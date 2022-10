Warholov autoportrét? Vŕtač v nose ide túto jeseň do dražby

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Jaskynný objav prepísal históriu Slovenska

Archeológovia našli v slovenskej jaskyni kosti kozorožca. Ide o prvý takýto nález v západnej časti Karpát: Find in Slovak cave rewrites Late Palaeolithic history of the country

2. Reportáž z výstupu na Kriváň

Hovorí sa, že každý Slovák by mal vyjsť na Kriváň. Redaktorka The Slovak Spectator prijala výzvu: Climbing a national icon

3. Bardejovský med je chránený na európskej úrovni

Med má tri príchute: Slovak honey given EU protected status

4. Bude prezidentka hlasom iránskych žien?

Iránci demonštrovali v Bratislave dvakrát: Iranians in Slovakia join global protests over Mahsa Amini killing

Protest Iráncov v Bratislave po vražde Mahsy Amini. (zdroj: Javad)

5. Bude veľa piva aj kórejského popu

Týždenný prehľad podujatí v Bratislave: Foreigners: Top 10 events in Bratislava

6. Do Banskej Štiavnice sa vrátilo “Peklo”

Súsošie v štiavnickej kalvárii je replikou ukradnutého originálu: Stolen more than 30 years ago, sculpture returns to Banská Štiavnica

7. Pri Žarnovici vznikla nová atrakcia: Pekný les

Súčasťou areálu sú dva fotopointy – lavička s výhľadom a socha Hámroša: Beautiful Forest a new attraction for nature lovers in central Slovakia

8. Zo Štrbského plesa vylovili drón aj svadobný závoj

Potápači opäť čistili tatranské plesá: Divers fish out more than 100 kilos of rubbish from lakes in Tatras

Kriváň (zdroj: Jana Liptáková)

9. Bratislavské skratky na fotkách

Fotograf Anton Sládek vydal fotoknihu o Bratislave: Photographer mapped shortcuts above Bratislava’s Old Town

10. Séria malieb Andyho Warhola ide do dražby. Umelec ich chcel vyhodiť

Na dvoch z nich si postava vŕta v nose. Hovorí sa o autoportrétoch: Warhol’s offensive “Nosepicker” painting heads to auction

