Ranný brífing: Matovič robí prieky Pente, Rusi už musia tanky aj kradnúť

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa nateraz odmieta uzatvoriť zmluvu s novou súkromnou nemocnicou Bory z portfólia Penty. Podľa zdrojov SME blízkych rokovaniam je dôvodom aj pokyn samotného Igora Matoviča.

Ruská armáda je na tom tak zle, že na Ukrajinu poslala tanky, ktoré si v ruských závodoch nechala modernizovať India. Krok môže pokaziť postoj Indie, ktorá doteraz nevystupovala proti Rusku, pretože od neho nakupuje množstvo zbraní.

Mesiace či dokonca roky sa hovorilo o ďalšej realitnej bubline či prehriatom trhu. Makléri však už hovoria o výraznom ochladení. Čo sa teda s domami a bytmi dialo, čo sa deje teraz a na čo sa máme pripraviť? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť aj v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Štátna poisťovňa nechce zazmluvniť nemocnicu na Boroch. Dôvodom je politický pokyn

Nemocnica Bory. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Poistenci najväčšej a štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne riskujú, že za prípadné ošetrenie či hospitalizáciu v novej nemocnici na bratislavských Boroch si budú musieť platiť.

VšZP stále nereagovala na ponuku Penty uzatvoriť s jej nemocnicou na Boroch zmluvu na uhrádzanie zdravotnej starostlivosti. Naproti tomu súkromné zdravotné poisťovne Dôvera a Union už prejavili ochotu Bory zazmluvniť.

Štátna poisťovňa ani jej šéf Richard Strapko denníku SME jasne neodpovedali, či zazmluvnia Bory. Čas sa však kráti. Prvé ambulancie chce nemocničná sieť Penty Svet zdravia na Boroch otvárať už na budúci rok v marci. Naplno by nemocnica mala fungovať od jesene budúceho roku.

Za neochotou VšZP uzatvoriť zmluvu s Borami je podľa dvoch zdrojov blízkych rokovaniam šéf OĽaNO Igor Matovič. Strapkovi vraj zakázal s Borami uzatvoriť kontrakt. Matovič na to ani po dvoch priamych otázkach SME jednoznačne nereagoval.

V Bratislave sa strieľalo, na mieste sú dvaja mŕtvi. Páchateľ je na úteku

Streľba v centre Bratislavy si vyžiadala dvoch mŕtvych. (zdroj: TASR)

V bratislavskom Starom Meste na Zámockej ulici sa strieľalo. Na mieste sú dvaja mŕtvi. Zranenia utrpela aj čašníčka, previezli ju do nemocnice a je mimo ohrozenia života.

"Dnes krátko po 19.00h došlo na Zámockej ulici k streľbe, v dôsledku ktorej utrpeli dve osoby strelné zranenia, ktorým tieto osoby na mieste podľahli, ďalšia tretia osoba utrpela zranenia, s ktorými bola prevezená k ošetreniu do nemocnice," informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

Streľba sa odohrala v blízkosti podniku Tepláreň na Zámockej ulici, ktorý je známy tým, že sa v ňom stretáva aj LGBTI komunita. Na mieste podľa očitých svedkov padlo približne desať výstrelov. Obete sú podľa informácií SME dvaja muži do 30 rokov.

Páchateľ je stále na úteku a ozbrojený, polícia do pátrania nasadila aj vrtuľník. Mal na sebe čiernu šiltovku, modré nohavice a bundu.

V krátkosti z domova:

Čo prežívajú rodiny páchateľov: Bál som sa o prácu, manželka o povesť rodiny, opisuje v rozhovore hudobník Marián Čurko skúsenosti spred jedenástich rokov, keď sa verejnosť dozvedela, že polícia jeho brata Mateja podozrieva z viacerých vrážd a pokusu o úkladnú vraždu.

