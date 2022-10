Ako Slovák získal za výskum vesmíru jedno z najväčších ocenení

Desať správ zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Texasan zažil svoje prvé slovenské rodeo a nostalgiu

Hrala americká hymna a nechýbali býky: It ain't my first rodeo. Only my first in Slovakia

2. Dokumentarista z BBC sa po potulkách Slovenskom naučil ako povedať “blueberry” v slovenčine

Nick Thorpe píše knihu o Karpatoch: BBC filmmaker in Slovakia to write a book about mountains

3. Hnúšťa otvorila svoje banské múzeum, pozýva aj do podzemia

V meste je už iba zopár baníkov: Mining museum with underground exhibition opens in Hnúšťa

4. Pocta Žbirkovi aj dávka džezovej hudby

Prehľad 10 podujatí v Bratislave na najbližšie dni: Foreigners: Top 10 events in Bratislava

Koji Yamamura získal počas Bienále animácie Bratislava 2022 jedno z ocenení. (zdroj: Facebook/BAB 2022)

5. Japonské tsunami ho inšpirovalo k vytvoreniu celovečerného animovaného filmu

Režisér Koji Yamamura dokončil film, ktorý núti diváka rozmýšľať, počas pandémie: A talented director makes depressing animated films

6. Zomrela autorka francúzskej polievky s mušličkami

Hoci je polievka francúzska, vznikla v Prievidzi: Weekend: Woman who fed Slovaks with French soup

7. Pri svojej tvorbe používala aj kondómy či balóny, inšpirovala sa prírodou

Maria Bartuszová vystavuje v prestížnej londýnskej galérii Tate Modern: The Košice sculptor whose work moved and touched London

Sochárka Mária Bartuszová v záhrade s dielom Vesmírna brána sochára Juraja Bartusza. (zdroj: Foto – Zdeněk Smieško)

8. V slovenčine sa volá ľabtuška veľká, v angličtine je Richardova

Charles Richard bol francúzsky prírodovedec. Vtáka spozorovali nedávno na Slovensku po prvý raz: New bird species observed in Slovakia - Richard's Pipit

9. Na chodníku som videl krv svojich priateľov, nie ideológiu

Tisíce ľudí pochodovali v Bratislave proti nenávisti: Thousands marched the streets of Bratislava to say no to hate

10. Slovák získal za výskum vesmíru jedno z najväčších ocenení

Pretečie však veľa vody, kým prídu osvietení politici, ktorí budú vidieť vo vesmírnom priemysle budúcnosť, hovorí slovenský vesmírny konštruktér Ján Baláž: Slovak space engineer receives one of the highest astronautics awards

