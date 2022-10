Čo robil vrah zo Zámockej po útoku? Bol jeho cieľom aj Heger? (otázky a odpovede)

BRATISLAVA. Strelcom, ktorý pred bratislavským podnikom Tepláreň zabil dvoch mladých mužov a poranil jednu ženu, bol 19-ročný študent Juraj Krajčík.

Po vražde išiel domov, priznal sa rodičom a zanechal list na rozlúčku. Polícia našla u neho doma aj smrteľnú zbraň.

V piatok o tom informovali na tlačovej konferencii špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, prvý viceprezident Policajného zboru Branko Kišš a riaditeľ NAKA Ľubomír Daňko.

Denník SME pripravil odpovede na otázky o tom, čo zatiaľ o vražde vieme a ako prebieha vyšetrovanie.

1. Poznala polícia páchateľa už pred útokom?

Nie. Polícia ho nemonitorovala a nemala informáciu, že by inklinoval k násilnému extrémizmu. Nedostala žiadny podnet od občanov, či jeho školy a neprišla na to ani vlastným zistením. Vrah síce o svojom útoku písal na Twitteri, ale jeho účet bol až do spáchania útoku neverejný.