Bál som sa o prácu, manželka o povesť rodiny, opisuje v rozhovore hudobník Marián Čurko skúsenosti spred jedenástich rokov, keď sa verejnosť dozvedela, že polícia jeho brata Mateja podozrieva z viacerých vrážd a pokusu o úkladnú vraždu. Bödör nerozumie obvineniam: Nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, obžalovaný v kauze Dobytkár, pred senátom Špecializovaného trestného súdu vyhlásil, že nikdy nespáchal žiadny trestný čin a nelegalizoval príjmy z trestnej činnosti. Tvrdí, že nevie, z čoho presne je obžalovaný a zatiaľ odmieta ďalšiu výpoveď.

Nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, obžalovaný v kauze Dobytkár, pred senátom Špecializovaného trestného súdu vyhlásil, že nikdy nespáchal žiadny trestný čin a nelegalizoval príjmy z trestnej činnosti. Tvrdí, že nevie, z čoho presne je obžalovaný a zatiaľ odmieta ďalšiu výpoveď. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 509 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 1 740 testov. V nemocniciach aktuálne leží 801 pacientov, pribudlo aj šesť obetí ochorenia Covid-19.

India poslala Rusku tanky na modernizáciu, Moskva ich nasadila na Ukrajine

Bhišma je ľahko upravený ruský exportný tank T-90S pre indickú armádu. (zdroj: Flickr/Angad Singh)

Na papieri malo Rusko pred vpádom na Ukrajinu sklady plné tisícok bojaschopných tankov. Realita na bojisku však ukázala, že ruská technika výrazne utrpela rokmi mizernej údržby či nesprávnym skladovaním.

Ruskí vojaci boli zakrátko nútení vyraziť na ukrajinský front aj v mimoriadne zastaraných modeloch vrátane tanku T-62, ktorý sa používal v 60. a 70. rokoch minulého storočia.

Dosiaľ bolo možné obzrieť si ho zblízka vo vojenských múzeách po celom svete, no začiatkom leta ukrajinskí obrancovia zneškodnili tento model nasadený v akcii. „Prítomnosť tankov T-62 na bojisku poukazuje na to, že Rusko má nedostatok modernej techniky pripravenej na boj,“ reagovalo britské ministerstvo obrany.

Najnovšie správy naznačujú, že Rusko sa s ohľadom na nedostatok vojenskej techniky uchyľuje k zúfalým krokom. Podľa indických médií totiž ruská armáda ukradla tanky, ktoré mala pre Indiu modernizovať, a poslala ich na ukrajinský front.

V krátkosti z Ukrajiny:

Vojna prebieha aj v kyberpriestore: Pár hodín predtým, ako ruská armáda 24. februára odštartovala inváziu na Ukrajinu, zaútočili na ňu aj kybernetickí zločinci, platení Putinovým režimom. Vojna na Ukrajine prebieha dlhodobo aj v kyberpriestore a prelieva sa aj do ďalších krajín.

Pár hodín predtým, ako ruská armáda 24. februára odštartovala inváziu na Ukrajinu, zaútočili na ňu aj kybernetickí zločinci, platení Putinovým režimom. Vojna na Ukrajine prebieha dlhodobo aj v kyberpriestore a prelieva sa aj do ďalších krajín. Ukrajinský postup v Chersonskej oblasti: Ukrajinci získali pod kontrolu obce Novovasylivka, Novohryhorivka, Nova Kamyanka, Tryfonivka a Červone v strategicky významnej Chersonskej oblasti. Minulý týždeň Ukrajina uviedla, že za menej než týždeň v Chersonskej oblasti opätovne ovládla viac ako 400 štvorcových kilometrov územia – po tom, čo Moskva vyhlásila, že oblasť anektovala.

