Kúrenie vypnú skôr, kotol stiahnu o pár stupňov. Teplo v triedach však školy podliezať nechcú

Ministerstvo školstva dištančné vzdelávanie nechce.

BRATISLAVA. Deti si budú nosiť do triedy deku, u nás v škole sa kúri iba do desiatej doobeda a potom kúrenie vypínajú.

Rodičia pod vplyvom rastúcich cien energií a s nastupujúcim obdobím, keď sa darí vírusom chrípky aj koronavírusu, v diskusných skupinách na sociálnych sieťach prepadávajú obavám. Boja sa, že ich deti budú v triedach najbližšie obdobie mrznúť a ochorejú alebo budú musieť sedieť na vyučovaní v bundách.

„My už musíme kúriť, ráno sme tu mali mráz. Záhradu som mala bielu,“ hovorí riaditeľka Strednej odbornej školy stavebnej v Liptovskom Mikuláši Jana Ursínyová.

Rodičom a žiakom poslala oznámenie, že školu budú od 22. septembra vykurovať iba do 10.00 hod. dopoludnia, potom prejde systém do útlmového režimu. „Žiadame žiakov, aby tejto situácii prispôsobili svoje ošatenie,“ napísala do oznamu.

Viaceré školy už pre rastúce ceny energií prichádzajú s úspornými opatreniami. Nosenie diek do tried ani bundy na hodinách, ako to spomínajú rodičia, však nepripúšťajú.

Školy tvrdia, že ak majú žiaci sedieť v triedach, kúrenie výrazne obmedzovať nemôžu, nedovoľujú im to totiž vyhlášky a hygienické predpisy. Viac ako tento kalendárny rok ich trápi ten budúci, keďže preň štát zatiaľ nepredstavil konkrétne opatrenia.