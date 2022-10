Andrea Kutlíková zažila tragickú nehodu: Myslela som si, že v takých témach máme už morálnu brzdu

Pomohli by aj peňažné tresty, hovorí.

"Môže sa to stať hocikedy, sú veci, ktoré sa proste stanú. Ale povedala som si, že ak si k tomu človek zámerne dopomohol, budem nekompromisná. A toto je presne taká situácia. Človek usmrtí, pretože požil alkohol, porušil nejaké pravidlá alebo mal v sebe drogy. Myslím si, že je na mieste, že ten človek musí zaplatiť pomerne vysokú sumu.," hovorí o riešení porušovania pravidiel za volantom ANDREA KUTLÍKOVÁ.

Zároveň hovorí o tom, ako tragickú nehodu v rodine prežívala ona. Ako sa k nim správali štátne inštitúcie, ale aj to, čo by odporučila pozostalým zo Zochovej ulice.

Čo ste si hovorili, keď ste videli tragickú nehodu na Zochovej ulici v Bratislave?

Mňa to šialene dostalo. Bola som prekvapená, že aj napriek tomu, že podobnou vecou sme si pred časom prešli. Povedala by som, že budem akoby obrnená. Nadránom som si to prečítala a nemohla som spať. Celý deň som nad tým rozmýšľala.

Čo by ste teraz poradili tým ľuďom?

Je výborné vyhľadať pomoc alebo mať niekoho, s kým sa môže človek porozprávať. Preto sa mi páčilo, keď sa Univerzita Komenského v Bratislave vyjadrila k udalosti a spomenula, že je pripravená poskytnúť psychologickú pomoc. V takejto situácii pomôže aj to, že vám niekto navarí. Možno je to banalita.

Pripomeňme si krátko, ako ste prišli o sestru a švagra. Aký je váš príbeh?

Na konci júla 2020 moja sestra so švagrom išli na chatu a jemne mrholilo. Vodičovi, ktorý šiel v protismere, v ceste stálo iné vozidlo a on sa ho snažil obehnúť. Obiehal ho neprimeranou rýchlosťou a prešiel do protismeru. V tom momente nabúral do auta s mojou rodinou, kde okrem mojej sestry so švagrom bol aj ich maličký syn.

Následky boli smrteľné pre švagra na mieste a neskôr v nemocnici pre moju sestru. Okrem toho, že vodič prekročil povolenú rýchlosť, bol aj pod vplyvom drog.

Pervitínu, čiže žiadne ľahké drogy to neboli. Bol to tiež medializovaný prípad, keďže váš švagor bol štátny tajomník ministerstva kultúry Vladimír Dolinay. Ako veľmi traumatizuje človeka mediálna pozornosť? Bulvár a televízie nevedia citlivo odhadnúť, čo je dobré a čo nie. Ako ťažšie to je, keď je to medializované?

Je to veľmi ťažké, nám by v živote nenapadlo, že sme rodina, ktorá by mohla byť medializovaná. Môj švagor bol vždy spoločensky celkom aktívny a štátnym tajomníkom bol iba mesiac. Bolo to veľmi náročné, ale preto, že sa veľmi intenzívne medializovali detaily ohľadne ich syna.

Vždy som si myslela, že v takých témach máme už nejakú morálnu brzdu. Všetky detaily som veľmi prežívala aj pri tejto nehode na Zochovej ulici. Nestačí nám len informácia a nejaký záber? Potrebujeme štyridsať záberov zdemolovaných áut a nedajbože telá?

Úchylka vidieť detaily a prikryté mŕtvoly je zvláštna a je to tak na celom svete, nerozumiem. Okamžite však reagovali aj nejakí politici. Niektorí aj emocionálne. Igor Matovič (OĽANO) napríklad prišiel s nápadom exemplárnych trestov odoberania áut.

Dokonca dosť necitlivo reagoval pri správe, že desaťtisíc vodičov chytili za prvých sedem mesiacov tohto roka pod vplyvom alkoholu a napísal: "... štyritisíc zhabaných áut ožratým, k tomu nejakú tisícku zdrogovaným. To bude štát jedným z najväčších autobazárov." Čo by ste mu na to povedali?