Ukrajinci získali pod kontrolu obce Novovasylivka, Novohryhorivka, Nova Kamyanka, Tryfonivka a Červone v strategicky významnej Chersonskej oblasti. Minulý týždeň Ukrajina uviedla, že za menej než týždeň v Chersonskej oblasti opätovne ovládla viac ako 400 štvorcových kilometrov územia – po tom, čo Moskva vyhlásila, že oblasť anektovala. Rusi cielia na energetickú infraštruktúru: Ruské raketové útoky za dva dni zasiahli asi 30 percent energetickej infraštruktúry Ukrajiny. Ukrajinské ministerstvo energetiky v pondelok uviedlo, že pre útoky ruských rakiet pozastavuje vývoz elektriny. Krok zdôvodnilo potrebou stabilizovať vlastnú energetickú sústavu.

Ruské raketové útoky za dva dni zasiahli asi 30 percent energetickej infraštruktúry Ukrajiny. Ukrajinské ministerstvo energetiky v pondelok uviedlo, že pre útoky ruských rakiet pozastavuje vývoz elektriny. Krok zdôvodnilo potrebou stabilizovať vlastnú energetickú sústavu. Raketový útok na trhovisko v Avdijivke: Ruské rakety zasiahli pri útoku na strategické mesto Avdijivka neďaleko Donecka aj miestne trhovisko. Zahynulo najmenej sedem ľudí a ďalších osem utrpelo zranenia, hlási gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko. Všetkých obyvateľov oblasti vyzval, aby sa z nej evakuovali.

Ruské rakety zasiahli pri útoku na strategické mesto Avdijivka neďaleko Donecka aj miestne trhovisko. Zahynulo najmenej sedem ľudí a ďalších osem utrpelo zranenia, hlási gubernátor Doneckej oblasti Pavlo Kyrylenko. Všetkých obyvateľov oblasti vyzval, aby sa z nej evakuovali. Rusi vraj majú podozrivých z útoku na most: Ruská tajná služba FSB oznámila, že zadržala ôsmich podozrivých z útoku na Kerčský most, piatich Rusov a troch občanov Ukrajiny a Arménska. Za organizátora útoku označila šéfa ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyryla Budanova. Kyjev sa k zodpovednosti za explóziu neprihlásil.

Ruská tajná služba FSB oznámila, že zadržala ôsmich podozrivých z útoku na Kerčský most, piatich Rusov a troch občanov Ukrajiny a Arménska. Za organizátora útoku označila šéfa ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyryla Budanova. Kyjev sa k zodpovednosti za explóziu neprihlásil. Ďalšie HIMARSy pre Ukrajinu: USA dodali Ukrajine ďalšie štyri ľahké salvové raketomety HIMARS, uviedol ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov a poďakoval sa za podporu americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi a ministrovi obrany Lloydovi Austinovi. Sú súčasťou nového balíka pomoci v hodnote 625 miliónov dolárov.

USA dodali Ukrajine ďalšie štyri ľahké salvové raketomety HIMARS, uviedol ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov a poďakoval sa za podporu americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi a ministrovi obrany Lloydovi Austinovi. Sú súčasťou nového balíka pomoci v hodnote 625 miliónov dolárov. Spoločná protiraketová obrana: Do projektu spoločnej protiraketovej obrany sa chce zapojiť 12 štátov, vrátane Slovenska. Na návrh Nemecka pozitívne reagovali aj Belgicko, Bulharsko, Česko, Estónsko, Fínsko, Nórsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Slovinsko a Holandsko. Predbežná zmluva má odštartovať prvé plánovanie rozsiahleho projektu.

Zo zahraničných webov:

Je obvinený z korupcie. Pod Tatrami chystá apartmánový komplex za milióny eur

Vizualizácia projektu Vitality Rezort. (zdroj: EIA/Eureal)

Pod Tatrami sa pripravuje výstavba nového apartmánového komplexu s pracovným názvom Vitality Rezort. Jeho developer Eureal chce v podtatranskej obci Štôla vytvoriť "luxusné" bývanie.

Zaujímavý je nielen samotný projekt, ale aj vlastnícke pozadie developera. Majiteľom spoločnosti Eureal je Michal Suchoba, podnikateľ v IT sektore, obvinený v korupčných kauzách Mýtnik a Očistec.

