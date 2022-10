Profesor konšpiroval na prednáške o 5G. Iba chcel vyvolať diskusiu, zastal sa ho rektor

Na Trenčianskej univerzite učí konšpirátor.

BRATISLAVA. Frekvencia je dôležitý fenomén, vysvetľoval študentom na prednáške minulý rok vysokoškolský profesor Štefan Volner.

"Veľkí páni to vedia. Pretože pomocou frekvencie 5G budú ovplyvňovať naše vedomie," tvrdil.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na prednáške spomenul aj ďalšie konšpiračné teórie o tzv. chemtrails či o novom svetovom poriadku.

"Takže ten systém, ktorý sa zavádza, sa volá nový svetový poriadok. Vy musíte vedieť , čo je to nový svetový poriadok, ak to neviete, tak si to preštudujte," vravel Volner budúcim politológom.

Prednáška bola súčasťou predmetu "Politikum veľkých štátov" na Katedre politológie Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka.

Bývalého politika zo strany Spolu Juraja Hipša na to upozornil jeden zo študentov. V marci poslal Hipš podnet akreditačnej agentúre, tá mu však ani na ďalšie naliehanie neodpovedala.

Denníku SME agentúra povedala, že sa podnetom zaoberala. Škola v stanovisku nepoprela, že Volner šíril konšpirácie, skôr sa ho zastala.