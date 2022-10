Študentský queer spolok Light*: Na začiatku sme boli opatrní. Zavraždený Matúš bol náš kamarát

„Bol ako veselé slniečko. Človek, pri ktorom sa ostatní hneď cítili príjemne a s kýmkoľvek si dokázal hneď sadnúť. Stmeľoval, prepájal a vytváral okolo seba priateľskú atmosféru.“ Aj takto opisuje Matúša Horvátha, ktorého zavraždil strelec Juraj K. pred podnikom Tepláreň, jeho dlhoročný kamarát Julián Vrábel.

Spoznali sa už pred rokmi a Matúš mu vraj dokázal pomôcť aj s pochopením samého seba.

„Keď som prišiel do Bratislavy z malej dediny, nesnažil som sa svoju orientáciu príliš skúmať. Povedal som si, že som gej a to mi stačí. No Matúš mi ukázal, že je v tom oveľa viac. Je to aj o tom, ako človek prežíva emócie, ako vníma a prijíma vlastné telo a aby sa zaň nehanbil. Toto ľudí vrátane mňa dokázal povzbudzovať,“ hovorí Vrábel.

Matúšovu priateľskú povahu mohli spoznať napríklad aj ľudia z LGBTI komunity na Univerzite Komenského v Bratislave, kde študoval na Filozofickej fakulte. Niekoľkokrát sa zúčastnil na stretnutiach, ktoré organizuje tamojší študentský queer spolok Light*.