Ranný brífing: Slovensku môže pomôcť neschopnosť vlády, Putinova anexia je fraška

Slovensku majú z energetickej krízy pomôcť nevyčerpané eurofondy, tvrdí minister financií Igor Matovič. Neminutých ostáva vyše šesť miliárd eur, boli by sme tak odmenení za neschopnosť vlády ich minúť. Nie je pritom jasné, či a kedy nám presúvanie peňazí povolia.

Po oslobodení Lymanu môžu nasledovať ďalšie časti Luhanskej oblasti, ukrajinská armáda postupuje aj na juhu pri Chersone. Víťazstvami vysiela Kyjev Moskve odkaz, že Putinova anexia čiastočne okupovaných regiónov je fraška.

České sociálne siete žijú nápadom, ktorý pôvodne vznikol ako poľský vtip: čo keby sa po vzore anektovaných území na Ukrajine vrátil aj ruský Kaliningrad naspäť ku svojim koreňom, znovu sa volal Kráľovec a celá oblasť sa rozdelila medzi Poľsko a Česko. Mali by tieto územia patriť Rusku? A čo bude s Ruskom, ak vojna na Ukrajine spôsobí jeho postupný rozpad? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

Odmenení za neschopnosť? Vysoké ceny energií chceme riešiť nevyužitými eurofondmi

Minister financií Igor Matovič, premiér Eduard Heger a minister vnútra Roman Mikulec na rokovaní vlády. (zdroj: TASR)

Slovensku majú z energetickej krízy pomôcť nevyčerpané eurofondy. Takúto správu priniesol po rokovaní Rady ministrov financií Európskej únie v Luxemburgu zástupca Slovenska Igor Matovič.

"Umožní nám to domácnosti a firmy na Slovensku previesť cez energetickú krízu so silnou pomocnou rukou štátu. Celková pomoc ľuďom tak dosiahne dokopy až rádovo miliardy eur," napísal minister financií po rokovaní Rady Ecofin s tým, že Slovensko bolo jedinou krajinou, ktorá o tieto peniaze žiadala, a zároveň je aj jedinou, ktorej takéto opatrenie môže pomôcť.

Dôvodom však nie je to, že by iné krajiny nemali problém. Väčšina vrátane zvyšných štátov V4 však v končiacich eurofondoch nemá peniaze nazvyš, ktoré by dokázala presunúť na boj s vysokými cenami energií. Na rozdiel od Slovenska ich totiž dokázali dostatočne rýchlo čerpať na ich pôvodný účel - vyrovnávanie regionálnych rozdielov medzi členskými krajinami.

Navyše, zatiaľ ide iba o prísľub výkonného podpredsedu Európskej komisie Valdisa Dombrovskisa. O tom, koľko peňazí bude možné presúvať, a či vôbec, nakoniec rozhodne Rada EÚ spolu s Európskym parlamentom.

Chváliť účet bez hostinského: Existuje celý cintorín sľubov, ktoré eurokomisári niekomu dali, avšak vyššie fóra napokon neschválili. Verme, že takýmto zlým scenárom náš prípad nebude, avšak chváliť takto verejne účet bez hostinského sa podobá na nášho ministra financií až príliš, píše Peter Schutz.

Existuje celý cintorín sľubov, ktoré eurokomisári niekomu dali, avšak vyššie fóra napokon neschválili. Verme, že takýmto zlým scenárom náš prípad nebude, avšak chváliť takto verejne účet bez hostinského sa podobá na nášho ministra financií až príliš, píše Peter Schutz. Keby nebolo Matoviča: Z fleku môžeme hodiť do spamu Matovičove reči, že vymohol „pomoc pre ľudí“. Prostriedky by totiž mali byť určené pre podniky a samosprávy o ne ešte len zabojujú. O domácnosti táto pomoc pravdepodobne nezavadí, píše Zuzana Kepplová.

Utiekli pred Putinovou vojnou a žijú na Slovensku. Deti nakreslili, čo chcú ukázať svetu

Ukrajinské deti nakreslili, ako si predstavujú Ukrajinu. (zdroj: Dorota Holubová/SME)

Červená kalina je jedným zo symbolov Ukrajiny. Podľa legiend má v sebe tento strom silu, ktorá prináša nesmrteľnosť a dokáže spájať generácie v boji proti zlu.

„To je náš národný strom,“ hovorí plynulou slovenčinou 11-ročná Alisa z Kyjeva, popritom tom, ako ho kreslí. Na Slovensku sa najskôr rozprávali s mamou po anglicky, potom začala rozprávať po slovensky. „V škole a v skautskom oddiele som počúvala slovenčinu, tak som si veľa vecí zapamätala,“ pokračuje.

