Na facebooku kolujú fotografie údajného Dědečka na pumpe. Nie je to on

Prípad Dědečka vzbudzuje negatívne vášne.

BRATISLAVA. Na sociálnych sieťach sa v pondelok podvečer objavili dve fotografie z priemyselnej kamery na neurčenej benzínovej pumpe, ktoré zachytávali muža podobajúceho sa na bývalého generálneho sekretára defolympijského výboru Dušana Dědečka. Nie je to on, muž na fotografiách sa k nim verejne prihlásil.



Fotografie, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach, sú vystrihnuté z videa z priemyselnej kamery. Je na nich dátum 9. októbra. Jedna z nich zachytáva muža, ako odchádza po tankovaní od svojho auta, druhá ako platí na pumpe pri pokladni. Aj keď sa postava na fotografiách na Dědečka podobala, pre nízku kvalitu to nebolo možné vizuálne potvrdiť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Fotografie dostala aj redakcia SME z anonymného zdroja, avšak následne sa objavili na facebooku, kde autori príspevku označili muža za Dědečka. „5 násobný ožratý vrah dnes na pumpe v Pezinku, kľudne si jazdí ďalej........čo je za tým ?????,".

Príspevok v jednom z fór okamžite zdieľali tisíce ľudí a objavili sa pod ním stovky nahnevaných diskusných príspevkov.

Aj keď sa postava na fotografiách na Dědečka podobala, z dvojice fotografií nebolo bezprostredne jasné, že ide o o neho. Upozornili na to aj niektorí diskutujúci.

Denníku SME sa podarilo spojiť s Tiborom Jarábekom, ktorý sám v diskusii napísal, že v skutočnosti je na fotke on. „Áno môžem vám potvrdiť, že na fotke som ja,“ reagoval.

Podľa vlastných slov tankoval na jednej z pezinských benzínových staníc v nedeľu pred obedom. Pre zverejnenie fotografií aj spolu s evidenčným číslom plánuje podať trestné oznámenie.

Dědeček minulú nedeľu pod vplyvom alkoholu zrazil ľudí stojacich na zástavke MHD Zochová v centre mesta. Pri nehode zomrelo päť ľudí. Polícia ho obvinila z trestného činu všeobecného ohrozenia, za ktorý mu hrozí trest 25 rokov odňatia slobody alebo doživotie.

Okresný súd ho však napriek tomu nezobral do väzby a vyšetrovaný bude na slobode. Rozhodnutie vyvolalo negatívne emócie verejnosti. Prokurátor sa odvolal a vo štvrtok bude o väzbe opätovne rozhodovať krajský súd.

Súvisiaci článok