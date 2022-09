Výpovede lekári podávali aj v detských nemocniciach, v košickej viacerí kľúčoví

Podľa Petra Visolajského podalo k piatku ráno výpovede 2050 lekárov, ale ďalšie pribúdali.

BRATISLAVA. Hromadné výpovede lekárov sa v Detskej fakultnej nemocnici Košice týkajú hlavne špecialistov, ktorí sú kľúčoví pre udržanie chodu nemocnice a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Pre TASR to v piatok poobede potvrdili z riaditeľstva s tým, že počet sa stále mení a očakávajú, že definitívny oznámi ministerstvo zdravotníctva.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Naopak, v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave evidovali tri výpovede, z toho jeden lekár je na polovičnom úväzku, ozrejmila pre TASR jeho hovorkyňa Dana Kamenická. Nemocnica poďakovala lekárom, že ostávajú pri pacientoch.

Stovky v najväčšej nemocnici

V Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB), ktorá je najväčšou na Slovensku, očakávajú výpovede od približne 400 až 500 lekárov, sumarizujú ich. UNB, ktorá sa skladá z piatich nemocníc, ubezpečuje, že poskytovanie zdravotnej starostlivosti ohrozené nie je, deklarovala pre TASR jej hovorkyňa Eva Kliská. "Samozrejme, toto rozhodnutie každého lekára akceptujeme. Lekárom beží dvojmesačná výpovedná lehota a my veríme, že spoločne s ministerstvom sa nám podarí situáciu stabilizovať a ďalšie rokovania zástupcov lekárskych odborárov a ministerstva budú úspešné," reagovala. Nemocnica zatiaľ nevie, ktoré lekárske odbornosti budú výpoveďami najzasiahnutejšie.

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov vo štvrtok (29. 9.) doručilo výpoveď 152 lekárov, čo predstavuje zhruba tretinu z evidenčného stavu lekárov. "Nasledujúce dva mesiace vedenie nemocnice v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva využije na to, aby od 1. decembra 2022 nedošlo k obmedzeniu zdravotnej starostlivosti," povedal pre TASR riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.

Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice bude vedieť počty výpovedí verifikovať začiatkom októbra. "Aktuálne sa na poskytovaní zdravotnej starostlivosti v UNLP nič nemení, pretože plynie dvojmesačná výpovedná lehota," doplnila jej hovorkyňa Monika Krišková. Pre všetky medicínske pracoviská má nemocnica podľa jej slov vytvorené krízové scenáre pre rôzne počty výpovedí tak, aby vedela zabezpečiť akútnu zdravotnú starostlivosť, plynulú prevádzku a aby sa v minimálnej miere skomplikovalo poskytovanie odkladnej zdravotnej starostlivosti.

Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici poskytne informáciu o počte podaných výpovedí po kompletnom zosumarizovaní. "V prípade, že by po ukončení výpovednej lehoty došlo k reálnemu odchodu väčšieho počtu lekárov, malo by to významný dosah na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nemocnici," poznamenala pre TASR jej hovorkyňa Ružena Maťašeje.

V Univerzitnej nemocnici Martin mali k piatku výpovede siedmich lekárov z pracovísk, ktoré podľa hovorkyne Kataríny Kapustovej bezprostredne neohrozia chod nemocnice. "Aktuálne máme v pracovnom pomere 566 lekárov," ozrejmila pre TASR.

Niekde výpovede nezaznamenali

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky poobede evidovali 50 podaných výpovedí lekárov, medzi ktorými sú aj traja primári, priblížil pre TASR jej hovorca Ján Baček. Napríklad na pediatrickej aj neurologickej klinike padlo dovtedy po osem výpovedí, na rádiologickom oddelení desať.

"K dnešnému dňu došlo k podaniu prvých výpovedí lekárov, postupne ich evidujeme a sumarizujeme, zajtra sa v nemocnici uskutoční ďalší krízový štáb Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina," uviedla pre TASR hovorkyňa Lenka Záteková. Nemocnica podľa jej slov nechce vytvárať napätie a o súčasnej situácii komunikuje s lekármi aj ministerstvom. Ubezpečila pacientov, že situácia aktuálne neovplyvňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Stredoslovenský aj východoslovenský kardioústav pre TASR potvrdili, že výpovede lekárov zatiaľ nezaznamenali. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave bude informovať o prípadnom počte neskôr, keďže výpovede mohli lekári podávať aj v piatok. Výpovede neevidovali ani v Národnom onkologickom ústave v Bratislave.

Podľa šéfa Lekárskeho odborového združenia Petra Visolajského podalo k piatku ráno výpovede 2050 lekárov, ale ďalšie pribúdali.