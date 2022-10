Pre ukrajinskú stužku ho vyhodili z predvolebnej diskusie. Nápravy sa nedočkal

Hoci televíziu platí magistrát, ku kauze sa nevyjadril.

BRATISLAVA. Z predvolebnej diskusie bratislavskej televízie ho vyhodili, lebo mal stužku v ukrajinských farbách na saku. Kandidáta na starostu Ružinova Ivora Švihrana sa nezastali ani protikandidáti, ani mesto, ktoré programy platí.

„Mohli sa ozvať alebo odísť na znak nesúhlasu,“ povedal Švihran o ostatných kandidátoch. Obrátil sa už aj na štátnu Radu pre mediálne služby.

S jeho vyhodením z diskusie nesúhlasí ani starosta Ružinova Martin Chren. Ak by v relácii bol, svojho protivníka by sa vraj zastal. „Toto nie je dôvod, aby ho nepustili do vysielania,“ tvrdí.

Televízia, z ktorej Švihrana riaditeľ Silvester Ernek vyprevadil so slovami „tak choďte do riťky s vašou stuhou a nabudúce si rovno vezmite americkú alebo dúhovú“, vysiela aj za peniaze od bratislavského magistrátu. Tento rok jej za relácie zaplatil najmenej 28 600 eur.

Mesto sa neozvalo

Hoci ide o súkromnú spoločnosť, budúcnosť televízie, ako firma sama píše, „závisí od vôle volených zástupcov mesta poskytovať obyvateľom Bratislavy pravidelné a objektívne informácie o meste“. Závisí aj od peňazí od hlavného mesta, s ktorým má zmluvu o spolupráci.

Či išli tisícky eur od magistrátu aj na predvolebnú reláciu a ako Švihranova kauza ovplyvní ďalšie financovanie televízie, sa denník SME snažil zistiť od piatka.