Na prvý pohľad by človek nepovedal, že ide o dieťa, ktoré s matkou utieklo pred vojnou a že patrí ku generácii, ktorej invázia "ukradla" detstvo na Ukrajine.

Alisa a jej mama Natalia odišli z Ukrajiny začiatkom marca. Keď sa všetko začalo, mali pripravené dokumenty, peniaze a natankované auto. Báli sa, že Kyjev sa stane prvým mestom, kam prídu Rusi. Potom zazneli sirény a výbuchy, keď začalo bombardovanie Hostomeľu. Natalia vedela, že musia odísť.

Päť ukrajinských detí, ktoré žijú na Slovensku, nakreslili, ako si predstavujú Ukrajinu. Ich matky zasa povedali, čo by chceli odkázať Putinovi.

Slováci si viac prajú víťazstvo Ukrajiny: Organizácia Globsec v spolupráci s agentúrou Focus uskutočnili prieskum, ktorým zmerali preferencie Slovákov k víťazstvu Ruska alebo Ukrajiny. 47 percent opýtaných si želá víťazstvo Ukrajiny, víťazstvo Ruska preferuje 19 percent, 24 percentám je to jedno a desať percent nevie alebo na otázku neodpovedalo.

V krátkosti z domova:

Doživotie má jasné pravidlá: Po tom, ako viacerí politici v prípade autonehody s piatimi obeťami v Bratislave volali po najprísnejších trestoch, vyšetrovateľ preklasifikoval čin usmrtenia na všeobecné ohrozenie. Šoférovi tak hrozí až doživotie. Denník SME pripravil sériu otázok a odpovedí o tom, ako sa tieto trestné činy určujú.

Kotlebu chce napodobniť poľovník: Neviditeľná strana Národná koalícia išla do posledných volieb na kandidátke ĽSNS Mariana Kotlebu. V prieskumoch figuruje na najspodnejších miestach. Napriek tomu patrí k stranám, ktoré majú najviac kandidátov v spojených župných a komunálnych voľbách. Pozbierala totiž miestnych aktivistov z regiónov podobne, ako to robí Igor Matovič.

Vyhodený z televízie pre ukrajinskú stužku: Bratislavská lokálna televízia nepustila do diskusie kandidáta na post ružinovského starostu Ivora Švihrana. Režisérovi a zároveň riaditeľovi bratislavskej televízie Silvestrovi Ernekovi sa nepáčila ukrajinská stužka na jeho saku. Švihrana poslal "do riťky", konateľka televízie Mária Urlandová sa režiséra zastáva.

Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 602 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 634 testov. V nemocniciach aktuálne leží 771 pacientov, pribudli aj dve obete ochorenia Covid-19.

Oslobodenie Lymanu je ukrajinským úspechom. Nasledovať môže Luhanská oblasť

Ukrajinský vojak Leonid vztyčuje na opustenom ruskom tanku na predmestí mesta Lyman ukrajinskú vlajku. (zdroj: Wasghinton Post/Heidi Levine.)

Zdá sa, že Kyjev po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin nedávno vyhlásil "čiastočnú mobilizáciu", vyvíja veľké úsilie, aby získal späť čo najviac obsadeného územia. Chce to stihnúť ešte predtým, ako na Ukrajiny dorazia nové posily v podobe 300-tisíc ruských vojakov.

Vytlačenie ruských vojsk z takmer celej severovýchodnej Charkovskej oblasti, ako aj z Lymanu postavilo ukrajinskú armádu do silnej pozície. Dokázala tak zaútočiť na Rusov okupujúcich susednú Luhanskú oblasť. Jej hranica leží od Lymanu len necelých 25 kilometrov.

Kyjev teraz plánuje ďalšie kroky na juhu Ukrajiny pri Chersone. Víťazstvom v Lymane vysiela Moskve odkaz, že Putinova anexia čiastočne okupovaných regiónov je fraška.

Ruské vlajky, ktoré vyvesili okolo budovy mestskej rady v Lymane, teraz ležia spálené na trávniku pred budovou. Vnútri sa stále nachádzajú dokumenty Moskvou ustanovenej zastupiteľskej vlády.



Na podlahe leží stránka z proruských miestnych novín, ktorá oznamuje Putinom zinscenované referendum o pripojení Doneckej oblasti k Rusku. Titulok znie: Vraciame sa domov.

V krátkosti z Ukrajiny:

Putinov prejav zúfalstva: "Rusko pristúpilo na niečo, čo je úplne bezprecedentné a nikdy to nikto nevidel ani v dejinách. Ohlásilo anexiu aj tých území, ktoré neovláda. Je to prejav zúfalstva. Ale nielen referendá, celá mobilizácia je dôsledkom neúspechu ruskej armády a neúspechu Ruska vôbec," hovorí pre SME diplomat a politický geograf Jaroslav Kurfürst.

