14 svedectiev: Čítala som o sebe, že som chorý človek, deviant, pred ktorým treba chrániť deti

O nenávisti voči LGBTI+ komunite hovoria Adam Pavlovčin, Fero Joke aj Peter Bebjak.

BRATISLAVA. "Neviem si zvyknúť na to, že musím klamať," hovorí učiteľ angličtiny Richard Scott, ktorý už sedem rokov žije na Slovensku so svojím partnerom.

Pred 16 rokmi mali svadbu v Španielsku. Ale Slovensko ich ako partnerský pár neuznáva, a tak presťahovaním sa do Banskej Štiavnice Richard pred úradmi prišiel o manžela, hoci s ním naďalej žije.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Každý formulár, ktorý vypĺňam, ma núti, aby som sám o sebe vyhlásil, že som nezadaný," vraví Scott.

Hoci na nerovnaký prístup k k LGBTI+ ľuďom to vo svojich výročných správach upozorňovala aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, poslanci parlamentu pred dvomi rokmi jej správu ani len nevzali na vedomie.

"Menší rozsah priznávaných práv týmto párom je v zjavnom rozpore minimálne so zásadou rovnosti, ktorá je definovaná v Ústave v článku 12," upozorňovala ombudsmanka.

Slovensko je podľa výsledkov Eurobarometra z roku 2019 spomedzi všetkých krajín Európskej únie najmenej otvorené zrovnoprávneniu LGBTI+ ľudí. S rovnakými právami pre nich v porovnaní s majoritou súhlasilo len 31 percent Slovákov. V Maďarsku a Poľsku to pritom bola polovica ľudí, v Česku až 57 percent ľudí. Priemer EÚ bol 76 percent.

Ešte odmietavejšie reagovali Slováci na lesbické či gejské manželstvá a menej ako tretina súhlasila s tvrdením, že „nie je nič zlé na sexuálnom vzťahu dvoch ľudí rovnakého pohlavia“.

Diskriminované nie sme len my, ale aj náš syn - hovorí zakladateľka inkluzívnej školy Anna Symington Maar, ktorá na Slovensku vychováva dieťa so svojou partnerkou. "Ak jedna z nás zomrie, jeho druhá mama nie je uznaná ako jeho zákonný zástupca - môže teda skončiť v detskom domove alebo u iných príbuzných."

Známy slovenský režisér Peter Bebjak, ktorý sa k LGBTI+ komunite otvorene hlási, vraví, že nenávistné správy mu prídu vždy, keď k téme verejne prehovorí. "Vždy obsahujú prianie skorej smrti, vykapanie rodiny," vraví.

"Ešte počas strednej školy som dostal bitku na diskotéke na Orave. Dôvodom bolo, že som mal iný účes, mal som vlasy prefarbené na blond a keď som dospieval, pôsobil som viac zženštilo," dodáva zas komik Fero Joke.

Denník SME prináša výpovede a svedectvá ľudí z dúhovej komunity o tom, akému vytláčaniu z verejného priestoru či diskriminácii na Slovensku čelia.

Peter Bebjak

slovenský režisér, režíroval filmy Marhuľový ostrov, Zlo, Čistič, Čiara, Trhlina, Správa, ale aj seriály Mesto tieňov či Za sklom

Nenávistné komentáre a pár správ dostanem vždy v čase, keď sa k téme LGBTI+ vyjadrujem. Vždy obsahujú prianie skorej smrti, vykapanie rodiny a podobné nešťastia. K téme LGBTI+ sa vyjadrujem zakaždým, keď ju nejaký politik či verejne činná osoba zneužíva na svoje zviditeľnenie, ale nie v prospech komunity.

Pamätám si časy, keď sa to stávalo raz za rok - vždy, keď sa predkladal zákon o registrovanom partnerstve alebo keď tu bol pokus o referendum, ktoré by nám zakázalo existovať. Teraz, keď nastúpila nová vlna "politikov", deje sa to oveľa častejšie, pretože vznikli z nenávisti a nenávisť používajú ako svoj spôsob kampane. To sa týka aj viacerých súčasných vládnych politikov a extrémistických poslancov.