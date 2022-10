Rozpočet je krízový a sociálny, zhodli sa ministri

Žiadnej nemocnici nehrozí zatvorenie pre energetickú krízu, vyhlásil k rozpočtu Matovič.

BRATISLAVA. Žiadnej nemocnici nehrozí, že bude zatvorená preto, že nebude vládať platiť energie.

Vyhlásil to minister financií Igor Matovič (OĽANO) na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, na ktorej kabinet schválil návrh budúcoročného štátneho rozpočtu.

"Toto je rozpočet, ktorý ukazuje, že ľudí nenechávame v štichu," skonštatoval s tým, že ani žiadnej rodine nehrozí, že nebude vedieť platiť svoje účty za energie na budúci rok.

Lengvarský dostal prísľub

Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) skonštatoval, že schváleniu návrhu rozpočtu predchádzal dialóg. "V tejto chvíli, aj po dohode s partnermi, sme mohli s týmto návrhom rozpočtu súhlasiť," ozrejmil.

Deklaroval, že od rezortu financií má prísľub, že vývoj v zdravotníctve sa bude riešiť v tomto roku.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) zopakoval, že prvotné reakcie na návrh rozpočtu boli unáhlené. Partneri podľa neho nevideli všetky dáta. Verí, že ďalšie reakcie naň budú diametrálne odlišné.

Výdavky na zdravotníctvo by mali podľa návrhu štátneho rozpočtu v roku 2023 dosiahnuť 7,62 miliardy eur. Oproti minulému roku pôjde o nárast o 1,24 miliardy eur, čo predstavuje 19,4 percenta.

Väčšinu deficitu tvorí pomoc

Rozpočet je krízový, je však dobrý a férový. Uviedla to ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.

Zdôraznila, že súčasná vláda čelí niekoľkým krízam, ale pri ich riešení má iný prístup ako vláda pôsobiaca počas finančnej krízy pred vyše desaťročím. "Počas krízy v rokoch 2008 až 2010 boli deficity rozpočtu až 8 percent. My máme deficit 6,4 percenta, aj to väčšinu z neho tvorí pomoc ľuďom," priblížila.

Nezamestnanosť počas krízy 2008/2010 bola podľa nej "gigantická", dosahujúca úroveň až 15 percent.

"Naša vláda má nezamestnanosť prakticky takú, ako bola pred krízou. Pomoc ľuďom nebola v rokoch 2008/2010 prakticky žiadna. Za našej vlády, počas tejto krízy, máme pomoc obrovskú. Pomoc v tomto a budúcom roku dosiahne až 5 miliárd eur," spresnila.

Ekonomický rozvoj

Rozpočet podľa Remišovej eviduje aj nárast investícií o 32 percent. "Znamená to, že len nesanujeme ekonomiku, ale investujeme do oblastí, ktoré súčasná vláda pokladá za priority, napríklad do nemocníc či školstva. Plníme zároveň záväzok, ktorý máme v rámci NATO, teda dávať 2 % (rozpočtu ročne) na obranu," poznamenala.

Rozpočet podľa jej slov obsahuje taktiež nárast výdavkov na životné prostredie. "Znižujeme aj daňové zaťaženie pre pracujúcich rodičov - daňová kvóta klesá z 35 na 34 % aj vďaka tomu, že sme zaviedli daňový bonus," podčiarkla.

Dodala, že s návrhom rozpočtu kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR nebola ani ona, podobne ako nikto z ministrov vo vláde, úplne spokojná. "Je to však dobrý, férový rozpočet. Je to rozpočet do boja, ktorý nás čaká," uzavrela Remišová.

Krajniak: Najsociálnejší rozpočet v histórii

Hnutie Sme rodina podporuje návrh rozpočtu, pretože je najsociálnejší a najprorodinnejší v histórii Slovenska., vyhlásil minister práce a podpredseda Sme rodina Milan Krajniak.

Krajniak poukázal na to, že podľa návrhu rozpočtu na rok 2023 má ísť na sociálnu oblasť o 2,83 miliardy eur viac, ako to bolo v tomto roku. "Takýto gigantický nárast výdavkov v sociálnej oblasti v histórii Slovenska nebol ani náznakom," podotkol.

Priblížil, že suma 2,83 miliardy eur obsahuje navýšenie prídavkov na deti, valorizáciu dôchodkov a zahŕňa aj 900 miliónov eur, ktoré má Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v rozpočte na pomoc domácnostiam v súvislosti s vysokými cenami energií.

Zdôraznil, že návrh rozpočtu nepodporuje preto, že je to v tejto krízovej dobe akési východisko z núdze, ale práve preto, lebo podľa neho ide o najprorodinnejší a najsociálnejší rozpočet v histórii SR.

"Budem argumentovať komukoľvek, že nehlasovať za tento návrh rozpočtu v parlamente znamená, že ukrátime rodiny na Slovensku, zamestnancov, dôchodcov o 2,83 miliardy eur. To je to navýšenie, ktoré na budúci rok máme pripravené," dodal Krajniak.