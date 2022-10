Klus z SaS: Nebol som nadšený ani ultimátom o odchode Matoviča

Ak zostane v SaS, chce za stranu kandidovať aj v ďalších voľbách.

Podpredseda SaS Martin Klus si chce s vedením strany dohodnúť špeciálne podmienky pre svoje fungovanie v poslaneckom klube dnes už opozičnej strany. Konkrétne tak, aby nemusel vždy hlasovať rovnako ako zvyšok klubu. Inak je vraj v hre aj možnosť, že odíde povedal v pondelok pre HN televíziu.

"Ak budú tolerovať niektoré moje odlišné hlasovania, tak prečo by sme nemohli fungovať aj takto. V opačnom prípade by asi bolo lepšie sa rozísť," hovorí v utorok pre SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nezúčastnil by sa vraj ani na ďalších hlasovaniach o odvolaní Igora Matoviča, ak by prišli. Nadšený nebol ani ultimátom SaS z leta, keď žiadali Matovičov odchod z vlády. Nehlasoval by ani za odvolanie ministra vnútra za OĽaNO Romana Mikulca.

Klus kritizuje, že bol parlament aj pričinením SaS na týždeň zablokovaný, aj on sa však svojím hlasovaním pridal k postupu SaS a ďalšej opozície.

Igor Matovič už počas letnej vládnej krízy vyhlasoval, že v SaS je umiernené krídlo, ktoré nesúhlasí s ultimátom SaS na jeho odchod z vlády a že vy ste na jeho čele. Existuje také krídlo?

Neviem o žiadnom krídle. Je však pravda, že na náš odchod z vlády som nemal úplne rovnaký názor ako zvyšok strany. Akurát rešpektujem a nespochybňujem rozhodnutia orgánov strany.

Vy ste nesúhlasili s ultimátom, ktoré SaS vydala 6. júla - buď odíde Igor Matovič z vlády, alebo pôjde SaS?