Satirická anexia Kaliningradu: Je čas rozdeliť Kaliningrad. Česko a Poľsko sa bavia vtipmi o anexii ruskej exklávy, Moskva sa búri. Na sociálnych sieťach už na túto tému kolujú stovky vtipov, Česi odkazujú, že aj oni chcú kus mora.

Ukrajinský postup: Ukrajinské jednotky postupujú v protiofenzíve na južnom aj severovýchodnom fronte. V Charkovskej oblasti konsolidovali značnú časť územia východne od rieky Oskil, postúpili do obranného pásma ruských síl smerom k mestu Svatove. Utupujúce ruské jednotky podmínovávajú infraštruktúru a domy v Chersonskej oblasti.

Rusko zavŕšilo anexiu: Ruský prezident Vladimir Putin podpísal zákony o pričlenení štyroch ukrajinských regiónov okupovaných ruskou armádou k Ruskej federácii. Ide o krok, ktorým šéf Kremľa zavŕšil formálnu anexiu ukrajinského územia, ktorá je však v rozpore s medzinárodným právom.

Ôsmy balík protiruských sankcií: Členské krajiny EÚ schválili nové sankcie proti Rusku, ktoré nasledujú po rozhodnutí Moskvy anektovať štyri regióny Ukrajiny. Ôsmy sankčný balík má obmedziť ceny ruskej ropy a sprísniť zákazy na dovoz a vývoz ocele, dreva, strojov, letectva, plastov, chemikálií a rôznych služieb v hodnote sedem miliárd eur.

Nová fáza vojny: Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell varoval, že vojna na Ukrajine vstupuje do novej "nebezpečnej" fázy a upozornil na možnosť "desivého scenára" v momente, keď Rusko zlyhá v konvenčnom konflikte a naplní hrozby o jadrových zbraniach.

Zo zahraničných webov:

Museli si pomôcť susedmi. Ružinovskú hirošimu nahradia byty

Skelet bývalého obchodného domu volajú domáci „hirošima“. (zdroj: TASR)

Takmer každé mesto má svoju „opachu“, starú, zanedbanú alebo rozostavanú stavbu, ktorá obyvateľov trápi dlhé roky. Bratislavská mestská časť Ružinov má „hirošimu“.

Na mieste obchodného domu Ružinov malo v minulosti vyrásť najväčšie nákupné centrum na Slovensku. Nestalo sa tak, Yosaria Plaza ostala na papieroch. Vznikol len jeden z najväčších skeletov v Bratislave. To, že Yosariu má nahradiť nový projekt, je známe dlhší čas.

Už na prezentácii v roku 2020 developer hovoril o tom, že na mieste bývalého nákupného centra chce stavať predovšetkým byty. Ak by však postupoval podľa platného územného plánu, bytový projekt by v tejto lokalite vyrásť nemohol.

Pozemok je kvalifikovaný ako územie občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu. Môže na ňom byť najviac 30 percent plôch využitých na funkciu bývania. Zvyšok by mali byť obchody či kancelárie. Developerská skupina MiddleCap si pomohla trikom a dostala od mesta zelenú.

V krátkosti z ekonomiky:

Veľké reťazce prekonávali rekordy: Nepotravinárske obchodné reťazce zasiahla covidová pandémia výrazne viac než tie potravinárske. Vlani však už vplyv korony nebol taký výrazný ako v roku 2020. Ukazujú to aj hospodárske výsledky obchodných reťazcov, na základe ktorých INDEX zostavil rebríček desiatich najväčších hráčov v tomto sektore.

Otcovská dovolenka: Od začiatku novembra tohto roka sa na Slovensku zavedie otcovská dovolenka. Materskú dávku bude môcť počas dvoch týždňov v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa súbežne čerpať matka aj otec dieťaťa. Vyplýva to z novely Zákonníka práce, ktorú schválil parlament.

Druhá platba z plánu obnovy: Slovensko splnilo všetky podmienky na to, aby mohlo požiadať o druhú platbu z plánu obnovy vo výške 815 miliónov eur. Zo všetkých 27 členských krajín si o platbu požiadalo zatiaľ len osem krajín, pričom Slovensko už jednu má a môže požiadať o ďalšiu platbu.

Plačem a nehanbím sa. Lobotka a jeho tím mimozemšťanov, žasol komentátor

Stanislav Lobotka v zápase proti Ajaxu Amsterdam. (zdroj: Twitter/Official SSC Napoli)

Filmový producent a kontroverzný majiteľ SSC Neapol Aurelio De Laurentiis bol hrdý ako nikdy predtým. „Hviezdny tím, kozmický výkon,“ napísal na twitteri prezident SSC. Nebol sám, kto bol dojatý. Neapol v treťom zápase skupinovej fázy Ligy majstrov deklasoval slávny Ajax na jeho pôde v Amsterdame 6:1.

