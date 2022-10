Valášek: Fico vedie populistickú vlnu, ktorá sa na Slovensku ukázala úspešnejšia

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Petra Novotná.

Forbes odhaduje, že Rusko 10. októbra odpálilo na Ukrajinu riadené strely a drony v hodnote od 400 - do 700 miliónov dolárov, keď zaútočilo 84 riadenými strelami a 24 dronmi. Briti tvrdia, že ruský prezident Vladimir Putin robí strategické chyby, sily jeho armády sú vyčerpané a nedávna mobilizácia vykazuje znaky zúfalstva.

Bývalý veľvyslanec pri NATO a poslanec Národnej rady TOMÁŠ VALÁŠEK (PS) v rozhovore vysvetľuje správanie ruského prezidenta po výbuchu Kerčského mosta či vyjadrenia predsedu SmeruRoberta Fica o pomoci Ukrajine.

Tomáš Valášek v rokoch 2013 – 2017 pôsobil ako veľvyslanec Slovenska pri NATO,

do roku 2021 bol členom politickej strany Za ľudí, neskôr vstúpil do mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko,

v máji 2022 bol zvolený za podpredsedu hnutia.

Väčšina z komentárov súvisiacich s výbuchom Kerčského mosta uvádza, že Vladimir Putin sa rozhodol bombardovať najmä pre domáce publikum. Súhlasíte?

Áno. Nevie si dovoliť byť vnímaný ako slabý líder. O Ukrajincoch roky hovoril s absolútnym dešpektom ako o falošnom národe, ktorý je odnožou Ruska bez nároku na vlastnú existenciu.

Vo vojne sa ukazuje, že urobil chybu, keď uveril vlastným báchorkám o tom, ako sa Ukrajina pri prvom kontakte s ruskými vojskami zrúti ako domček z karát. Tentoraz potreboval reakciu na útok na most. Nechce, aby sa ľuďom v hlavách utvrdil pocit, že nevie, čo robí, tak sa snaží realitu kamuflovať útokmi.

Vojna má mať pravidlá, rakety však išli na civilné ciele. Nejde v tomto prípade o skutočný terorizmus?

Vojna má svoje pravidlá. Sama osebe je mizernou skúsenosťou, ale od prvej svetovej vojny tu máme súbor pravidiel zameraný na to, aby bola o niečo menej mizernou, krvavou, odpornou ako treba. Pravidlá rozlišujú medzi legitímnymi a nelegitímnymi cieľmi.

Kerčský most bol legitímnym cieľom, hlavnou zásobovacou tepnou pre agresora, ktorou zásobuje vojská na juhu Ukrajiny. Pre ukrajinské vojenské velenie by bolo nelegitímne nezaútočiť. Mali úplne právo urobiť to v rámci zákona. Ruská odpoveď bola presným opakom pravidiel vojny. Bomby padali na Ševčenkov bulvár, detský park a nemecký konzulát v Kyjeve.