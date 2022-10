Na cyklistickom dobrodružstve po bývalej železničke uvidíte aj slovenský unikát

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. V New Yorku pracuje pre boháčov. Prvú noc v meste, ktoré nikdy nespí, strávil ale na lavičke

Jozef Biľ dohliada na rekonštrukcie luxusných príbytkov bohatých ľudí. Momentálne pracuje v najvyššej rezidenčnej budove sveta: He spoke no English but worked his way up. Slovak worked for the world’s richest man

Jozef Biľ. (zdroj: J.B.)

2. Napriek prekážkam cudzinci považujú Slovensko za skvelé miesto pre život

Deti cudzincov to v škole nemajú jednoduché. Vzťahy so svokrovcami tiež nie sú ideálne: A Family Affair: Stories of Love and Loss

3. V Bytči stál pravdepodobne kedysi drevený hrad

Na jeho mieste dnes stojí Thurzovo sídlo inšpirované talianskym hradom: Excavations at mansion in Bytča bring surprising results

4. Bratislavská SOGA organizuje onlajn aj oflajn charitatívnu aukciu

Peniaze pomôžu chorým deťom: Art auction supporting sick children starts on Tuesday

Bátor Tábor pomáha chorým deťom a ich rodinám. (zdroj: Archív Bátor Tábor)

5. Diskriminácia, rasizmus, sexizmus. Cirkev na Slovensku jej pripomína militantnú organizáciu

Tereza Nvotová rozpráva o svojom úspešnom filme Svetlonoc, ktorý nastavuje Slovákom zrkadlo: Director Nvotová: Women can still be accused of witchcraft

6. V Bratislave sa budú biť ale aj ochutnávať ázijskú kuchyňu

Prehľad toho najlepšieho čo sa bude v najbližších dňoch v hlavnom meste diať: Foreigners: Top 10 events in Bratislava

7. Na hraniciach kontrolujú po dlhej dobe policajti

Rakúsko a Česko zaviedli hraničné kontroly: Austria to start Slovak border checks as illegal immigration rises

8. Až 20,000 cudzincov môže voliť v Bratislave

Ukrajinskí utečenci voliť v komunálnych a VÚC voľbách nemôžu: Foreigners should get local vote out to change daily lives, says migration expert

9. Slovak Press Photo pozná víťazov – s výnimkou jednej kategórie

Kategória Príroda a životné prostredie bola pre porotu sklamaním: He took the best press photo of the year: we had no idea what terrible things had yet to happen

10. Tri cyklistické výlety, ktoré môžete zažiť iba na severe Slovenska

V Ružomberku z kopca, v Rajci k budzogáňu a na Kysuciach k orloju: Bike adventures from tame to wild

