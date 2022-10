Nielen hromadné výpovede. Lekárov z univerzitnej nemocnice lanári aj Penta

V UNB podalo výpoveď 508 lekárov.

BRATISLAVA. V hlavnom meste prebieha boj o lekárov medzi štátom a súkromnou firmou. Viac ako tretina doktorov z Univerzitnej nemocnice Bratislava podala výpovede pre nespokojnosť s platmi a pracovnými podmienkami, a lekárov do svojej novej nemocnice na Boroch hľadá Penta.

Šéf UNB Alexander Mayer v utorok povedal, že Bory ponúkajú vysokopostaveným lekárom štátnej nemocnice bezkonkurenčné platy.

Dôsledkom hromadných výpovedí lekárov a odchodu časti z nich do novej nemocnice Penty môže byť aj kolaps zdravotnej starostlivosti v Bratislave na prelome rokov.

UNB hrozí, že nebude dosť lekárov, ale nemocnica na Boroch ešte nebude otvorená. Prvé ambulancie otvára až v marci a naplno by mala fungovať od jesene 2023.

„Preto sa v noci budím,“ tvrdí Mayer. V nemocnici, ktorú mu štát zveril, pracuje 1490 lekárov, výpovedná lehota beží 508 z nich. Ak výpovede nestiahnu do 1. decembra, UNB bude musieť výrazne obmedziť starostlivosť o pacientov.

Aj keby sa Lekárske odborové združenie, ktoré podnietilo hromadné výpovede, dohodlo so štátom, že ich lekári stiahnu, je otázne koľko lekárov by sa vrátilo do univerzitnej nemocnice. Mayer naznačil, že ponuku od Penty dostali viacerí kľúčoví doktori.

Dvaja prednostovia s osmičkou

Šéf štátnej nemocnice hovorí, že má informáciu, že do nemocnice na Boroch odchádzajú dvaja jeho prednostovia. Nechcel povedať, akým klinikám v univerzitnej nemocnici šéfujú.