde sú milióny utečencov.

Ako opisujú podmienky, v ktorých žili?

Ako katastrofálne. Vravia, že nemajú sociálne služby, elektrinu, vodu a beznádej, že zostanú ešte na ďalšie dlhé obdobie v takom priestore, je obrovská. Žijú buď v stanových, alebo v kontajnerových mestečkách. Preto sa rozhodli, že idú ďalej do Európy. Tak aspoň tieto podmienky opisujú oni.

Počas utečeneckej krízy v roku 2015 trasy neviedli v takej miere cez Slovensko a Česko. Prečo teraz prechádzajú touto trasou?

Je to naozaj tak, že v roku 2015 sme u nás zaznamenali veľmi malý nárast nelegálnej migrácie a príchodu utečencov, a teraz utečenecké trasy prechádzajú aj cez Slovensko.