„Plačem a nehanbím sa,“ zvestoval Carlo Alvino, známy neapolsky komentátor. „Dokonalosť nie je z tohto sveta. A skutočne ide o tím mimozemšťanov,“ dodal Alvino.

Zo všetkých hráčov SSC spomenul iba jedného, Stanislava Lobotku. Do Slováka sa pustil a premenoval ho. „Monštruózny 'Robotka' a s ním všetci jeho spoluhráči. Historický večer, pre ktorý sa oplatí žiť a fandiť Neapolu. Nesmierna radosť, o ktorej raz budeme rozprávať vnúčatám,“ doplnil Alvino.

Napriek tomu, že nedal gól, ani si nepripísal asistenciou, mu najprestížnejší taliansky denník La Gazzetta dello Sport udelil najvyššiu známku a poznamenal: „Slovák dominoval, odohral perfektný zápas.“

Nebojujete, takto zomriete, vraveli mu v nemocnici. Jeff Bridges to už takmer vzdal

Americký herec Jeff Bridges. (zdroj: TASR/AP)

O žene už iba sníva. Žije sám a spoločnosť mu robia len dva psy. Viac by ani nezvládol. Telo má slabé a rýchlo sa zadýcha, aj taký jednoduchý pohyb, ako je ľahnúť si alebo vstať z postele, mu robí veľké problémy. Kým sa dá dokopy a naleje si rannú kávu, prejde istý čas. Je viditeľné, že už je to starý muž.

Takto Jeff Bridges vyzerá v novom seriáli The Old Man. A vôbec sa do tejto polohy nemusel nútiť ani štylizovať, pretože v skutočnom živote bol na tom nedávno ešte oveľa horšie.

Jedno ráno pri cvičení pocítil, že niečo nebude v poriadku. Nezvyčajná žalúdočná nevoľnosť ho prinútila k tomu, aby išiel k lekárovi – a ten ho prekvapil. „Povedal, že objavili nádor, bol ako dieťa v mojom tele,“ cituje Jeffa Bridgesa Variety.

Nastúpil chemoterapiu a liečba pomerne rýchlo zaberala. No potom prišiel covid a Jeff Bridges ho začiatkom roka 2021 dostal tiež. Až vtedy mu bolo najhoršie. „Chemoterapia mi úplne oslabila imunitný systém. S covidom som preto nemal ako bojovať,“ povedal. „Rakovina sa mi v porovnaní s ním zdala ako malina.“

V krátkosti z kultúry:

Túžby a starosti drogového dílera: Zavrú sa do bytu rozhodnutí zriediť kokaín. Hľadajú práškový cukor, je ho málo. Z kuchyne sa presúvajú do kúpeľne, kde nájdu prášok na pranie. Zoškrabujú omietku. Ako sa to vlastne riedi? Stačí sa pozrieť na internet. A už to ide. Ako keď psík s mačičkou piekli tortu. Len tu „pečú" Alex a Láďa. Hrdinovia českého filmu Banger.

Strhujúci prípad fanatizmu: V polovici 19. storočia neboli svedectvá o zázračných pôstoch žiadnou výnimkou. Prípad malej Anny, ktorá tvrdila, že ju živí nebeská manna, bol však exemplárny. Bol taký strhujúci, že ho najprv opísala Emma Donoghue v knihe Prevtelenie, a teraz o ňom vznikol film The Wonder.

Novinky na Netflixe: Prinášame vám výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH: Richard Sulík. (zdroj: SME/Marko Erd)

Ako sa pozerá na súčasný parlament po rokoch, čo mal poslaneckú pauzu? Prečo Ivan Korčok nejde do politiky? Podporí SaS rozpočet? A rokuje s nimi niekto z koalície? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s predsedom SaS Richardom Sulíkom.

Zoom: Biologické hodiny tikajú aj mužom

Teplá vlna: Barbora Lachkovičová vysvetľuje, aké to je, keď dieťa vychovávajú dve mamy

Vedátorský podcast: Chladničky aj dnes predstavujú energeticky najnáročnejšiu časť domácností

Zvrhlé prianie. (zdroj: Hej, ty!)

Rýchle cestoviny s maslovou tekvicou a parmezánom. (zdroj: AP/Matthew Mead)

Omrzeli vás klasické postupy s množstvom špinavého riadu? Vyskúšajte rýchle cestoviny s maslovou tekvicou a parmezánom.

