Dve tretiny Sloveniek zažili sexuálne obťažovanie. Je ich viac ako pred desiatimi rokmi

Nový prieskum ukazuje, že až 70 percent ľudí by chcelo postihovať aj obťažovanie na verejnosti.

BRATISLAVA. Slovensko má prvý reprezentatívny prieskum o sexuálnom obťažovaní za uplynulých desať rokov.

Nové dáta Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR) ukazujú, že so sexuálnym obťažovaním sa stretla dokopy viac ako polovica slovenskej populácie a viac ako dve tretiny všetkých žien.

V porovnaní s dávnejšími meraniami došlo k nárastu žien, ktoré hlásili skúsenosť so sexuálnym obťažovaním, v priemere až o desať percent. Práve ony sú týmto neželaným správaním ohrozené najviac, a to konkrétne v mladom veku do 34 rokov.

Všetky typy sexuálneho obťažovania – od neverbálneho až po sexuálny nátlak – podľa prieskumu zažilo až šesť percent ľudí.

Posledné dáta, ktoré Slovensko ohľadom sexuálneho obťažovania malo a ktoré svedčili o rozšírenosti tohto problému, pochádzali ešte z prieskumu Agentúry EÚ pre základné práva z roku 2012. Ten sa zameriaval celkovo na násilie na ženách a ukázal, že za svoj život sa so sexuálnym obťažovaním stretla takmer polovica žien na Slovensku.

Ešte predtým robila reprezentatívny prieskum výskumníčka Barbora Holubová v roku 2007.

Hlavným cieľom aktuálneho zisťovania bolo rozšíriť poznatky o sexuálnom obťažovaní ako o forme rodovej diskriminácie a tiež zistiť, do akej miery sa v praxi využíva antidiskriminačný zákon, ktorý sexuálne obťažovanie zakazuje.

Obťažujú známi aj neznámi

Autori a autorky prieskumu sa vzorky 1010 osôb dopytovali na všetky formy sexuálneho obťažovania.

Radia sa medzi ne verbálne obťažovanie, ako napríklad nadávky, vtipy či komentáre na vzhľad, virtuálne obťažovanie, ako je zasielanie neželaných sexuálnych fotografií, a tiež neverbálne obťažovanie vo forme žmurkania, obkukovania či oplzlých sexuálnych gest.

K ďalším formám patrí fyzické sexuálne obťažovanie, teda napríklad dotyky, neželané bozky, plesnutie po zadku, obchytkávanie a taktiež sexuálny nátlak, pri ktorom sa jeden človek vyhráža inému negatívnymi dôsledkami, ak sa sexuálne nepodvolí.