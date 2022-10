SaS požaduje nový a detailnejší návrh o rozpočte. Šipoša neschválenie návrhu mrzí

Hlas chce rokovať s opozíciou za okrúhlym stolom o predčasných voľbách.

Predseda SaS Richard Sulík očakáva, že do parlamentu príde riadny, detailný návrh novely zákona o rozpočte. (Zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

BRATISLAVA. SaS prekáža, že vláda neprišla s novým návrhom rozpočtu na tento rok so zapracovanými sumami, ale opakovane schválila ten istý návrh, kde nie je jasné, na čo chce vyššie výdavky použiť.

Požadujú, aby koalícia aktuálny návrh stiahla a predložila nový, kde bude napísané, ako peniaze chcú minúť. Pozmeňujúci návrh v druhom čítaní by to podľa predsedu strany Richarda Sulíka nevyriešil a čakajú teda, kým príde do parlamentu riadny, detailný návrh novely zákona. „Potom sme pripravení schôdzu aj otvoriť a aj hlasovať za ten návrh,“ vyhlásil Sulík.

Je smiešne trvať na detailoch

Vyššie výdavky na tento rok sa koalícia snaží presadiť už zopár týždňov. Pôvodne vláda návrh schválila 26. septembra a odvtedy si so sebou nesie nevôľu strany SaS, ako aj ostatnej opozície. Opoziční poslanci sa opakovane vyjadrovali, že novelu zákona o štátnom rozpočte vnímajú ako bianco šek pre Igora Matoviča.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš vyjadril ľútosť nad neschválením návrhu. Budú sa snažiť rokovať ďalej s poslancami, aby sa neblokovala pomoc ľuďom.

Na otázku, či teda predložia nový návrh, ako to požaduje strana SaS, odpovedal, že sa o tom musia ešte poradiť a pripustil túto možnosť. „Ak potrebujú nový návrh, tak nech sa páči,“ povedal Šipoš. No zároveň dodal, že je to podľa neho smiešne a detinské trvať na takýchto detailoch.

Predseda parlamentu Boris Kollár poznamenal, že sa bude snažiť dohodnúť s SaS na podpore novely zákona o štátnom rozpočte, hovoril už aj s premiérom. "S vysokou pravdepodobnosťou sa tento zákon stiahne, urobí sa nový, kde sa to jasne rozpoložkuje tak, ako si to želala SaS, aby bolo jasné, kde tie zdroje pôjdu," ozrejmil Kollár.

Šeliga verí, že SaS nechce povaliť vládu

Poslanec strany Za ľudí Juraj Šeliga vyjadril rozhorčenie nad danou situáciou. „Už to nie je ani vtipné,“ zdôraznil Šeliga. Podľa neho strana SaS ubližuje touto obštrukciou ľuďom. Ale teda ak strana SaS potrebuje nový návrh, podľa Šeligu ho dostanú.

Šeliga verí, že SaS je rozumná strana a jej predseda dodrží svoje slová, že nechce povaliť vládu. „Verím, že sa nechce postaviť na stranu predsedu strany Smer a predsedu strany Hlas," povedal poslanec.

Konštatoval , že 10. októbra sa aj na jeho nátlak uskutočnilo rokovanie so SaS. „Tie rokovania budú pokračovať. Je na SaS, či sa postavia do šiku s Ficom a poprú svoje slová, že nejdú povaliť Hegerovu vládu. Inak sa predčasné voľby dosiahnuť nedajú. Neviem, či im bolo až tak zle v koalícii, že im bude teraz veľmi dobre pri Ficovi," uviedol poslanec.

Rokovanie opozície za okrúhlym stolom

Podľa predsedu Hlasu Petra Pellegriniho je potrebné začať rokovať o predčasných voľbách. Zároveň odmietol kritiku koalície, že bránia pomoci ľuďom. „Premiér Eduard Heger nepredstúpil pred parlament a nepožiadal o dôveru, aby nám ukázal, s ktorými 76 poslancami chce túto krajinu riadiť. Tých poslancov nemá, a preto sa nemôže očakávať, že vláda bude schopná vládnuť," tvrdí Pellegrini.

Ďalej pokračoval, že ešte tento týždeň sa pokúsi zvolať predstaviteľov opozičných strán vrátane SaS. „Musíme zistiť, akou silou disponujeme a či máme všetci jednotný názor, aby sme tlačili na ďalšie koaličné strany na vyvolanie rokovania o predčasných voľbách," dodal predseda Hlasu.

"Stretnutie za okrúhlym stolom" by sa malo konať na pôde Národnej rady. „Bez jednotnej stratégie sa v opozícii nepohneme. Ako to bude vyzerať ďalej, ukáže čas a do utorka 18. októbra sa, samozrejme, poradíme, akú taktiku zvolíme ďalej," doplnil.

Pellegrini zároveň zdôraznil, že premiérovou a Matovičovou povinnosťou je dokázať vládnuť. „My sme opozícia, nás nech do toho neťahajú," uviedol.

Predseda Hlasu taktiež uviedol, že Fico ho zatiaľ nekontaktoval ohľadom rokovania o predčasných voľbách. „Zatiaľ nás nikto nevolal a ja už by som sa rád s kolegami stretol," dodal Pellegrini.

Predsedníčka poslaneckého klubu Sas Anna Zemanová nevidí dôvod, prečo by sa opozícia mala spájať, spája sa podľa nej koalícia. Reagovala tak na vyjadrenia Pellegriniho o zvolaní rokovania o predčasných voľbách.

„Takéto niečo my iniciovať nebudeme. Keď dostaneme pozvánku, tak sa poradíme a dohodneme sa na klube," poznamenala Zemanová. Ďalej dodala, že strana SaS žiadne rokovania nevylučuje.