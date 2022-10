Alkohol za volantom priznalo 14 percent opýtaných, ukázal prieskum

Pod vplyvom alkoholu šoférovalo viackrát 6,2 percenta opýtaných.

BRATISLAVA. Takmer 14 percent Slovákov a Sloveniek priznalo, že niekedy šoférovali pod vplyvom alkoholu. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane. Prieskum bol realizovaný na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Po prepočítaní na obyvateľa to znamená, že viac ako 611-tisíc Slovákov a Sloveniek si niekedy sadlo za volant pod vplyvom alkoholu. Z opýtaných 6,2 priznalo, že viackrát šoférovali pod vplyvom alkoholu. Šoférovanie pod vplyvom, ale len v kritickej situácii, ako je napríklad pôrod či odvoz blízkeho do nemocnice, priznalo 7,6 percenta respondentov.

Viac ako 66 percent respondentov si za volant nikdy nesadlo pod vplyvom alkoholu. Vyše 19 percent respondentov odpovedalo, že nešoférujú, prípadne nemajú auto. Ak sú do úvahy brané odpovede len tých respondentov, ktorí túto odpoveď neuviedli, tak necelých 82 percent nikdy nešoférovalo pod vplyvom, no 7,7 percenta tak učinilo viackrát a 9,4 percenta v kritickej situácii, čiže 17,1 percenta vodičov si niekedy sadlo za volant pod vplyvom alkoholu.

Častejšie sa k opakovanému šoférovaniu pod vplyvom alkoholu priznávali muži, a to dvojnásobne. Trochu častejšie sa k nemu priznávali ľudia vo veku od 34 do 65 rokov a ľudia s nižším vzdelaním.

K viacnásobnému šoférovaniu pod vplyvom sa častejšie priznali obyvatelia Trnavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. V kritických situáciách si pod vplyvom alkoholu sadali za volant dvakrát častejšie muži. Trochu častejšie to robievali i ľudia vo veku od 34 do 49 rokov a ľudia so stredoškolským vzdelaním s maturitou.

Zber dát sa uskutočnil v dňoch 12. až 19. októbra 2022. Respondentom bola položená otázka, či niekedy šoférovali pod vplyvom alkoholu, pričom sa rátalo i požitie jedného piva, jedného pohára vína či pohárika tvrdého alkoholu. Prieskum bol anonymný a účastníci boli uistení, že sa nemusia báť odpovedať pravdivo.