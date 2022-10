Poslanci začali rokovanie schôdze minútou ticha za obete tragickej streľby

Príjmy aj výdavky štátneho rozpočtu na tento rok sa majú zvýšiť približne o 1,5 miliardy eur.

BRATISLAVA. Poslanci Národnej rady si v úvode rokovania 72. schôdze uctili minútou ticha pamiatku dvoch obetí streľby na Zámockej ulici v Bratislave.

Poslanci zároveň na návrh Róberta Haláka zaradili do programu schôdze uznesenie k silnejúcemu prejavu nenávisti voči menšinám a komunitám, osobitne voči LGBTI+ komunite a Židom. Zároveň poslanci vrátili do programu návrh novely Občianskeho zákonníka z dielne SaS, ktorým by sa mohol zaviesť inštitút partnerského spolužitia.

Smer neuspel

Opozičný Smer na rokovaní neuspel s návrhom uznesenia k zneužívaniu inštitútov trestného práva na rozklad demokratického a právneho štátu. Plénum Národnej rady ho odmietlo. Za hlasovalo 61 poslancov zo 134 prítomných, proti bolo 71, jeden zákonodarca sa zdržal a jeden nehlasoval.

Uznesením chcel Smer okrem iného docieliť, aby parlament vyjadril znepokojnenie nad situáciou v niektorých orgánoch činných v trestnom konaní. Osobitne strana menovala Úrad špeciálnej prokuratúry a NAKA. Zároveň ním mala snemovňa vyjadriť protest proti využívaniu systému tzv. kajúcnikov a oceniť prácu tých orgánov, ktoré postupujú zákonne.

SaS sa nezúčastní na voľbe podpredsedu Národnej rady

Opozičná SaS uviedla, že sa nezúčastní voľby podpredsedu Národnej rady. Hovorí o zákulisných hrách.

"Nevieme si predstaviť zvoliť za podpredsedu parlamentu ani Petra Pčolinského a ani Tomáša Tarabu. Obidve mená sú pre nás neprijateľné," uviedla šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

Ak jeden z nich získa nadpolovičnú väčšinu hlasov, bude to strana považovať za obchod koalície s extrémistami a Smerom. SaS nenavrhla žiadneho vlastného kandidáta, predtým jej predstavitelia ako možnú nomináciu spomínali Martina Klusa.