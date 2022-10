Dokázali, že si z mobilu vymazala Threemu, no trest nedostala. Prevážili pochybnosti

Sudkyni krajského súdu hrozila strata talára. Stíhajú ju ďalej.

BRATISLAVA. Zachránili ju pochybnosti, nie preukázaná nevina. Výsledok je však taký, že Andrea Haitová, sestra Moniky Jankovskej, je o krok bližšie k tomu, aby mohla opäť súdiť.

V pondelok ju oslobodili v prvej z dvoch disciplinárnych káuz, ktoré sa s ňou ťahajú. Týkala sa toho, či si Haitová narýchlo mazala mobil v čase, keď polícia vyšetrovala možné kontakty sudcov s dnes už odsúdeným Marianom Kočnerom.

V rámci disciplinárky sa podarilo zistiť len to, že Haitová si síce niečo z mobilu mazala, no nie je jasné, čo presne to bolo a ani to, kedy mazanie prebehlo. Teda či si Haitová mobil narýchlo „vyčistila“ po prevalení Kočnerovej Threemy v lete 2019 alebo sa len zbavovala nepodstatných správ ešte mesiace predtým, než musela polícii odovzdať svoj mobil.

„Nebolo preukázané, že sa stal skutok, pre ktorý bola disciplinárne stíhaná“, vysvetľoval svoje rozhodnutie senát Najvyššieho správneho súdu pod vedením predsedníčky Anity Filovej.