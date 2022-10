Sulík: Rokovania so Smerom o predčasných voľbách nevylučujem

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Petra Novotná.

Parlament tesne neodvolal Igora Matoviča (OĽaNO) z funkcie ministra financií a koalíciu pri tom podržali aj poslanci okolo Tomáša Tarabu (Život). Vzápätí sa v parlamente odhlasovali aj zákony tarabovcov, ktoré deň predtým koalícia dokonca prerokovala na koaličnej rade. SaS hovorí, že do vlády sa už nevráti a začne rokovať o predčasných voľbách.

Exminister hospodárstva RICHARD SULÍK (SaS) v rozhovore vysvetľuje, ako budú ďalej v parlamente pokračovať, ako sa zachovajú pri hlasovaní o štátnom rozpočte, či to, či vylučujú rokovania so Smerom o predčasných voľbách.

Čo znamená vaše vyjadrenie, že ste pripravení rokovať o predčasných voľbách?

Znamená to, že sme ukončili fázu, v ktorej sme sa slušným spôsobom a vyjednávaním snažili docieliť, aby Igor Matovič odišiel z vlády. Je to zároveň ukončením našich snáh o to, aby fungovala vláda Eduarda Hegera (OĽaNO) ideálne až do termínu riadnych volieb.

Naozaj sme spravili všetko pre to, aby sme tento stav zmenili. Bohužiaľ, pozícia jedného človeka je vo zvyšku koalície dôležitejšia ako silný koaličný partner so štyrmi výkonnými ministrami.

Čo to znamená v praxi? S kým ste pripravení rokovať?