Do developerských plánov v Štôle investoval Suchoba ešte v roku 2014, keď kúpil tamojšiu liečebňu Zdravá generácia s priľahlými pozemkami. Štátne zariadenie bolo takmer dve desaťročie zatvorené a chátralo.

Využitie pomerne lukratívnych pozemkov pri hlavnom ťahu z Mengusoviec na Vyšné Hágy naznačuje zámer, ktorý Eureal predložil na posúdenie vplyvu na životné prostredie. Vyplýva z neho, že na pozemkoch s rozlohou 12 247 štvorcových metrov chce postaviť podzemnú garáž a päticu apartmánových blokov. Náklady na realizáciu projektu vyčíslil Eureal na 15 miliónov eur.

V krátkosti z ekonomiky:

Investičný byt na hypotéku je už nonsens: Investičný byt sa stal lukratívnym parkoviskom voľných peňazí pre mnohých Slovákov, ktorí nehnuteľnosti považujú za overený spôsob, ako zhodnotiť svoje úspory. Vývoj v posledných rokoch tomu naozaj nasvedčoval. Medziročný rast cien nehnuteľností vystúpal v lete na 25,5 percenta. S príchodom vyšších úrokových sadzieb však došlo k výraznejšej zmene.

Investičný byt sa stal lukratívnym parkoviskom voľných peňazí pre mnohých Slovákov, ktorí nehnuteľnosti považujú za overený spôsob, ako zhodnotiť svoje úspory. Vývoj v posledných rokoch tomu naozaj nasvedčoval. Medziročný rast cien nehnuteľností vystúpal v lete na 25,5 percenta. S príchodom vyšších úrokových sadzieb však došlo k výraznejšej zmene. Helske mieri do konkurzu: Keď v roku 2015 investori zo spoločnosti Helske ohlasovali novú továreň na inovatívne sadrokartóny a omietky na báze nanotechnológie, zdalo sa to ako dobrý biznis plán. Po necelej dekáde je však fabrika zatvorená a výroba sadrokartónov prerušená. Jej materská skupina dlhuje veriteľom viac ako 60 miliónov eur a hrozí jej krach.

Keď v roku 2015 investori zo spoločnosti Helske ohlasovali novú továreň na inovatívne sadrokartóny a omietky na báze nanotechnológie, zdalo sa to ako dobrý biznis plán. Po necelej dekáde je však fabrika zatvorená a výroba sadrokartónov prerušená. Jej materská skupina dlhuje veriteľom viac ako 60 miliónov eur a hrozí jej krach. Pomoc s energetickou krízou: Vláda vyčlenila na zmiernenie drahých energií päť miliárd eur, z toho 1,5 miliardy v tomto a 3,5 miliardy v budúcom roku. Presnú schému pomoci pre firmy vláda predstaví do niekoľkých týždňov, pre domácnosti asi až v novembri.

Mali byť oporami, v A-tíme však skončili. Weiss vyradil z kádra troch hráčov

Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (zdroj: TASR)

Zemetrasenie v Slovane Bratislava začína byť tradičným javom. V lete bol jednou nohou preč tréner Vladimír Weiss starší, v septembri skončila veľká časť vedenia na čele s generálnym riaditeľom Ivanom Kmotríkom mladším a v októbri dostali zbohom niektorí hráči prvého mužstva.

„Samozrejme, je to hanba pre klub, pre mňa, verím, že aj pre hráčov, aj keď asi nie všetkých. Musím z toho vyvodiť dôsledky, pretože takto sa za klub nehrá a nebojuje,“ vravel Weiss po prehre 0:4 v Trenčíne.

Výsledkom jeho slov je, že sa stopér Richard Križan, stredopoliar Uche Agbo a útočník Ivan Šaponjič nebudú ďalej pripravovať s A-tímom, ale iba individuálne.

