Lekári podali výpovede. V UNB môžu byť obmedzené operácie

Lekárski odborári zozbierali najmenej 1948 výpovedí.

BRATISLAVA. Presne na jedenáste výročie hromadných výpovedí lekárov z čias vlády Ivety Radičovej (SDKÚ) podali vo štvrtok predstavitelia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) na čele s ich šéfom Petrom Visolajským výpovede na riaditeľstve najväčšej univerzitnej nemocnice na Slovensku v bratislavskom Ružinove.

Krátko po jednej popoludní bol ich počet 1948. Avšak len počas polhodinovej tlačovej konferencie pribudlo ďalších osem výpovedí. Hoci tentoraz ich lekárski odborári zozbierali menej ako v roku 2011, keď ich bolo 2411, aj tento počet môže vážne ochromiť fungovanie slovenských nemocníc.

Vo vážnom ohrození je najmä Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB). Väčšinu výpovedí vraj podľa lekárskych odborárov tvoria anestéziológovia. Títo lekárski špecialisti sú nepostrádateľní pri operáciách.

V dôsledku toho môže byť v UNB v najbližších týždňoch a mesiacoch obmedzená operatíva. Je to znepokojivá správa pre celú krajinu, lebo táto nemocnica je v mnohých prípadoch koncovou pre celé Slovensko.

Ak sa za nasledujúce dva mesiace nedohodne vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) s lekármi, prvého decembra hrozí, že viaceré a najmä kľúčové nemocnice budú musieť prejsť do núdzového stavu. Medziiným to znamená, že by sa v nemocniciach robili len akútne a nie plánované operačné zákroky.

Až 80 percent anestéziológov

„Z podaných výpovedí je až 80 percent anestéziológov a 20 percent neatestovaných lekárov,“ priblížil štruktúru výpovedí lekárov v UNB Visolajský.