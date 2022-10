Majiteľ Teplárne Samotný: Našim mlčaním sme dovolili, že sa tu zlo deje a rastie

Tepláreň je priateľský priestor pre všetkých.

Strelec pred barom Tepláreň zastrelil dvoch mladých mužov, obete si zámerne vybral z LGBTI+ komunity. Na sociálnych sieťach šíril nenávisť a konšpirácie a nakoniec spáchal samovraždu.

O tragédii hovorí ROMAN SAMOTNÝ, majiteľ baru Tepláreň.

Čo teraz cítite? Hnev, smútok alebo zúfalstvo?

Bolesť. Ono to strašne bolí, lebo ľudia, ktorí zomreli, boli aj naši kamaráti a blízki. Je to obrovská strata. Obrovská strata ľudí a domova. Pre nás to bol domov. Bol to pre nás pocit bezpečia a zázemia. Boli sme tam ako rodina.

Majú teraz ľudia práve z komunity, ktorá bola u vás v bezpečí, strach?

Určite áno, lebo ten čin nebol z afektu, nebola to náhoda. Vrah tam prišiel ľudí popraviť. Dlhodobo to plánoval, ak sú teda tie správy z twitteru pravdivé. Prišiel jednoducho vraždiť LGBTI+ ľudí. Chcel asi, aby ich tam bolo možno čo najviac. On proste prišiel iba zabíjať.

Nebola iba zhoda okolností, že obetí nebolo viac.