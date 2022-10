Klus bude mať pri hlasovaní voľnú ruku, Sulík sa s ním chce ešte rozprávať

Bývalý štátny tajomník nevylučuje odchod z SaS.

BRATISLAVA. Šéf SaS Richard Sulík deklaruje, že svoju stranu sa snaží viesť maximálne tolerantne voči iným názorom. Pokiaľ poslancovi parlamentu za SaS Martinovi Klusovi na nejakom hlasovaní mimoriadne záleží a má odlišný názor, dostáva "zelenú kartu". Sulík sa plánuje s Klusom ešte osobne rozprávať.

"Snažím sa viesť SaS maximálne tolerantne voči iným názorom. Pokiaľ pri nejakých hlasovaniach, na ktorých Martinovi Klusovi mimoriadne záleží, má odlišný názor ako väčšina klubu, tak dostane zelenú kartu," povedal v utorok Sulík novinárom s tým, že nemusia všetci členovia klubu SaS za každú cenu hlasovať rovnako, hoci mu záleží na jednote.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Čaká nás rozhovor, nestihli sme sa ešte osobne porozprávať, iba sme spolu telefonovali, a to nie je ono," odpovedal na otázku, ako odhaduje jeho zotrvanie v klube. Odmietol, že by boli v klube iní poslanci, ktorí by sa prejavovali podobne ako Klus.

Klus, ktorý je aj podpredsedom SaS, hovoril v HNtelevízii o tom, že nevylučuje odchod zo strany. Zotrvanie v SaS si vie predstaviť, ak by kolegovia tolerovali jeho odlišné názory na niektoré témy. Pokiaľ táto tolerancia nebude, v strane sa budú rozprávať, ako ďalej. Situácia by sa mala podľa Klusa vyriešiť čo najskôr.

Bývalý štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí doplnil, že ak odíde zo SaS, v parlamente bude pôsobiť ako nezaradený poslanec. Do iného klubu sa nechystá.