Prezidentka po streľbe v Bratislave kritizuje nenávistné prejavy politikov. Prestaňte s tým, odkázala (reakcie)

Pri streľbe v centre Bratislavy zomreli dve osoby.

BRATISLAVA. V bratislavskom Starom Meste na Zámockej ulici došlo v stredu podvečer k streľbe. Na mieste zomreli na následky strelných poranení dvaja muži. Pri útoku bola zranená aj čašníčka jedného z podnikov na ulici.

Existuje podozrenie, že išlo o nenávistne motivovaný útok proti LGBT komunite. Incident sa totiž odohral pred podnikom, v ktorom sa komunita stretáva. Pred útokom navyše útočník zverejnil manifest namierený proti Židom a LGBT ľuďom.

Zuzana Čaputová, prezidentka

Prezidentka Čaputová v reakcii na útok kritizovala nenávistné prejavy v politike.

"Tri roky hovorím, že aj slová sú zbraň. Že my politici sme zodpovední za každé jedno slovo, ktoré vyslovíme. Napriek tomu tu mnohí bezohľadne zapĺňajú priestor nenávisťou," uviedla.

Prezidentku hnevá, že ani niektorí prokurátori a sudcovia neprikladajú dôležitosť verbálnym trestným činom a nepovažujú ich za nebezpečné. Dlhodobo podľa vlastných slov upozorňuje na to, že sa to nemusí skončiť iba pri slovách.

Čaputová poukazuje na to, že aj najnovší incident bol podľa doterajších informácií trestným činom z nenávisti k menšine. "Z nenávisti už dlhodobo živenej hlúpymi a nezodpovednými výrokmi politikov. Táto nenávisť stála nevinné ľudské životy," napísala prezidentka a odkázala politikom, aby s takýmito výrokmi prestali skôr, ako budú stáť ďalšie životy. Zároveň vyzvala justičné orgány, aby začali konať.

"Nenávisť a zlo musíme spoločne prekonať. Máme na to," uzavrela.

Eduard Heger, premiér

Útok v centre Bratislavy ostro odsúdil aj premiér Eduard Heger. Zdôraznil, žiadna forma extrémizmu nie je prípustná.

"Ak hovorím, že Slovensko je slobodná a demokratická krajina, tak to myslím vážne. Je neprípustné, aby sa ktokoľvek pre svoj spôsob života mal báť o svoj život," uviedol na sociálnej sieti.

Blízkym obetí vyjadril úprimnú sústrasť.

Roman Mikulec, minister vnútra

Minister vnútra Roman Mikulec verí, že motívy a pozadie činu budú vyšetrené.

"Odsudzujem tento brutálny čin, o to viac, že sa stal na mieste, kde sa stretávala a hľadala bezpečie LGBTI menšina. Prejavy extrémizmu a nenávisti voči tejto a akejkoľvek inej menšine sú neakceptovateľné a v našej spoločnosti nemajú miesto," uviedol na sociálnej sieti.

Dodal, vďaka enormnému úsiliu polície ďalší útok strelca už nehrozí.

Veronika Remišová, ministerka investícií

Ministerka investícií Veronika Remišová pripomenula, že nejde o jedinú tragickú udalosť v Bratislave za posledné dni. Nehoda, pri ktorej opitý vodič zabil na zastávke MHD na Zochovej piatich ľudí, bola podľa ministerky dôsledkom osobnej nezodpovednosti vodiča, kým najnovšia udalosť bola následkom nenávisti.

"Čokoľvek viedlo tohto mladého človeka po ceste násilia a teroru, je to neospravedlniteľný akt zločinu z nenávisti. Je to dôsledok sveta, kde sa ľudia delia na “my” a “oni”, kde sa vykopávajú brázdy hnevu a stavajú sa hradby fóbie a vzájomnej nevraživosti. Je to opak lásky k vlasti, pretože Slovensko patrí všetkým, bez ohľadu na rozdiely," napísala Remišová na sociálnej sieti.