Kollár: Pošúchajte si. Parlament je takmer nefunkčný. Poslancom nefungujú hlasovacie zariadenia

Nové zariadenia môžu stáť aj 26-miliónov eur

BRATISLAVA. "Pošúchajte si," radil predseda parlamentu Boris Kollár zo Sme rodina poslancom, čo majú urobiť s hlasovacími kartami, kým ich zasunú do často nefunkčných hlasovacích zariadení.

Jednoduchá procedúra - zasunúť hlasovaciu kartičku do zariadenia, stlačiť tlačidlo "prítomný," a následne jedno z troch ďalších tlačidiel "za", ,proti" alebo "zdržal sa" je aktuálne najstresujúcejší moment poslaneckej práce. Nemôžu si byť istí, či hlasovacie zariadenia zaznamenali ich hlas.

Keďže vládna koalícia je v menšine a záleží na každom hlase, z technického problému sa stáva pre vládu existenčný problém. Vláde pre chybu zariadenia nemusia prejsť návrhy zákonov.

"Prepáčte, je to bizár, ale treba vybrať karty, treba ich pošúchať, pani poslankyňa Cigániková navrhuje o zadok, ale kľudne môžete aj o nohavice. Skúste to ešte raz," pokračoval Kollárov pokus o spojazdnenie hlasovania v stredu pred dvomi týždňami.

"Komu to nešlo, pán kolega, skúste to ešte raz. Už to ide? Výborne! Takže stačilo to pošúchať o zadok. Ďakujem pekne," komentoval Kollár. Problém, ktorý sa v minulosti stával sporadicky, sa teraz opakuje takmer každý deň.