Vraha z Bratislavy podľa Kollára nemotivovali výroky slovenských politikov, ale vraždy vo svete

Kollár poukazuje na potrebu navýšenia rozpočtu pre tajné služby.

BRATISLAVA. Predseda parlamentu Boris Kollár zo Sme rodina si nemyslí, že by sa Juraj Krajčík, ktorý v bratislavskom podniku Tepláreň zastrelil dvoch ľudí, inšpiroval pri svojom čine výrokmi slovenských politikov. Ako povedal v diskusnej relácii O 5 minút 12 RTVS, jeho motiváciou boli rasovo motivované vraždy v USA.

„Bol motivovaný Breivikom v Nórsku a potom vraždami na Novom Zélande," povedal Kollár.

V manifeste páchateľa podľa neho nie je ani jeden výrok slovenského politika, ktorý by ho motivoval. „Bol to neonacista. Je tam manifest proti židom, homosexuálom," vyhlásil Kollár.

Rovnako ohrozene ako LGBTI komunita by sa podľa neho mohli v súčasnosti cítiť aj židia alebo politici. „Bol u premiéra dvakrát," pripomenul šéf parlamentu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Čo robil vrah zo Zámockej po útoku? Bol jeho cieľom aj Heger? (otázky a odpovede) Čítajte

Registrované partnerstvá by Kollár podporil

Podľa opozičného poslanca a predsedu strany Hlas Petra Pellegriniho bude v súvislosti s aktuálnym napätím rozhodujúce, ako sa zachová spoločnosť nasledujúce dni.

„Nie iba jeden deň alebo dva dni. Alebo do pohrebu. Ako bude reagovať väčšinová spoločnosť," skonštatoval Pellegrini s tým, že ak pobúrenie prejde za dva dni a spoločnosť sa nepoučí, situácia menšín sa nezlepší.

Expremiér poukázal na rozdelenú spoločnosť v krajine. LGBTI komunita podľa jeho slov nepredstavuje pre ľudí hrozbu a spoločnosť by mala byť tolerantnejšia.

Kollár uviedol, že sa je potrebné baviť o LGBTI ako o normálnych ľuďoch. Tvrdí, že majú mať rovnaké práva, keď spolu žijú, ako pár opačného pohlavia, napríklad čo sa týka nahliadnutia do zmlúv či zdravotných správ.

"Sme rodina je proti tomu, aby sa ľudia rovnakého pohlavia sobášili," vyhlásil Kollár. Rovnako je hnutie podľa jeho slov aj proti tomu, aby si mohli ľudia rovnakého pohlavia adoptovať dieťa. Za registrované partnerstvá by zahlasoval.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Streľba v Bratislave: Kollár aj Pellegrini obhajujú postup polície

Kollár poznamenal, že aby sa spoločnosť mohla cítiť v bezpečí, bolo by nutné navýšiť rozpočet pre tajné služby.

„Ja si myslím, že ak by mala byť slovenská spoločnosť úplne bezpečná, tak SIS by potrebovala 20 až 50 miliónov eur investícii," povedal Kollár s tým, že tajnej službe by to umožnilo monitorovať weby s extrémistickým obsahom, do ktorých sa v súčasnosti nevie dostať.

SIS však podľa Kollár veľmi rýchlo identifikovala páchateľa dvojnásobnej vraždy a informáciu poskytla polícii .

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Štát o extrémistoch proti LGBTI vie. Vraha pomáhala stopovať aj SIS Čítajte

Aj podľa opozičného poslanca a predsedu strany Hlas Petra Pellegriniho sa bezpečnostné zložky v tomto prípade snažili konať veľmi rýchlo. „Nasadili pátracie aktivity, vrtuľník a tak ďalej," uviedol s tým, že pokiaľ ide o jednotlivca, je veľmi ťažké odhaliť ho a zabrániť jeho činom.

„Tu musí nastúpiť množstvo ďalších otázok. Skade zohnal mladý muž zbraň. Ako sa k nej dostal a tak ďalej," dodal Pellegrini.

Rozpočet aj ceny energií

Diskutujúci rozoberali aj témy ako ceny energií aj úprava tohtoročného a návrh budúcoročného rozpočtu.

Kollár tvrdí, že premiér a minister hospodárstva v najbližších dňoch povedia, ako sa budú regulovať energie. Zadefinované majú byť podľa neho tri kategórie - domácnosti, priemysel a štátne zariadenia.

Pri rozpočte je predseda parlamentu za to, aby sa rozpočet na nasledujúci rok či zvýšenie tohtoročného schválilo. Podľa lídra Hlasu ide o beznádejný rozpočet.