Hoci sa pôvodne špekulovalo, že hráči pôjdu na nejaký čas do druholigového béčka, napokon táto verzia ani nebola v hre. Všetci traja menovaní majú totiž v zmluvách klauzulu, podľa ktorej sa nemôžu pripravovať s juniorským tímom. Zápasy v druhej lige však hrať môžu.

Stretne sa Ukrajinka, Róm a chlapec s autizmom. To nie je vtip, to je škôlka

Deti v Rozmanite na dvore. (zdroj: Kvet Nguyen)

Števko má štyri a pol roka a oproti svojim rovesníkom v škôlke je nápadne nižší. Možno si ho ľahko pomýliť s oveľa mladším dieťaťom. Má totiž genetickú poruchu zvanú achondroplázia, ktorá ovplyvňuje rast kostí a spôsobuje, že chlapec má krátke končatiny.

Števko však aj napriek tomu vášnivo športuje. Jeho zdravotné obmedzenie mu nebráni v tom, aby skvele hral napríklad futbal či hokej, ale ani v tom, aby intelektuálne vynikal. Inakosť, ktorá je pre dospelých často na prvý pohľad výrazná, je pritom pre jeho kamarátov v škôlke nepodstatná.

V Rozmanite, prvej inkluzívnej škôlke na Slovensku, ktorá sídli v bratislavskej Novej Cvernovke, totiž nie je so svojou jedinečnosťou sám. Poznávacím znakom Rozmanity, ktorá v septembri rozbehla druhý rok svojej existencie, je pestrosť a diverzita.

Sú na ne zvyknuté aj samy deti. Slovenské, ukrajinské, rómske, vietnamské, z náhradných aj biologických rodín, deti s autizmom, s ADHD, ale aj bez akýchkoľvek zdravotných problémov. Zdravotný stav, sociálne zázemie, farba pleti, materinský jazyk či ďalšie špecifické potreby nehrajú pri ich prijímaní zásadnú rolu.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Spanie detí v rodičovskej posteli: Na spanie školopovinných detí pri rodičoch okolie nie vždy reaguje prívetivo a s pochopením. K téme sa v médiách vyjadrili aj viacerí odborníci. Expertka na rodičovstvo a psychologička Reena B. Patelová zhodnotila, že to môže spôsobiť problémy s osobnými hranicami.

Na spanie školopovinných detí pri rodičoch okolie nie vždy reaguje prívetivo a s pochopením. K téme sa v médiách vyjadrili aj viacerí odborníci. Expertka na rodičovstvo a psychologička Reena B. Patelová zhodnotila, že to môže spôsobiť problémy s osobnými hranicami. Česko má prvú hasičku: K dobrovoľným hasičom sa Češka Michaela Žďárská pridala v roku 2019. Od neprofesionálnych hasičov sa tento rok presunula k profesionálom a v súčasnosti je prvou profesionálnou výjazdovou hasičkou v Česku. Tvrdí, že dosiaľ boli ženy ako výjazdové hasičky odmietané systematicky.

K dobrovoľným hasičom sa Češka Michaela Žďárská pridala v roku 2019. Od neprofesionálnych hasičov sa tento rok presunula k profesionálom a v súčasnosti je prvou profesionálnou výjazdovou hasičkou v Česku. Tvrdí, že dosiaľ boli ženy ako výjazdové hasičky odmietané systematicky. Vzťah s nezrelými rodičmi: Americká psychoterapeutka Lindsay C. Gibson sa špecializuje na prácu s klientmi, ktorí majú emocionálne nezrelých rodičov. Hovorí, že keď sa raz oboznámia s konceptom emocionálnej nezrelosti, dokáže ich to silno zasiahnuť, a množstvo vecí z ich dospievania im zrazu dáva zmysel.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Martin Klus. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

V akých hlasovaniach chce voľnú kartu? Odišiel by do iného klubu? A ako sa pozerá na to, že ho Igor Matovič používa v boji proti Richardovi Sulíkovi? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s poslancom za SaS Martinom Klusom.

Karikatúra

Prezieravosť. (zdroj: Vico)

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

