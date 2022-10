Bezpečnostný analytik Bednár: Jadrové zbrane nie sú vojenský, ale najmä politický prostriedok

Svet zažíva najväčšie jadrové napätie od kubánskej krízy, hovorí.

Text je prepisom z podcastu denníka SME Dobré ráno. Prepísal ho Oliver Kostanjevec.

„Vyhrážky použitia jadrových zbraní sú teraz najsilnejšie, pretože Vladimir Putin videl, že to nezaúčinkovalo v predchádzajúcich prípadoch. Logicky to ani zaúčinkovať nemôže, pretože Západ si uvedomuje, že jadrové zbrane nie sú vojenský prostriedok a že racionálne dôvody na nasadenie zbraní hromadného ničenia prakticky neexistujú,“ hovorí bezpečnostný analytik VLADIMÍR BEDNÁR.

V rozhovore vysvetľuje, ako by vyzeralo aktivovanie jadrových zbraní, kde ich má Rusko uskladnené a tiež to, aká by v prípade ich použitia zrejme bola odpoveď Západu.

Zažíva svet najväčšie jadrové napätie od kubánskej krízy zo 60. rokov minulého storočia?

Určite áno. V tejto chvíli sa najväčšia jadrová veľmoc vyhráža použitím jadrových hlavíc. Takúto silnú rétoriku bežne nepoužíval ani Sovietsky zväz počas studenej vojny, preto je to naozaj mimoriadna situácia.

Vladimír Bednár je generálnym riaditeľom sekcie informačných technológií ministerstva financií,

pôsobil vo viacerých manažérskych a expertných postoch na ministerstve financií, Magistráte mesta Bratislava a v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby,

vyštudoval medzinárodne vzťahy na Stredoeurópskej univerzite a geodéziu, kartografiu a kataster na Technickej univerzite v Košiciach.

Vladimir Putin o jadrových zbraniach naposledy hovoril vtedy, keď vyhlásil čiastočnú mobilizáciu v Rusku s tým, že neblufuje. Treba jeho slová brať vážne?